科大讯飞牵手ICHEI A.I.助力“一带一路”国家高教发展

今日，第17届国际媒体与教育大会（ICoME）在深圳举行，会议期间，科大讯飞与联合国教科文组织高等教育创新中心（下文简称ICHEI）签订战略合作协议。

南方网讯（记者/崔征 通讯员/科大讯飞）今日，第17届国际媒体与教育大会（ICoME）在深圳举行，会议期间，科大讯飞与联合国教科文组织高等教育创新中心（下文简称ICHEI）签订战略合作协议，未来，科大讯飞将在A.I.智慧教室、产教融合、课程资源、A.I.人才培养方面全面赋能ICHEI，助力海上丝绸之路沿线国家的高等教育信息化建设。

联合国教科文组织高等教育创新中心主任、南方科技大学高等教育研究中心主任李铭，科大讯飞联合创始人、执行总裁吴晓如代表双方出席签约仪式。

联合国教科文组织高等教育创新中心与科大讯飞签订战略合作协议

李铭对科大讯飞的课堂语音转写系统、产学融合方案等智慧教育产品给予高度肯定。吴晓如则表示，与ICHEI的合作，将在利用人工智能提升学习效率，人才培养等方面发挥作用，人工智能产学融合的新模式也将为教育质量提升贡献力量。

从智慧教室到A.I.人才培养

科大讯飞全链条赋能“一带一路”

根据协议，双方本轮合作围绕A.I.智慧教室、产教融合、课程资源、A.I.人才培养等方面展开。

本次科大讯飞牵手ICHEI，双方高度认同信息与通信技术（ICT）在推动高等教育创新、促进实现高等教育大众化、提高高等教育质量和教育公平中可以发挥重要的影响和作用。

ICHEI是联合国教科文组织在全球第10个二类教育机构，也是在中国设立的第1个高等教育二类机构。目前它的一些主要项目包括教科文总部指派的难民教育项目、覆盖亚非12个海上丝绸之路沿线国家的智慧教室项目、以及正在筹备的提升亚非高校信息化建设并提供认证的国际网络教育学院项目等。

根据合作协议，创新中心将携手科大讯飞在已部署的智慧教室中搭建转写系统，老师讲课内容将实时生成文字、视频，分享到合作伙伴大学各分校区，实现教育资源共享。同时，在人工智能人才培养方面，也将提供专业核心课程，与中心共建在线网络教育学院，服务亚非发展中国家高校。

协议提出，通过双方合作，能够在高等教育创新领域有效发挥各自专业和技术优势，更好地实现利用ICT促进发展中国家高等教育创新发展，为联合国教科文组织实现2030教育目标作出努力和贡献。

“教育超脑”大力提高教学效率

为期3天（23日至25日）的ICoME会议可谓教育界学术界大咖云集，300多名学者和嘉宾来自全球15个国家，包括知名教育学和心理学教授、美国南加州大学美国心理学协会教育心理学分会主席Gale M. Sinatra ，韩国教育信息与媒体协会主席Hoseung Byun，日本教育媒体研究协会主席Wakio Oyanagi，南方科技大学党委副书记李凤亮，联合国教科文组织高等教育创新中心主任、南方科技大学高等教育研究中心主任李铭等均出席活动并作致辞或演讲。

作为这次大会的特级赞助商，讯飞听见智能会议系统全程支持本次学术会议，此外，科大讯飞携讯飞畅言智慧课堂、讯飞翻译机3.0、讯飞智能录音笔、讯飞智能办公本、阿尔法蛋等产品参加为期三天的人工智能教育装备展，为学界带来耳目一新的人工智能C端应用体验。

联合国教科文组织高等教育创新中心主任、南方科技大学高等教育研究中心主任李铭在作主旨演讲

会议期间，李铭赞科大讯飞是优秀的人工智能企业，他表示，通过和科大讯飞的合作，利用人工智能技术，借助中国庞大的高等教育体系力量以及亚太地区较发达国家的高等教育创新经验，支持亚非发展中国家提升高等教育质量，帮助成员国早日实现教育2030目标，确保全纳、公平的优质教育，促使人人有获得终身学习的机会。

吴晓如在大会上作了《人工智能的最新趋势和典型应用》的主旨演讲，这让不少嘉宾对“A.I.+教育”充满憧憬。吴晓如说，人工智能技术、行业大数据、以及教育专家三者形成支撑教育应用的“教育超脑”，从而更好地提升教师在课堂内外的教学效率以及学生的个性化学习效果。

吴晓如参加国际媒体与教育大会并发表《人工智能的最新趋势和典型应用》主旨演讲

“一旦我们后台构建的教育超脑可以提高师生的效率，给他们减负增效，那么很多场景的应用就被激活，从而在教学过程中产生很多数据，反过来又优化我们的教育超脑，形成非常好的良性互动”。

吴晓如提到了科大讯飞个性化学习产品和服务的价值，“我们通过后台35亿条学生的学习记录，发现40%的内容对学生来说是无效学习，通过甄别我们可以给学生提供更好的个性化学习方式”。

科大讯飞深耕深圳智慧教育市场

借深“出海”辐射“一带一路”沿线国家

深圳是粤港澳大湾区的重要创新之城，又是广深科创走廊的要塞，作为亚太地区知名的智能语音和人工智能上市企业，科大讯飞这次在深圳和ICHEI牵手，也意味着将此前在深圳的智慧教育探索进一步辐射至“一带一路”沿线国家，沿着海上丝绸之路，让亚非国家获得更多“A.I.+教育”的技术体验和应用发展机会。

早在2015年12月，科大讯飞就与深圳市签署了战略合作协议，通过人工智能全面赋能深圳的发展。随后，科大讯飞陆续与福田区、宝安区、龙华区教育局、大鹏新区、罗湖区签订战略合作协议。

在“A.I.+教育”方面的发展更是不遗余力，如今，深圳全市中小学教师学生均可使用科大讯智慧教育产品，其中深圳中学、深圳小学、深圳育才中学、人大附中深圳学校等均在其列。