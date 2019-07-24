教育部：推进中外学生趋同化管理

教育部为发展来华留学教育采取了哪些政策举措？来华留学经费使用情况如何？日前，围绕我国发展来华留学教育相关热点问题，记者采访了教育部国际合作与交流司负责人

最近一段时间，来华留学相关问题成为社会议论的焦点之一。

教育部为发展来华留学教育采取了哪些政策举措？来华留学经费使用情况如何？日前，围绕我国发展来华留学教育相关热点问题，记者采访了教育部国际合作与交流司负责人（以下简称教育部）。

来华留学事业进入提质增效阶段：坚持质量第一 严格规范管理

记者：新形势下，教育部为发展来华留学教育采取了哪些政策举措？

教育部：来华留学事业是我国教育事业的重要组成部分，一直得到党和国家高度重视，为共建“一带一路”提供了有力支撑，也为提升我国教育国际影响力、增进中外人民的相互了解和友谊、帮助发展中国家培养其社会经济发展所需人才，作出了积极贡献。

随着中国特色社会主义进入新时代，来华留学事业进入提质增效的发展阶段。教育部明确提出，来华留学发展要坚持质量第一，严格规范管理，走内涵式发展道路。近年来，教育部采取的主要举措如下：

一是完善政策体系，依法依规管理。2017年，教育部会同外交部、公安部出台《学校招收和培养国际学生管理办法》，要求各地各高校严把入学门槛，对申请来华学习者进行入学资格审查、考试或考核，确保所招收学生符合学校入学标准，依法依规加强管理。

二是出台国家标准，明确基本规范。2018年出台《来华留学生高等教育质量规范（试行）》，为政府管理、学校办学、社会评价提供指导和依据，其中专门强化了对来华留学生招生录取工作、培养质量、汉语水平和趋同化管理的要求。

三是转变政府职能，建立质量保障机制。鼓励第三方行业组织开展来华留学质量认证工作，建立完善激励、认证、评估等质量保障机制。同时加强管理监督，开展督导检查工作，严格问责程序，严堵管理漏洞，对违法违规现象重拳出击，保证来华留学工作健康有序发展。

四是严格奖学金管理，保障培养质量。实施严格遴选、统一管理、预科教育、结业考试、年度评审等制度，有效保证了中国政府奖学金生的培养质量。

下一步，教育部将继续坚持来华留学发展以质量为先，进一步完善现代化的来华留学治理体系和管理机制，创新工作方法，完善管理措施，打造“留学中国”品牌，切实提升来华留学教育质量与管理水平。

教育质量和管理存问题：生源质量亟待改善 培养效果参差不齐

记者：根据教育部发布的统计数据，2018年，共有来自196个国家和地区的49.2万名留学生在国内1004所高校和科研机构学习。在规模迅速发展的同时，就保障来华留学教育质量，教育部近年来做了哪些工作？

教育部：质量是来华留学教育的生命线，提高国际竞争力的关键是提高质量。经过多年的快速发展，来华留学取得显著成就，但在教育质量和管理方面也存在一些问题，如部分院校的生源质量亟待改善、培养效果参差不齐、管理服务存在漏洞等。针对这些问题，教育部围绕“规范管理、提质增效”的主题，对来华留学质量保障作出具体部署。

2018年教育部印发的《来华留学生高等教育质量规范（试行）》，是新中国成立以来首个针对来华留学生高等教育制定和实施的全国统一的基本规范，这是来华留学生教育转型发展过程中的一项关键性、基础性工作，为来华留学生教育质量保障体系的建设奠定了基石。

教育部将抓好质量规范的落实列入2019年工作要点，加大对高等学校的指导和监管力度，督促各高校提高发展质量、提升规范化水平，实现来华留学教育工作健康可持续发展。

2018年，教育部严肃处理了18所院校在来华留学生招收、录取、签证等留学生管理工作过程中的各类违法违规行为，暂停16所涉事院校招收外国留学生的资格。第三方行业组织、学术和专业机构开展质量认证是国际通行、得到各方认可的质量保障模式。教育部积极指导第三方行业机构开展试点认证工作，中国教育国际交流协会自2016年开始试点认证，至今已有93所高校接受了试点认证，2019年开始正式认证。以此为基础，逐步建立与世界接轨的质量认证制度，使高等院校的招生和培养更加透明地接受社会监督。

师资和管理干部是来华留学事业发展的生力军。教育部重视这两支队伍的能力提升，自2012年起，连续举办了26期英语授课师资培训班，培训了1300余名教师；举办了18期全国来华留学干部培训班，培训超过3000多名留管干部。教育部还加速推进全国来华留学管理系统建设，年内将实现对来华留学生全流程管理，有效提升管理效率。

下一步，教育部将持续督促地方和学校严格按照相关文件精神和政策要求，落实主体责任，进一步完善招生、教学和考试考核标准，保障生源和培养质量，提高管理服务水平，打赢来华留学质量攻坚战。

中国政府奖学金生有积极贡献：2018年共有6.3万名 占来华留学生总数的12.8%

记者：教育部刚公布了2018年度部门决算，请您介绍一下关于来华留学经费使用情况。

教育部：来华留学经费主要用于资助根据中国政府与有关国家（地区）政府签订的教育交流协议到中国高校学习或开展科研的非中国籍公民。2018年共有6.3万名中国政府奖学金生在华学习，占来华留学生总数的12.8%。来华留学经费直接拨付高校，大部分由高校统筹用于来华留学生培养、管理等支出，仅生活费发放给奖学金生本人。

目前，中国和180多个国家签订了政府间教育交流协议，支持双方互派学生到对方国家学习深造。其中，教育部以中国政府奖学金的形式资助对方国家学生来华留学，同时中国学生通过对方国家提供的奖学金赴海外学习深造。

中国政府奖学金是来华留学工作的重要内容，有力提升了来华留学生源层次和水平。2018年中国政府奖学金生中，攻读学位的硕博研究生占70%。多年来，中国政府奖学金生中涌现出一大批优秀和杰出校友，为促进中外友好合作交流作出了积极贡献。

教育部高度重视中国政府奖学金生源和培养质量，要求国家留学基金委和高校实施严格的遴选和录取程序，通过年度评审等方式对奖学金生进行严格考核，未通过评审的，中止或取消其享受奖学金的资格，切实提升培养质量和使用效益。

下一步，教育部将进一步完善中国政府奖学金生的招生和管理，提高标准，保障质量。同时，健全奖学金院校考核评估机制，对违规招生或培养质量不达标的院校，取消招收和培养奖学金生资格。

来华留学教育趋同化管理：既要一视同仁 也要看到差异

记者：我们注意到，“趋同化管理”成为当前来华留学教育管理的方向之一，教育部在推进中外学生“趋同化管理”方面是如何考虑的？

教育部：《来华留学生高等教育质量规范（试行）》明确提出，要推进中外学生教学、管理和服务的趋同化，要求高校将来华留学生教育纳入全校的教育质量保障体系中，实现统一标准的教学管理与考试考核制度，提供平等一致的教学资源与管理服务，保障中外学生的文化交流与合法权益。

教育部将进一步推动来华留学生与中国学生的管理和服务趋同化，加大力度敦促各级教育行政部门和高校将政策落到实处。高校应当在入学和日常教育中，对来华留学生进行中国法律法规、校规校纪和安全教育，对违规违纪的留学生严肃处理，涉嫌违法犯罪的，配合有关部门依法依规处理，绝不纵容姑息。

但是，趋同化并不意味着等同化。既要对中外学生一视同仁，也要看到来华留学生风俗习惯和语言、文化存在差异，以合理、公平、审慎为原则，帮助来华留学生了解中国国情文化，尽快融入学校和社会。在教育教学方面，建立有效的教学辅导体系，向来华留学生提供学业帮扶；在管理服务方面，组织和引导来华留学生参加健康有益的课外教育活动，促进中外学生文化交流和互相理解。