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儿童溺水可预防 家长看护需谨慎

2019-07-24 09:05 来源：人民网 董童
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　　时值盛夏，随着暑假的开始，越来越多的儿童选择游泳嬉水消暑。但是，在我国各地，每年都会发生儿童、学生溺水事件，预防溺水一直是广大网民和家长们非常关心的问题。专家提醒，家长有效看护、正确引导、掌握并教授救助技能是防止儿童溺水的关键。

　　“据统计数据显示，2004年至2017年期间，溺水是我国1至14岁儿童死亡的首位原因，溺水问题严重威胁着我国儿童的健康发展，也为儿童的家庭带来了沉重负担。”中国疾控中心慢病中心伤害防控与心理健康室主任、研究员段蕾蕾表示，儿童溺水是全球严重的公共卫生问题，但却是没有得到相应的关注。

　　广东省红十字会水上救援队总教练、副巡视员陈泽池补充到，暑期来临，天气炎热，儿童在嬉水的过程中容易缺少监管，尤其是部分家庭的儿童选择野外非公开水域游泳，无救生设备，无救生员，更不了解野外水域的水文情况，无安全保障的意识，溺水事故时有发生，造成家破人亡的惨剧数不胜数。防止溺水事故的发生，让青少年安全健康成长，需要大家共同努力，从小抓起、从家庭抓起、从学校抓起；学游泳、会游泳，学救生、会救生，提高防溺水意识，防止溺水事故的发生。

　　儿童溺水可预防 “专心”看护最重要

　　段蕾蕾指出，儿童溺水是可以预防的，一系列的干预措施已被证明在预防溺水方面有效，需要儿童家长、社会以及政府层面的共同努力。

　　“预防儿童溺水的首要措施是家长时刻有效看护，做到专心、不间断和近距离。尤其是当儿童在水中或者水周围时，无论是在泳池中、澡盆里，还是在开放性浴场，家长都应专心看护儿童，不要分心做其他事情。溺水随时都可能发生且过程十分迅速，一旦发生结果往往致命，所以‘近距离’是指家长要与孩子保持一臂之内的距离，这样在发生危险时，可及时采取措施施救。”段蕾蕾强调，家长要做好采取措施将家中和家周围水体与儿童隔离，教授学龄儿童基本的游泳和水上安全技能，带儿童去安全场所游泳或戏水，划船时为孩子佩戴安全装备，从小培养儿童防溺水的知识和意识等工作，在防溺水方面，才算是一个合格的家长。

　　段蕾蕾还指出，在社会和政府层面，预防儿童溺水的措施包括对公共场所的水体合理设置隔离装置，对溺水高发的危险水域进行警示和巡逻并配备救生装备和人力，监督管理游泳及水上娱乐场所的资质和安全情况；监督管理水上交通安全，向公众普及儿童溺水预防和现场急救的知识技能，做好洪水灾害的预警和防范等等。

　　公共场所游泳 注意事项当牢记

　　“不同年龄段儿童溺水发生的高危地点不同。”段蕾蕾提醒家长，4岁以下儿童的溺水高发地点主要为家中蓄水容器，比如脸盆、水缸及浴盆等；5至9岁儿童的溺水高发地点涉及到户外，比如水渠、池塘和水库等；10岁以上儿童活动范围更大，主要为池塘、湖泊和江河等。另外，一些管理不规范的泳池和戏水场所也是儿童溺水的高发地点。

　　“在游泳池游泳时，家长要了解并遵守泳池规则，清楚泳池位置和深度，掌握儿童游泳的情况，教导儿童不做危险行为以及告诉他们相关注意事项。还应学会救援和心肺复苏技巧、使用漂浮装置等，必须牢记任何措施都不能代替看护。在公共浴场游泳时，要在规定区域和时间内游泳，对是否有救援队、当天的潮汐、公共场所的天气与水温、有关游泳场的安全信号旗等情况都要进行了解。乘船时应遵守乘船规则，安全的穿戴救生衣。”陈泽池为家长们分享了在不同场所游泳的注意事项。

　　段蕾蕾特别提醒家长，塑料吹气的水上玩具、游泳圈，只是一种帮助儿童暂时漂浮在水面上的一种辅助工具或玩具，而不是专业用的漂浮装备。当水流发生变化、儿童未抓住游泳圈或游泳圈失效时，都可能会导致儿童跌入水中引发溺水。家长一定要牢记，有效看护是任何设备都无法代替的。

　　发生溺水情况 应科学自救施救

　　陈泽池指出，溺水发生时往往是无声且短暂的。可能呈现出的状态包括头离水面很近，嘴巴位于水面；头向后倾斜，嘴巴张开；腿不动，身体垂直于水面；急促呼吸或喘气；双眼无神，无法聚焦；紧闭双眼等状态。这样的状态会让人误以为孩子在游泳、练习憋气、玩水等，而忽略溺水的发生。所以，家长应注意识别溺水的表现，在看护时要时刻保持集中注意力。

　　“当孩子在水中出现危险时，家长应告诉孩子，不要惊慌，调整呼吸，待口鼻露出水面后，迅速举手呼救；如果碰到脚抽筋，可以反方向拉伸“抽筋”部位的肌肉，让其伸展或松弛；注意抓住水中漂浮物或者木板等；尽可能屏住呼吸将头后仰，待口鼻暴露出水面后用嘴呼吸；救援者出现时，应听从救援者指挥，不要因为惊慌抓抱救援者从而影响救援。”陈泽池为家长分享了应提前教会儿童的一些自救方法。

　　当溺水情况已经发生时，该如何实施救援？陈泽池推荐了“叫叫伸抛法”。“第一个‘叫’是大声呼救；第二个‘叫’是拨打110、120报警；第三个‘伸’是将身边的竹竿或衣服伸过去，在保证自己位置安全的基础上拉回溺水者，同时注意避免竹竿戳到落水者的脸；第四个‘抛’是将泡沫块、救生圈、密封的塑料空桶等漂浮物，抛给溺水者，等待救援。”陈泽进行了详细的解释。他还指出，不可以多人手拉手下水救援，这样容易因脱手导致施救者落水。

　　陈泽池还介绍了溺水儿童救上岸后的现场急救方法，主要分为三步：第一，检查是否有呼吸与心跳，清除口中的淤泥与杂草等；第二，如果没有呼吸与心跳，先进行5次人工呼吸，然后进行胸外按压30次，之后按照人工呼吸2次、胸外按压30次的比例循环；第三，如果有呼吸心跳，让溺水者侧身，便于呕吐，及时清除呕吐物。

　　另外，他提出当遇到其他孩子溺水时，应教育儿童自己不可下水施救，应保持冷静，大声呼救，寻求周边成人的帮助，并拨打110或120报警。

编辑： 罗予岐

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