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今年深圳公办高中录取率不到45%

2019-07-24 09:05 来源：南方日报 张玮
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　　随着上周深圳中考分数线公布，“上深圳公办普高难过考大学”的声音在市民中持续发酵。7月23日，记者从深圳市人大获悉，深圳市教育局在近期答复今年深圳两会期间代表建议时坦言，“扩大公办高中学位建设已迫在眉睫”，但建设上存在“落地难”问题。目前，深圳已启动《深圳市高中布局专项规划》编制，预计年底前完成，拟尽力加大高中数量和规模。

　　人大代表▶▷深圳学位压力将从小学逐步向初中高中传递

　　今年深圳两会期间，崔学鸿、陈锦花等20余名深圳市人大代表联名提交相关建议，集体呼吁政府增加高中学位供给。“随着‘二胎’政策和异地高考改革政策的逐步实施，深圳未来学龄人口将大幅增加，学位压力将从小学逐步向初中、高中传递。”崔学鸿说。

　　这一趋势也反映在新生录取数据上，2018年，深圳高一新生人数为7万多人（含职高），但初一新生超过10万人，小学一年级新生达20万人，幼儿园在园总人数更是多达51万人。从初中毕业生升读公办普高的比例上看，2018年的录取率仅约47%，2019年则不到45%。

　　“深圳市民已在吐槽‘在深圳，中考比高考还难’，如果再不持续推进深圳高中学校的建设、增加高中学位，将成为新的历史遗留问题。”陈锦花等代表建议，深圳应做好高中学位的预测及建设规划，优先安排高中学校建设用地、项目立项和资金投入，加快完成高中学校的土地整备。

　　“希望到2020年，深圳中考公办普通高中录取率能达65%—70%以上。”陈锦花说。

　　深圳市教育局▶▷近年高中学位增长相对较少建设存“落地难”问题

　　深圳市教育局在答复代表建议时坦言，近年来，深圳新增学位主要集中在义务教育阶段，高中学位增长相对较少，未来几年凸显高中学位紧缺问题，扩大公办高中学位建设已迫在眉睫。

　　但与此同时，该局也直言，目前深圳的高中建设主要存在“落地难”问题，包括“用地选址难、土地整备慢、规划条件限制”等。“去年深圳市规划资源局对深圳高中建设用地进行了梳理，经统计，法定规划在全市范围内共规划高中用地120所，其中已建成56所，余下的用地中大部分因存在着规划未稳定、城市更新时序不确定、土地待整备拆迁等问题而较难实施，当前仅有2块用地适合启动建设。”深圳市教育局相关负责人称。

　　高中学位供给问题已引起深圳市领导高度重视，要求教育、规划等部门通力协作，加大高中建设力度。目前，相关部门已启动《深圳市高中布局专项规划》的编制并完成前期调研工作，预计今年年底前完成。

　　这一专项规划将结合深圳高中学位需求情况和未来发展趋势，在现有基础上进一步拓展资源，在规划层面尽力加大高中的数量和规模，并在空间上合理布局，为各区政府（新区管委会）和市职能部门推进高中学校的实施提供建议。

　　同时，深圳市规划资源局也要求各区政府不得擅自变更土地用途，确有需要变更的，需经市教育局同意后由该局上报市规划委员会审批。

编辑： 罗予岐

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