先咨询清楚政策再办理国家助学贷款

日前，有媒体爆料在网上搜索国家助学贷款官网时，却进入了网贷页面，在进一步联系网贷平台了解情况时，网贷平台解释为“词库误触发”导致的乌龙事件。就此，全国学生资助管理中心近日发布2019年2号预警，提醒广大学生和家长不要盲目相信网上的借贷平台，以免误入非法骗局。

在高考录取、新生报到之际，准大学生们一定要提高警惕。日前，有媒体爆料在网上搜索国家助学贷款官网时，却进入了网贷页面，在进一步联系网贷平台了解情况时，网贷平台解释为“词库误触发”导致的乌龙事件。就此，全国学生资助管理中心近日发布2019年2号预警，提醒广大学生和家长不要盲目相信网上的借贷平台，以免误入非法骗局。

全国学生资助管理中心郑重提醒广大学生和家长，尤其是希望通过办理国家助学贷款上大学的新生：如要申请国家助学贷款，请向户籍所在地的县级学生资助部门或就读高校咨询办理，不要盲目相信网上的借贷平台，以免误入非法骗局。

目前，针对家庭经济困难学生的国家助学贷款有两种模式，一种是校园地国家助学贷款，另一种是生源地信用助学贷款。国家助学贷款由政府主导，政策优惠，目的是帮助家庭经济困难学生顺利入学完成学业。贷款用于交纳上学时的学费和住宿费，本专科生每年最高可贷8000元，研究生每年最高可贷12000元，最长贷款期限为20年。国家助学贷款利率为中国人民银行公布的当期基准利率，不上浮，学生上学期间的利息全部由国家承担。国家助学贷款是无抵押、无担保的信用贷款，没有任何额外的附加条件。承办国家助学贷款的银行都是正规的金融机构。

全国学生资助管理中心建议，广大高校新生和家长在申请贷款前，最好能先联系家庭所在地的县级教育局学生资助部门或就读高校，把政策咨询清楚后再办理，以免误入其他网贷。

全国学生资助管理中心提醒，广大高校新生和家长入学之际一定要警惕各种非法“校园贷”“套路贷”“裸条贷”，一定要警惕各种电信诈骗。碰到索要身份证号、银行卡号、手机验证码等信息的，要求缴纳费用或在ATM机和网上银行操作的，请一概不理，以防上当受骗。