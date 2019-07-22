广东水利电力职业技术学院300余师生“三下乡”

7月15日，广东水利电力职业技术学院2019年暑期“三下乡”活动正式启动，共有11支团队300多人赴全省各地开展了丰富多彩的实践活动。

南方网讯(记者邹长森 通讯员王琪)7月15日，广东水利电力职业技术学院2019年暑期“三下乡”活动正式启动，共有11支团队300多人赴全省各地开展了丰富多彩的实践活动。

送温暖更送脱贫技术，送振兴教育

广东水利电力职业技术学院今年三下乡的重点团队由学校团委、继续教育学院和土木工程系联合筹建，在刘海涛、许志杰、陈锦丽三位老师的带领下，近40名师生在乐昌市黄圃镇新塘村扶贫点开展了为期一周的新农村建设调研、送教下乡、垃圾分类宣传和水利设施勘测等。三下乡队伍以调研为载体，亲身体验农村生活和农村事务，形成“精准扶贫”和“社会主义新农村建设”的调研报告，把针对“精准扶贫”和“社会主义新农村建设”的建设性意见反馈到当地政府。在活动开展中展现学校青年学子的良好形象，进一步增强了青年学子的社会责任感和历史使命感。

据了解，此次活动前期策划筹备耗时两个多月，校地之间需辗转五个多小时、300多公里。在驻村第一书记杨右森的带领下，队伍来到了新塘村村委会了解并整理扶贫低保户的信息，帮助贫困户打扫家中卫生，陪孤寡老人聊天，用实际行动去诠释心中大爱。

学校教师送教下乡，为村民开展技能培训讲座

为进一步贯彻扶贫先扶智的理念，广东水利电力职业技术学院继续教育学院院长罗团忠、学校团委副书记王琪、电力工程学院党总支副书记邓建华、土木工程系党总支副书记陆艳梅和相关专业教师也赶赴新塘村，为村民开展了“养殖知识”和“用电知识”讲座，为村民增加了新的“技术”，推进了新塘村扶贫工作的进度。

学校与新塘村签订《乡村振兴教育基地合作协议》

值得一提的是，广东水利电力职业技术学院与新塘村签订了“乡村振兴教育基地”的合作协议。今后，广东水利电力职业技术学院将不定期地委派相关专业老师为新塘村的村民授课及实地解决相关建设问题，助力新农村建设。

广东水利电力职业技术学院师生在新塘村文化广场举办大型环保宣传活动

学校干部代表也深入农户进行慰问活动

学校师生在村内水源地抽取水质样本进行化验

在为期一周的“三下乡”活动期间，广东水利电力职业技术学院团队还开展了大规模的环保卫生摆摊宣传活动，并在村干部的带领下慰问了新塘村低保户，为其送去生活物资。在环保宣传的同时，同学们在老师的带领下前往新塘村的河道泉眼对该地区的水质进行检测，并对村里的水利设施进行了勘测，并清理了泉眼附近的垃圾。

三年精准扶贫成果显著

据了解，新塘村地处偏远，存在村集体经济结构单一，地广(自然)村散，基建设备缺乏，留守老人、留守儿童安全隐患等一列问题。自2016年起，广东水利电力职业技术学院联合广东省北江流域管理局选派驻村工作队到乐昌市黄圃镇新塘村开展新时期精准扶贫、精准脱贫工作。

据该校数据统计，三年来，该校自筹落实扶贫资金约150万元，争取社会帮扶资金122万元。新装太阳能路灯121盏改善全村照明，建成光伏并网规模达58KW增加集体收入，建成两座电排站满足500亩农田灌溉，修成一条排洪渠解决村内水涝，修缮山塘保证用水安全等。

在此基础上，该校还坚持推进“一村一品”的原则，制定本村特色产业发展规划，积极投入资金发展黄烟种植主导产业，带动新塘村经济发展，特别是相对贫困户脱贫。