高校毕业生就业创业再迎政策红利

近日，人力资源和社会保障部、教育部、公安部、财政部、中国人民银行联合印发《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》。

近日，人力资源和社会保障部、教育部、公安部、财政部、中国人民银行联合印发《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地落实就业优先政策，积极拓宽就业领域，大力加强就业服务，深入实施高校毕业生就业创业促进计划和基层成长计划，支持广大毕业生投身基层建功立业。

积极拓宽就业领域

对艰苦边远地区县以下基层单位服务期满并考核合格的基层服务项目人员，可通过直接考察的方式择优聘用到服务地乡镇事业单位。对小微企业吸纳离校两年内未就业高校毕业生就业和离校两年内未就业高校毕业生灵活就业的，按规定给予社会保险补贴。鼓励创业带动就业，加强创新创业教育，将创业培训向校园延伸，放宽创业担保贷款申请条件，支持高校毕业生返乡入乡创业创新。

《通知》明确了一系列优惠政策，支持高校毕业生多渠道就业。记者了解到，各高校也在积极行动，想方设法为毕业生就业搭建对接平台。

厦门大学集中资源精准发力，主动开拓基层就业市场，目前已与22个省份建立定向选调合作关系，并与广西、贵州等省份签订战略合作协议，全面加强校地合作的广度和深度，为在基层服务期满的毕业生开辟就业“绿色通道”，允许毕业生回校应聘辅导员、党政人员、专业技术人员等工作岗位。

中国矿业大学重点邀请煤炭能源行业用人单位来校招聘，大力推荐毕业生到煤炭能源行业一线就业，重点朝向基层地方集中开拓就业市场，联系走访尚有招聘计划的基层用人单位，积极推介未就业毕业生到基层就业成才。

大力加强就业服务

省会及以下城市全面放开对高校毕业生、职业院校毕业生、留学归国人员的落户限制，精简落户凭证，简化办理手续；向毕业生普遍推送政策清单、服务清单、服务机构联络清单；将有培训需求的高校毕业生纳入职业技能提升行动；建立职业指导师联系毕业班制度……

《通知》明确要求大力推进就业服务，各高校积极因校制宜，努力为学生提供更加精准的指导和服务。

华中科技大学建设专业化、职业化就业指导教师队伍，定期开展教研活动及师资培训；聘请业界人士担任生涯发展导师，实现就业指导课程双师制，建立多元化生涯发展支持体系；组建生涯发展协会、知名企业俱乐部等学生社团，激发学生自我探索、自我服务的意识，发挥学生社团在生涯教育中的辐射作用。哈尔滨工程大学充分发挥国防科技工业领域行业就业工作组职能，加强与系统单位的对接，实现适应行业发展需求的人才培养、科学研究、技术服务、高端人才共享、科研成果转化等全方位一体化链接，实现双赢发展。

北京科技大学以“专创融合”为导向，积极探索校院两级创新创业教育体系。在设立学校创新创业中心的基础上，在全校13所学院建立并挂牌“创新创业分中心”，构建了“有组织、有基地、有赛事、有教师、有课程、有活动”的“六有”机制，充分将学科优势转化为创新创业教育优势。华东师范大学成立创新创业学院，制定完善学校关于深化创新创业教育改革的实施方案，将大学生创新创业教育国际化作为双创工作的一块重要内容，学校专项预算外，设立“道杰资本”等校友双创基金，专门支持国际化创新创业教育活动的开展。

全力做好兜底保障

严肃查处“黑中介”、虚假招聘、违规检测乙肝项目等违法行为，严厉打击以求职、就业、创业为名义的信贷陷阱和传销、诈骗等违法犯罪活动……《通知》要求，各地加强招聘领域监管，强化毕业生就业权益保护。

一系列全力做好兜底保障工作举措出台：扩大就业见习规模，及时摸排锁定有见习需求的高校毕业生和失业青年，帮助他们获得岗位实践机会；将求职创业补贴对象范围扩大到中等职业学校（含技工院校）符合条件的困难毕业生，补贴发放调整为毕业学年10月底前完成；对就业困难毕业生和长期失业青年实施“一对一”援助，在深度贫困地区开展送岗位上门活动。

很多高校开始在兜底保障上下功夫。东北师范大学加强就业指导活动精准化，将学生群体进行细分，有针对性地设计和开展活动。该校建立就业困难学生识别模型，通过掌握学生日常表现、学习成绩、家庭经济情况、参与就业指导活动等情况，对潜在就业困难学生进行前置化排查和帮扶。

河北工程技术学院深入推进大学生役前役后的服务保障工作，统一办理保留学籍、学费补偿助学贷款代偿工作，方便入伍学生安心参军，积极完善退役复学转专业、免修军事课程，积极推优入党、就业岗位推荐和就业创业政策扶持等有关配套措施，解决了应征入伍学生的后顾之忧，使其安心投身军营报效国防。

陕西师范大学精准服务学生需求，创立“洞见未来”职业咨询与辅导工作坊，坚持与学生“面对面”团体交流、“一对一”个体辅导，精准解答学生在职业发展与就业中遇到的困惑。针对少数民族学生、特殊群体学生、就业困难学生，该校以“专项补助、专门辅导、专题研讨、专注督导”为保障，实施分类指导，着重解决职业规划、求职困惑等方面具体问题，确保就业困难群体毕业生充分就业。