深化改革提高义务教育质量

义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，必须切实提高义务教育质量，更好发挥义务教育在实现中华民族伟大复兴中国梦中的奠基作用。

义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，必须切实提高义务教育质量，更好发挥义务教育在实现中华民族伟大复兴中国梦中的奠基作用。

近日，中共中央、国务院出台《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），聚焦义务教育热点、难点问题，以全面提高义务教育质量为指向，以深化教育教学改革为动力，从六大方面提出26点意见，具有重大现实意义和深远历史意义。义务教育质量事关亿万少年儿童健康成长，事关国家发展，事关民族未来。加快推进教育现代化，建设教育强国，办好人民满意的教育，必须切实提高义务教育质量，更好发挥义务教育在实现中华民族伟大复兴中国梦中的奠基作用。

党的十八大以来，广东持续深化教育教学改革，义务教育事业发展各项部署有力推进，义务教育质量不断提升。全省121个县（市、区）全部通过全国义务教育发展基本均衡县的督导评估认定，义务教育基本均衡发展目标已经实现；遵循学生身心发展规律和教育规律，将发展素质教育融入教育“争先进、当标兵、建高地”之中，奋力走好广东特色义务教育发展路子。

同时需要清醒认识的是，面向新时代，广东义务教育改革发展仍存在不少突出问题，如学校德智体美劳“五育并举”的教育体系还不够健全；区域、城乡、校际间优质义务教育发展不平衡、不充分，与人民群众日益增长的优质学位需求之间的矛盾还相当突出；学生课业负担重、片面追求升学率等问题依然广泛存在；教师队伍的精神风貌、教育教学理念和能力等专业素养还有待全面提高，等等。解决这些问题，推动义务教育高质量发展，必须全面贯彻落实《意见》所提出的各项要求。

习近平总书记指出，“教育是国之大计、党之大计”“为党育人的初心不能忘、为国育才的立场不能改”，既表明了教育极其重要的地位作用，又彰显了我们党办教育、兴教育的初心和使命。《意见》通篇贯彻了习近平总书记关于教育的重要论述，我们必须充分领会其科学内涵和精髓要义、基本观点和精神实质，紧紧围绕“培养什么人、如何培养人、为谁培养人”这一根本问题，不断深化教育教学改革，推动广东义务教育朝着更加公平、更有质量、更具特色的方向不断前进。

根本任务：落实立德树人

立德树人，要着力在坚定理想信念、厚植爱国主义情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质上下功夫。实施新时代立德树人工程，要遵循规律、突出实效，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进教材进课堂进头脑。树立健康第一的教育理念，开齐开足体育课，强化体育锻炼，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。增强美育熏陶，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养。加强劳动教育，引导学生从小崇尚劳动、尊重劳动、积极劳动，长大后辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动。

主攻方向：提升欠发达地区特别是乡镇、农村学校教育质量和办学水平

治贫先治愚，扶贫必扶智。应以保障义务教育为核心，做好教育扶贫工作。针对粤东西北地区乡镇、农村义务教育优质资源普遍匮乏，薄弱学校及小规模学校（教学点）办学水平不高的状况，要着力调整优化教育资源结构布局，健全激励与约束机制，全面提高校长队伍和教师队伍素质能力，不断完善城乡学校对口支教制度，加快补齐粤东西北地区乡镇、农村学校教育短板，提高发展平衡性和协调性，实现城乡义务教育一体化发展。

关键保障：培养“四有”好老师

建设有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的高素质专业化教师队伍，要把师德师风作为评价教师队伍素质的第一标准，健全师德师风建设长效机制；实施教师教育振兴行动计划，提高教师教育教学理念和能力；落实教师编制，依法保障教师权益和待遇，使更多教育投入向教师倾斜，让广大教师安心从教、热心从教。全社会要弘扬尊师重教的社会风尚，努力提高教师的政治地位、社会地位、职业地位，让广大教师享有应有的社会声望。

基本方法：强化教育教学研究

充分发挥教研支撑作用，理顺教研管理体制，完善省、市、县、校教研体系，建立专兼职结合的教研队伍，配齐所有学科专职教研员，健全教研员准入、退出、考核激励和专业发展机制。完善区域教研、校本教研、网络教研、综合教研制度，激发全体教师投入教研创新。积极探索完善义务教育国家课程、地方课程、校本课程体系。提升智育水平，增强校长实施素质教育能力，改进教师教学方式和学生学习方式，注重启发式、互动式、探究式教学，引导学生主动思考、积极提问、自主探究。促进信息技术与教育教学和教研深度融合。

历史机遇：深化粤港澳大湾区教育合作

扩大粤港澳缔结姊妹学校覆盖面，扩大粤港澳大湾区师生交流规模，深化粤港澳在STEM教育、财经素养教育、研学旅行、体育艺术展演等方面的交流合作。充分利用粤港澳大湾区中小学校长论坛、粤港澳大湾区教师联合会等平台，加强办学治校、教书育人、教育质量监测交流与合作，提升义务教育交流合作水平。

突破口切入点：解决百姓关切社会关注的教育热点难点问题

全面践行以人民为中心发展教育的思想。加强教学管理，严格按照课程标准开展教学，提高课堂教学效率和质量，合理设计学生作业内容与时间，对中小学校外教育培训机构实施负面清单制度和联合监管机制，深入治理中小学生课外负担重问题。鼓励多校协同、区域组团、同学段联盟、跨学段联合等多种办学模式，以小学、初中为主体，组建纵向贯通、横向连通的学区与集团，统筹设计小学入学、初中招生办法，规范民办中小学招生行为，切实化解择校难题。坚持党的全面领导，落实部门职责，重视家庭教育，强化考核督导，营造义务教育持续协调发展良好生态。

作者分别系广东省教育研究院院长、研究员，基础教育研究室助理研究员