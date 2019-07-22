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焦虑是妈妈的“标配”？

2019-07-22 09:23 来源：钱江晚报
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　　妈妈们的焦虑似乎是天生的。

　　不过导致妈妈焦虑的原因，十有八九都在孩子的教育问题上。既要努力工作存够孩子的教育基金，又要具体到成长的方方面面，也难怪妈妈们时常焦头烂额。

　　文化与艺术、饮食与运动、谈吐与处事，教育上从来不存在小事。所以放眼望去，引发妈妈们焦虑的原因可不少呢，妈妈们的焦虑症也不尽相同。

　　劝学症

　　病情定义：坚信学习是孩子的第一要义，恨子不爱学，因此总是需要苦口婆心地劝诫小孩学习的重要性。从小学到中学甚至大学，无时无刻不在监督孩子的学习情况，坚决与老师站在统一战线。

　　症状：

　　1.大部分时候情绪稳定，接到老师电话时习惯性道歉；

　　2.只要看到孩子沉迷玩乐，叹气摇头，撸撸袖子去管教；

　　3.乐忠于为孩子买各种辅导书，每次考试比孩子还紧张；

　　4.看到各种生活落魄的场景都会分享给自己的小孩，并告诉他这就是不读书的下场。

　　总结：家有“视读书为豺狼虎豹”的小孩，对妈妈来说想必十分头疼，职场上雷厉风行的那一套遇到自家小孩也只能化为绕指柔。换个角度思考，妈妈们需要反思自己是否给了孩子太多的压力，是否一味地“以成绩论英雄”？人生路漫漫，比起学到的知识，不懈的学习精神更加可贵。妈妈们应该学会因势利导，培养孩子自主学习的兴趣，而不是强压孩子的学科成绩。

　　劝食症

　　病情定义：如果不是饥饿难耐，在吃饭的时候，大多数小孩都不会专心。不过，吃零食的话他们倒是无比积极。对这些小孩而言，零食才是喜闻乐见的香甜美味。身为他们的妈妈，劝食就成了每日最主要的焦虑来源，严重的还会演变成焦躁。

　　症状：

　　1.永远无法愉快地吃完一餐饭，看到孩子一粒米两粒米地吃饭就忍不住白眼；

　　2.习惯藏起家里的零食，但总能被发现，看到孩子吃零食就开始窝火；

　　3.只要孩子身体健康出现问题，就会觉得是吃太多零食的原因。

　　总结：小孩不爱吃饭但偏爱零食估计是绝大多数妈妈都会遇到的问题，不过妈妈们也别把孩子的健康问题都怪罪给零食饮料。促进青少年的骨骼健康，一方面在于充分的钙和维生素，另一方面在于一定的体育运动。有度有快乐，事实上，提供适当的零食，不仅可以满足孩子的需求，也能增进亲子关系。

　　防落后症

　　病情定义：“赢在起跑线上”是众多妈妈的教育信条，学校是不是双语教学、芭蕾或钢琴的级数、交往的朋友是否足够优秀……这些问题始终伴随着妈妈，不仅如此，还有挥之不去的学区房更是压在妈妈心头的重担。如此一来，妈妈想不焦虑都难。

　　症状：

　　1.自己没有艺术细胞没关系，但小孩必须精通各类才艺；

　　2.孩子的寒暑假是妈妈最忙碌的时候，各类补习班的日程表排得满满当当；

　　3.为了小孩能进某某名校，将购买该区域的学区房作为目标；

　　4.为了孩子能“赢在起跑线上”，即使经济上超负荷也在所不惜。

　　总结：“赢在起跑线上”，这句话究竟是教育名言还是教育陷阱，还有待商榷。为了孩子能够超越他人，妈妈们一刻都不敢耽误，劳心劳力的同时也未必适合孩子的成长。其实，教育不应该是为了弥补父母的个人缺憾或满足父母的个人期待。每个孩子都是独立的个体，家长们应该仔细观察，循善引导，给孩子创造一个适合他自己的成长环境，这一切的意义远大过于给孩子所谓“最好的”。

　　我们当然可以理解，每个妈妈对于自家小孩的期待，身体健康、学业有成、事业顺利甚至成龙成凤。好的教育的本质在于是否提供了足够多的可能与选择性。教育成本、教育环境固然不可忽略，但尊重个体的意志，在正确的引导下让其野蛮生长、自由盛放，或许才是孩子们所需要的教育方式。

编辑： 罗予岐

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