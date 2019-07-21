高水平大学建设高校投档线分差缩小

近年来，广东大手笔投入、大力度建设本科高校，推出高水平大学、高水平理工科大学和“冲一流、补短板、强特色”系列工程，推动高等教育大改革、大发展。

17日，省招生办对本科院校普通文理类最低分数线上考生进行投档，共投出169144人，其中文科64416人、理科104728人。至此有约27.6万名考生投档到本科高校。

近年来，广东大手笔投入、大力度建设本科高校，推出高水平大学、高水平理工科大学和“冲一流、补短板、强特色”系列工程，推动高等教育大改革、大发展。

从投档线来看，今年全省本科高校的招生格局会有什么新变化？南方日报记者独家分析比较，全省本科高校招生格局正在悄然改变，各层次生源竞争趋向“白热化”，其中高水平大学建设高校的投档线分差逐渐缩小，新兴大学的投档线逐年攀高。

中大、华工、暨大、深大、华师稳坐前5名

根据高分优先投档的满档高校投档线和未满档高校参加普通文理类最低分数线投档的投档线，今年高水平大学建设高校的投档线排名基本保持稳定。中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、华南师范大学的文理科投档线，均稳坐前5名。

今年高水平大学建设高校的投档线分差加速缩小。文科投档线，华南师范大学比深圳大学少3分，汕头大学比广东外语外贸大学少2分，华南农业大学比南方医科大学少2分，广州大学比华南农业大学少4分；理科投档线，华南理工大学比中山大学少3分，华南师范大学比深圳大学少5分，广东外语外贸大学比汕头大学少3分，南方医科大学比汕头大学少了3分。

“新工科”和财经金融类高校进步明显

省内第二梯队本科院校不甘人后，呈现异军突起的态势，其中“新工科”和财经类金融类高校进步尤为明显。

省属高校排名稳中有升，其中广东财经大学投档线为文549分、理507分，分别比高分优先投档线超出3分、12分，首次实现文理科高分优先投档线上一次满档；广东金融学院理科投档线超出高分优先投档线2分，同样是首次实现一次满档；广东技术师范大学、广东第二师范学院高分优先投档线投档人数较去年大幅增加，录取投档线也明显提升。

在普通文理类最低分数线上考生投档中，东莞理工学院（市外）理科投档线519分，最低录取排位52369名，排位处于前列。同为高水平理工科大学建设高校的佛山科学技术学院和五邑大学也迎头赶上，佛山科学技术学院理科投档线488分，比本科理科最低投档线高出近百分，最低排位较去年进步11682名；五邑大学的最低排位也较去年进步了8452名。

地处珠三角的惠州学院、肇庆学院等地方高校表现稳定。位于粤东粤西粤北的高校也不乏亮点，如粤西地区的广东海洋大学、岭南师范学院、广东石油化工学院，以及粤东地区的韩山师范学院、嘉应学院，其理科最低录取排名有不同程度上升，文科最低录取排名则有微降。

独立学院与民办高校形成“两极”

近年来，随着省内部分独立学院办学水平和办学声誉的不断提升，投档分远超本科投档线。

在普通文理类最低分数线上考生投档中，独立学院文科前5名为吉林大学珠海学院、北京理工大学珠海学院、华南理工大学广州学院、中山大学南方学院和广东外语外贸大学南国商学院。理科前5名为北京理工大学珠海学院、吉林大学珠海学院、华南理工大学广州学院、中山大学新华学院和广东外语外贸大学南国商学院。

其中，吉林大学珠海学院招生计划较多，达7630人，投放在省内的招生计划超过5800人，占77%。今年该校高分段考生大幅提升，文科录取最高分546分，超最低投档线91分，理科最高分505分，超最低投档线115分。

同时，北京理工大学珠海学院投放到省内的招生计划为3886人，今年理科有10人超高分优先投档线；华南理工大学广州学院文理科投档一次满档，理科最高分497分，首次高出我省高分优先投档线；广东外语外贸大学南国商学院有3人超过高分优先投档线。

一批新兴大学正迅猛发展

广东有多所“00后”年轻大学正迅猛发展，分别是新兴大学南方科技大学；中外（境外）合作办学高校香港中文大学（深圳）、北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院、广东以色列理工学院3所；“双一流”大学在粤校区哈尔滨工业大学（深圳）、北京师范大学珠海校区2所。

在这些学校中，香港中文大学（深圳）文理科投档线稳居第1名，最低排位与2018年相比又进一步提高；南科大今年首次在提前批试点招生15人，投档线位居第2名；哈尔滨工业大学（深圳）是第二年以独立代码在本科批次招生191人，排位从去年的5559位提升到3575位，投档线位居第3名；北京师范大学（珠海校区）是第一年与北京师范大学珠海分校双轨招生，表现不俗，在文理本科批次共计招生244人，投档线位居第4名。