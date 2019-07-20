广东13所高职院校9月将新设学前教育专业

2018年年底发布的《中共中央、国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出，到2020年学前三年毛入园率达到85%，普惠性幼儿园入园率达到80%，基本建成广覆盖、保基本、有质量的学前教育公共服务体系。

如今时间过半，但不少地方面临“盖学校易，招老师难”的局面。近日，广东南华工商职业学院举办学前教育学院成立仪式和高职院校学前教育发展论坛，记者从会上了解到，该校将于今年9月开设学前教育专业，首批招生200人。仅今年秋季开学，广东共有13所高职院校将新开学前教育专业。

粤13所高职新开学前教育专业

按照幼儿教师与学生1:15的比例推算，2017年我国缺幼儿教师71万人，随着“全面二孩”政策实施，预计到2020年，缺口将达100万人。

面对幼师缺口，广东已经“出招”。今年，在广东高职院校新增专业中，学前教育成为“大热门”，包括广东南华工商职业学院在内，今年秋季开学，广东共有13所高职院校将新开设学前教育专业。

论坛上，广东南华工商职业学院党委书记、校长马栩生正式宣布该校学前教育学院成立，并为华南师范大学教育科学学院博士生导师、教授袁爱玲颁发广东南华工商职院学前教育学院名誉院长、客座教授聘书。

“我们希望构建‘校园双元’人才培养模式。”广东南华工商职院党委副书记、副校长郭记中表示，学前教育学院将坚持“校—园—企”多主体混合办学，使“校—园—企”三方在工作机制、管理模式等方面实现创新，打造良好的育人环境，增强办学活力、丰富办学内涵，将研究成果进一步转化成生产力，为完善广东省幼教师资培养体系作出贡献。

据广东南华工商职院党委委员、副校长严新介绍，该校学前教育学院已与广东教育出版社旗下的3所全资幼儿园、广州军区司令部幼儿园等建立产学研合作关系。

专家：幼教老师要懂孩子亲孩子

论坛上，多名学前教育专家、学者和幼儿教育工作者围绕“高职院校学前教育人才培养的实践探索与改革路径研究”“园企视角下学前教育专业人才培养体系的建构”等专题献言献策。

“目前幼儿教师存在缺口大、质量不高这两个突出问题。”凤凰城碧桂园幼儿园园长杨敏表示，多所高职院校开设学前教育专业，将在一定程度上填补幼儿教师缺口。同时，在培养幼儿教师的过程中，要注重课程的标准型建设，对标用人单位的需求，深化产教融合、校企合作，不断提高人才培养质量。

“作为一名幼儿教师，最重要的是要有高尚的师德。”广州市天河区体育西幼儿园园长胡冰建议，高职院校在培养幼儿教师时，要强化师德教育。同时，她建议，要拓宽幼儿教师的专业知识，如学习基本的医学知识、体育卫生知识等。“此外，还要培养幼儿教师的创新性思维能力，让他们对课程内容、自主游戏等有更多的探索和创新。”胡冰说。

“学前教育专业要培养懂孩子的老师、亲孩子的老师。”袁爱玲表示，幼儿教师既要有扎实的专业知识，更要有师德、有对孩子们的爱。