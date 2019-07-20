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人才培养要跟上新职业发展需求

2019-07-20 08:17 来源：中国教育报 杨三喜
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　　新职业的涌现，意味着人才生态链的重构，这也是当前迫切需要面对的现实新课题。

　　密室剧本设计师、宠物训练师、收纳师、无人机驾驶员……日前，智联招聘与美团点评、21世纪经济研究院联合撰写发布了《2019年生活服务业新职业人群报告》。《报告》通过分析我国生活服务业新职业的发展背景、发展现状和典型案例，对生活服务业新职业人群进行画像。这些新职业，包括外卖骑手、酒店收益管理师、外卖运营规划师等尚未被《中华人民共和国职业分类大典》收录的，有的则是已被收录，但职业的职业内涵、从业方式与以前相比发生了显著变化，包括健身教练、造型师、育婴师等。

　　新职业的出现源于近年来经济社会发展、科技进步与产业结构调整，互联网、人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴技术得到广泛运用，在推动传统服务业数字化升级改造的同时，也为各种新经济、新业态不断涌现奠定了基础。可以说，大批新职业的出现和发展是中国经济转型升级的见证。

　　新职业的涌现，不仅推动了新经济、新业态的发展，同时也吸纳了大量的青年就业，为青年提供了更多元的就业选择，成为高职院校、大专院校毕业生的就业蓄水池，对于稳定经济增长和吸纳就业发挥着重要作用。《报告》显示，七成新职业从业者为大专及以下学历，而随着生活服务业的转型升级，新职业还在吸引高学历人才，三成新职业从业者为本科及以上学历，其中，心理咨询师、整形医生、STEM创客指导师是高学历人才最爱从事的新职业。

　　新职业的涌现，意味着人才生态链的重构，这也是当前迫切需要面对的现实新课题。与新职业的涌现以及产业发展对新职业领域人才需求相比，人才培养还稍显落后。一方面是新职业人群综合素质、专业技能参差不齐，上升通道不明晰；另一方面，则是人才供需矛盾紧张。今年4月，人力资源和社会保障部等部门向社会发布了13个新职业信息，包括物联网工程技术人员、无人机驾驶员等。《光明日报》报道，未来5年物联网安装调试员人才需求量近500万人，无人机驾驶员人才需求量近100万人，存在巨大的人才缺口。职业更新提速的趋势，无疑给人才培养带来了新挑战。

　　面对新职业发展对专业技能人才的迫切需求，以及新职业人群对自我提升和职业发展的愿望，相关部门应该持续更新职业目录，加快职业认证体系和职业培训体系建设，使之及时跟上职业更新提速的需求，进一步规范新职业的发展。

　　今年2月，国务院印发《国家职业教育改革实施方案》，要求牢固树立新发展理念，服务建设现代化经济体系和实现更高质量更充分就业需要，对接科技发展趋势和市场需求，完善职业教育和培训体系。针对不断涌现的新职业以及新职业人群对职业技能提升的需求，既要求企业充分发挥主体作用，加强对企业职工岗位技能提升培训，着力加强高技能人才培训，也要求职业院校因时而动，紧贴新兴产业发展趋势，在专业设置、课程内容上紧密对接社会需求和企业生产实际，实现人才培养培训与社会需求紧密衔接。

　　新职业人才是保证新职业发展的源泉和动力，加大完善专业教育和职业培训体系，不仅是提升新职业人群专业技能、综合素质，也是呵护新职业发展、缓解专业人才缺口的要求，更是深化职业教育改革的要求。

编辑： 罗予岐

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