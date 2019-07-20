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三部门：争取2020年底消除义务教育阶段66人以上大班额

2019-07-20 08:20 来源：中国新闻网
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　　据教育部网站消息，教育部、发改委、财政部日前联合下发《关于切实做好义务教育薄弱环节改善与能力提升工作的意见》(以下简称《意见》)。《意见》提到，争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内。

　　《意见》明确了做好义务教育薄弱环节改善与能力提升的主要目标，即用两年时间，争取到2020年底，全部消除66人以上超大班额，基本消除现有56人以上大班额，全国大班额比例控制在5%以内；科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到所在省份基本办学标准；实现农村义务教育学校网络教学环境全覆盖，不断提升农村学校教育信息化应用水平。

　　《意见》提到以下三项重点任务：

　　——消除城镇学校大班额。各地要采取“倒排任务”的方式，将省级人民政府审定的消除大班额专项规划2019—2020年工作任务进一步细化，制定详细的路线图和时间表。对于整体教育资源不足的地区，新建和改扩建学校校舍项目要提早实施，并先期启动征地、立项审批、招投标等前期准备工作，力争在2019年底校舍建设项目都能开工建设，2020年底前建设项目基本竣工。对于整体教育资源虽然符合要求，但因结构不合理造成大班额的地区，要引导生源合理流动，避免产生新的大班额。

　　——加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设。各地要按照“实用、够用、安全、节俭”原则，合理确定两类学校基本办学标准，进一步修订完善农村义务教育学校布局专项规划。对于乡镇寄宿制中心学校，要按照标准化要求，加强宿舍、食堂、厕所和体育运动场地建设，配齐洗浴、饮水、取暖等学生生活必需的设施设备，全面改善学生吃、住、学、文化活动等基本条件，满足偏远地区学生和留守儿童的寄宿需求。

　　对于规划保留的乡村小规模学校，要结合实际设置必要的功能教室，配备必要的设施设备，保障基本教育教学需要，防止盲目撤并乡村小规模学校人为造成学生辍学和生源流失，避免出现新的校舍闲置问题。同时，按照标准为边远艰苦地区两类学校教师建设必要的周转宿舍，统筹做好扶贫移民搬迁学校规划建设工作。

　　——推进农村学校教育信息化建设。各地要按照教育信息化“三通”要求，通过光纤、双向宽带卫星等方式，加快推进农村学校宽带网络接入，实现全覆盖。完善学校网络教学环境，为确需保留的乡村小规模学校建设专递课堂、同步课堂，共享优质教育资源，提高应用服务水平和信息化教学能力。开展“互联网+教育”试点，探索构建高速泛在、开放共享、安全可靠的教育信息化环境，进一步提升农村学校教育信息化应用水平。

　　《意见》明确，义务教育薄弱环节改善与能力提升工作由中央统一部署，省级人民政府统筹安排，县级人民政府具体实施。地方各级教育、发展改革、财政等部门要各负其责、加强协作、形成合力，确保各项工作落实。

　　《意见》指出，县级人民政府及其教育、发展改革、财政等部门要以消除大班额专项规划、修订完善后的农村义务教育学校布局规划、扶贫移民搬迁学校规划，以及实现中小学校网络教学环境全覆盖需求为基础，针对每一项重点工作内容，明确细化每一所不达标学校应采取的措施和时间安排、资金来源，编制2019—2020年工作规划和分年度实施计划。

　　《意见》提到，在继续安排农村义务教育学校校舍安全保障长效机制、教育现代化推进工程等资金基础上，中央财政通过安排义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，支持中西部地区和东部部分困难地区。

　　补助资金采取因素法分配，首先按照西部、中部、东部各占50%、40%、10%的区域因素确定分地区资金规模，在此基础上再按基础因素、投入因素、绩效因素各占60%、20%、20%的权重分配到具体省份，重点向基础薄弱、财力困难的省份特别是“三区三州”等深度贫困地区倾斜，并对教育脱贫攻坚、前期化解大班额、推进两类学校建设、加强教育信息化应用等方面工作力度大、成效显著的省份予以适当奖励。

　　《意见》强调，教育部、发改委、财政部对各地相关工作开展情况进行督导督查。省级人民政府及其教育、发展改革、财政等部门要加强过程检查，及时发现和协调解决有关问题，督促市县按照工作规划和年度计划，依法依规实施工程项目，确保按时完成义务教育薄弱环节改善与能力提升工作。对套取、挪用、截留资金以及举债建设、项目管理失职渎职等违纪违规问题，要严肃查处并依法依规严肃追究相关单位和责任人的责任。各地要采取适当方式公开有关信息，自觉接受社会监督。

编辑： 罗予岐

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