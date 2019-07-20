生源地助学贷款受理启动 绿色通道伸向贫困生家门口

目前，国家助学贷款主要有两种，一种是生源地助学贷款，一种是校园地助学贷款。

近日，教育部全国学生资助管理中心有关负责人在相关新闻发布会上表示，今年的生源地助学贷款受理工作于7月15日全面启动。

目前，国家助学贷款主要有两种，一种是生源地助学贷款，一种是校园地助学贷款。贷款标准是本专科生每人每年不超过8000元，研究生不超过12000元。在校期间的利息由国家支付。全国学生资助管理中心有关负责人表示，无论是生源地贷款还是校园地贷款，都要确保“应贷尽贷”。

为进一步方便家庭经济困难学生申办生源地助学贷款，各地从5月起已经陆续组织高中学校开展了生源地助学贷款预申请，大大减少了学生办理贷款时的程序和时间；不少交通不便的山区、牧区，以及贷款学生数量较多的县、市(区)将贷款受理点“下沉”至乡镇，把助学贷款办理点前移到学生“家门口”，既方便又快捷。同时，各地推行合同电子化、错峰受理、分散受理、手机及网上预约办理等创新方式，进一步提高了助学贷款的受理效率。此外，高校学生资助热线电话也已全面开通，具体时间为7月15日至9月12日，每天早8点至晚8点。

据悉，国家学生资助政策已基本完善，为家庭经济困难学生顺利入学提供了基本保障，各地、各级、各校资助部门已为办理资助做好了全面准备，绿色通道已延伸到家庭经济困难学生的家门口。

此外，开学前后，有的诈骗分子会给新生打电话、发短信或微信，冒充资助工作者，以发放奖学金、助学金、生活补助等名义，引诱学生和家长上当受骗。为此，全国学生资助管理中心有关负责人表示，请广大家长和学生牢记：无论是哪个资助项目，都不会要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如有类似要求的，一定要提高警惕。

“入学后，还有一些非法机构采取各种手段，诱骗在校学生申办不良‘校园贷’。请大家一定提高警惕、抵住诱惑。”全国学生资助管理中心为此提出3项建议：一是头脑要清醒；二是花钱要理性，合理安排生活支出，量入为出、理性消费；三是借钱走“正道”，对于那些急需用钱创业或试图参加培训班学一技之长的学生，更应该慎之又慎，非得贷款的话，一定要选择安全系数高、信用口碑好的国家正规金融机构的借贷产品。