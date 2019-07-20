南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

生源地助学贷款受理启动 绿色通道伸向贫困生家门口

2019-07-20 08:20 来源：工人日报
字号减小 字号增大

　　近日，教育部全国学生资助管理中心有关负责人在相关新闻发布会上表示，今年的生源地助学贷款受理工作于7月15日全面启动。

　　目前，国家助学贷款主要有两种，一种是生源地助学贷款，一种是校园地助学贷款。贷款标准是本专科生每人每年不超过8000元，研究生不超过12000元。在校期间的利息由国家支付。全国学生资助管理中心有关负责人表示，无论是生源地贷款还是校园地贷款，都要确保“应贷尽贷”。

　　为进一步方便家庭经济困难学生申办生源地助学贷款，各地从5月起已经陆续组织高中学校开展了生源地助学贷款预申请，大大减少了学生办理贷款时的程序和时间；不少交通不便的山区、牧区，以及贷款学生数量较多的县、市(区)将贷款受理点“下沉”至乡镇，把助学贷款办理点前移到学生“家门口”，既方便又快捷。同时，各地推行合同电子化、错峰受理、分散受理、手机及网上预约办理等创新方式，进一步提高了助学贷款的受理效率。此外，高校学生资助热线电话也已全面开通，具体时间为7月15日至9月12日，每天早8点至晚8点。

　　据悉，国家学生资助政策已基本完善，为家庭经济困难学生顺利入学提供了基本保障，各地、各级、各校资助部门已为办理资助做好了全面准备，绿色通道已延伸到家庭经济困难学生的家门口。

　　此外，开学前后，有的诈骗分子会给新生打电话、发短信或微信，冒充资助工作者，以发放奖学金、助学金、生活补助等名义，引诱学生和家长上当受骗。为此，全国学生资助管理中心有关负责人表示，请广大家长和学生牢记：无论是哪个资助项目，都不会要求学生在电话中告知身份证号、银行卡号、手机验证码等信息，也不会要求缴纳任何费用或在ATM机和网上银行进行操作，如有类似要求的，一定要提高警惕。

　　“入学后，还有一些非法机构采取各种手段，诱骗在校学生申办不良‘校园贷’。请大家一定提高警惕、抵住诱惑。”全国学生资助管理中心为此提出3项建议：一是头脑要清醒；二是花钱要理性，合理安排生活支出，量入为出、理性消费；三是借钱走“正道”，对于那些急需用钱创业或试图参加培训班学一技之长的学生，更应该慎之又慎，非得贷款的话，一定要选择安全系数高、信用口碑好的国家正规金融机构的借贷产品。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第13期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235