尚德机构携手学堂在线，签约多门名校名企课程

7月17日，尚德机构与学堂在线项目签约仪式在京举行，以共同促进优质教育资源共享、实现全民教育。

7月17日，尚德机构与学堂在线项目签约仪式在京举行，签约仪式上双方进行了涵盖清华大学教育研究院副教授罗燕老师的《教育社会学》、学堂在线中国创业学院院长徐中老师等多位专家联合讲授的《新经理人加速胜任的六堂课》等多门职场精英进阶课程的合作内容确认，以共同促进优质教育资源共享、实现全民教育。

签约仪式

合作实现共赢，尚德牵手学堂在线

学堂在线课程部总监李腾麟表示：“我们对在线教育行业充满期待，学堂在线之前更多接触B端市场，对接全国高校政企等，近年也在不断探索C端市场，寻求转型。而尚德在C端市场拥有较高知名度，体系成熟，选择尚德，能将学堂在线的优质课程推广给更庞大的用户群体。”

签约现场

学堂在线积极利用在线教育资源促进混合式教学模式创新，旨在汇聚并共享全球优质教育资源，提升教学质量，促进教育公平，而这一目标与尚德机构的成立初衷不谋而合。尚德机构与学堂在线合作将是一场双赢的局面，尚德机构学术VP高智威表示，尚德拥有领先的技术平台、庞大的用户流量、完善的服务链及转化渠道，而学堂在线拥有庞大的名师、名企资源，两者结合所产生化学反应将是一次质的飞跃。

输出精英课程，提供高质量认证

高智威表示，早在前几年，尚德与学堂在线就有过接触，拥有深厚的合作基础，而现在正是合作的最好时机，越来越多用户开始寻求在工作中的提升，职业教育市场需求大大提升。

为满足用户日益增长的学习需求，尚德机构与学堂在线联合推出系列一级认证课程，包括教育咨询师、心理咨询师、营养师、管理咨询师、商业分析师、人力资源师等六大系列课程。其中同学堂在线签约课程有清华大学教育研究院副教授罗燕老师的《教育社会学》、清华大学医学院副教授裘莹老师的《走进医学》、清华大学心理学系副教授钱静老师的《走进心理学》、IBM全球企业咨询合伙人仓梓剑等多位老师串讲的《总经理领导力突破的六堂课》、学堂在线中国创业学院院长徐中老师等多位专家讲授的《新经理人加速胜任的六堂课》、以及著名人力资源专家王新宇等多位老师打造的《新员工加速成长的六堂课。此外，尚德机构明星老师将会全程提供课程辅导，学员完成全部课程学习后以及认证考试后，将获得由学堂在线颁发的结课证书，以及IEA协会（International Elite Association，中文名国际精英认证协会）颁发的认证证书。

建立教育资源共享圈，打破教育壁垒

据了解，在与学堂在线签约之前，尚德机构已经与国际顶尖高校康奈尔大学、加州大学河滨分校达成战略合作，从海外名校课程到国内清华大学、中国创业学院等名校名企课程，已逐步形成国际顶尖教育资源共享圈雏形。

未来，尚德机构将会寻求与更多国内外顶尖名校的合作，逐步建立全球优质教育共享生态圈，打破教育壁垒，促进教育公平。