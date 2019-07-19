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高中“全人培养”的时代来了

2019-07-19 09:13 来源：光明日报 汪明
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　　国务院办公厅日前印发《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），引发高度关注。高中是从儿童青少年向成人过渡的重要时期，是人生观、价值观、世界观形成的重要时期，同时还是各种问题包括心理行为问题的高发期。《指导意见》对推进高中育人方式改革提出了明确要求，接下来，改革将如何推进、育人的途径和方式将如何改变、师资等各方面条件将如何保障，让我们跟随专家共同解读、深入探讨。

　　《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），紧紧围绕教育的首要问题和根本任务，抓住关键环节和重要领域，聚焦改革目标，对推进高中育人方式改革提出了明确要求，为新时代我国高中教育的改革发展奠定了重要基础。

　　围绕教育的首要问题和根本任务，致力于构建全面培养体系

　　普通高中教育是国民教育体系的重要组成部分，在人才培养中起着承上启下的关键作用，高中育人方式改革必须紧紧围绕教育的首要问题和根本任务。

　　《指导意见》就普通高中构建全面培养体系提出了具体要求：一是突出德育时代性。坚持把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。积极培育和践行社会主义核心价值观，深入开展中华优秀传统文化教育，加强学生品德教育，养成良好个人品德和社会公德。二是突出强调“综合素质”培养。如：强化综合素质培养，改进科学文化教育，强化体育锻炼，加强美育工作，重视劳动教育；拓宽综合实践渠道，健全社会教育资源有效开发配置的政策体系，因地制宜打造学生社会实践大课堂，建设一批稳定的学生社会实践基地等方面的评价。

　　抓住关键环节和重点领域，致力于统筹推进新课程改革和高考综合改革

　　推进高中育人方式改革，既要发挥好课程在人才培养和选拔中的统领作用，又要发挥好高考综合改革对高中课程改革的正确导向作用。一方面，随着新修订的高中课程方案和课程标准的发布，进一步优化课程实施显得尤为重要。《指导意见》提出，要完善学校课程管理，依照国家课程方案，合理安排三年各学科课程，开齐开足体育与健康、艺术、综合实践活动和理化生实验等课程。加强学校特色课程建设，严格学分认定管理，加强课程实施监管。另一方面，随着高考综合改革的深入推进，对于高中创新教学组织管理、加强学生发展指导等都提出了新的要求。《指导意见》提出，按照学科人才培养规律、高校招生专业选考科目要求和学生兴趣特长，因地制宜、有序实施选课走班，要深化课堂教学改革，优化教学管理。高考综合改革的最大特点就是给予学生充分选择权，如何让学生学会选择，加强学生发展指导至关重要。《指导意见》就进一步加强学生发展指导，注重指导实效、健全指导机制提出了要求，各地各校要加强对学生理想、心理、学习、生活、生涯规划等方面指导，省级教育行政部门要制定学生发展指导意见。

　　从进一步完善考试招生制度层面看，既要规范学业水平考试、深化考试命题改革，又要稳步推进高校招生改革，特别是要真正把综合素质评价作为招生录取的重要参考，这既是高考综合改革的新要求，也是推进高中育人方式改革的关键环节。

　　聚焦改革目标，致力于强化师资和条件保障

　　高中育人方式改革的目标已经明确，到2022年，推动德智体美劳全面培养体系进一步完善，立德树人落实机制进一步健全。普通高中新课程新教材全面实施，适应学生全面而有个性发展的教育教学改革深入推进，选课走班教学管理机制基本完善，科学的教育评价和考试招生制度基本建立。要想顺利实现这一目标，强化师资和保障条件是关键。

　　推进高中育人方式改革，既要保证师资数量充足，又要保证师资的高水平高质量。《指导意见》提出，2020年底前完成普通高中教职工编制核定，适应选课走班教学需要。创新教师培训方式，重点提升教师新课程实施、学生发展指导和走班教学管理能力。推进高中育人方式改革，改善学校校舍条件，完善经费投入机制是重要的条件保障。一方面要改善学校校舍条件。如：扩大教育资源，优化校舍功能；推进数字校园建设；逐步消除普通高中大班额，修订普通高中学校建设标准和装备配备标准等。另一方面要完善普通高中建设经费投入机制，明确省市县分担责任。如：科学核定普通高中培养成本，健全生均公用经费拨款标准；完善成本分担机制，按照规定程序适当调整学费标准，建立生均公用经费拨款标准和学费标准动态调整机制。

　　育人方式改革事关高中培养质量，极为重要；育人方式改革涉及高中教育方方面面，非常复杂。《指导意见》为这项重要而复杂的改革指明了方向，明确了任务和要求。我们有理由相信，随着《指导意见》的逐步落地，随着高中育人方式改革的不断深化，高中培养质量将会得到显著提升。

编辑： 罗予岐

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