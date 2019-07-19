华工在粤录取3235人 较去年增加约200人

截至目前，华南理工大学在广东省所有类别共录取3235人，较2018年同比增加约200人，其中，理科最低分592分，文科最低分599分。

近日，华南理工大学对外发布今年招生录取情况。截至目前，华南理工大学在广东省所有类别共录取3235人，较2018年同比增加约200人，其中，理科最低分592分，文科最低分599分。高分段考生相对集中在广州国际校区和新工科相关专业。

根据专业最低录取分数的排名显示，理科前10名的专业有计算机科学与技术（全英创新班）629分、软件工程（卓越班）624分、自动化（创新班）621分、智能制造工程620分、建筑学619分、电气工程及其自动化（卓越班）619分、材料类（全英创新班）618分、信息工程（创新班）617分、机器人工程616分、经济学（创新班）616分。文科前3名的专业有经济学（创新班）612分、法学（卓越法律班）608分、工商管理类605分。

广州国际校区5个专业虽然第一年本科招生，但是其招生专业主要是交叉学科的新工科专业，所以赢得了考生的重点关注，招生分数在全校招生专业中排名靠前。华南理工大学今年共57个专业或专业类（66个方向）进行高考招生，从专业录取的最低分排名来看，智能制造工程最低录得620分，在全校专业中排名第4；机器人工程最低录得616分，在全校排名第9；微电子科学与工程最低录得610分，在全校排名第14。

广州国际校区专业和部分教改班将在开学后实行二次选拔，共有约300个名额。