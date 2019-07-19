力争儿童青少年近视率每年降0.5到1个百分点

近视高发省份，要在一年内争取下降1个百分点，其他的省份要下降0.5个百分点以上。

针对中国儿童青少年的近视问题，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰15日指出，各个省、区、市要力争使儿童青少年近视率每年下降0.5到1个百分点。近视高发省份，要在一年内争取下降1个百分点，其他的省份要下降0.5个百分点以上。

15日，国务院新闻办举行国务院政策例行吹风会，国家卫生健康委员会副主任于学军、国家卫生健康委规划与信息司司长毛群安、教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰、体育总局群众体育司司长郎维介绍健了康中国行动有关情况，并答记者问。

会上，有记者问：近年来，中国儿童青少年的近视问题比较突出，社会比较关心、关注，近视防控是健康中国行动中小学健康促进专项行动的重要内容，去年教育部等八部门印发了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，请问在实施方案印发以来取得了哪些重要的阶段性进展，未来将如何通过加强学校体育促进近视防控和儿童青少年的健康成长？

王登峰指出，儿童青少年近视不仅直接影响到视力，而且对整个儿童青少年的体质健康和健康发展产生非常明显的影响。

王登峰表示教育部等八部门《综合防控儿童青少年近视实施方案》印发之后，在以下三个方面做了一些努力：

一是建立健全领导机制，把防控近视的责任具体落实到各个省、区、市。教育部和卫健委跟省级人民政府签署了防控儿童青少年近视的责任书，在责任书里提出，各个省、区、市力争每年儿童青少年近视率要下降0.5到1个百分点。近视高发省份，要在一年内争取下降1个百分点，其他的省份要下降0.5个百分点以上。这是近年来，在儿童青少年体质健康和近视防控工作方面力度最大的一项工作。到今年12月份，每一个省、区、市都要“交账”，要看这一年来儿童青少年近视防控的工作做得如何，近视率是否真正下降0.5到1个百分点。

二是儿童青少年近视防控主要围绕改变不健康的生活方式，加强体育锻炼和进一步减轻课业负担这几个方面来努力。这也是教育部和国家卫健委和各省级人民政府签订责任书里边的核心内容。在这方面我们要进一步通过推进学校体育教育的改革，真正落实学校在体育课上能够帮助儿童青少年学会健康知识，学会基本的运动技能，同时做到勤练以及常赛，就是经常参加体育锻炼和竞赛。希望通过这样具体的举措，能够让广大儿童青少年更多走进阳光下，走向操场，改变不健康的生活方式。

在今年年底之前，教育部还将出台一个新时代加强学校体育和美育工作的意见，这个意见里明确提出学校体育的改革要围绕“教会”“勤练”和“常赛”三个关键词，这三个关键词如果能真正落到实处，就可以改变不健康的生活方式，能够让广大儿童青少年掌握健康知识和一到两项运动技能，并且能够经常性的参加体育锻炼和体育竞赛，这对防控儿童青少年近视，提高他们的体质健康水平是最关键的一个环节。

同时，也要创造条件让儿童青少年的视力得到更有效的保护，包括不断改善教室的照明情况、按照学生的身高随时调整课桌椅的高度、加强眼保健操、加强卫生健康知识的宣传和普及，让孩子们能够学会更多保护眼睛、保护身心健康的基本知识和技能。

三是从教育部和八部门共同推进工作的角度采取一系列措施，包括设立防控近视的专项经费、组建防控近视的宣讲团到全国各地宣讲等。同时卫健委和相关部门采取了一系列行动，包括每年对儿童青少年的近视情况进行筛查，建立档案，跟踪每一个学生视力的变化情况，这些工作到目前为止已经取得了阶段性的成效。各省份责任书已经签订，宣讲团、专家委员会也已经成立，并且已经开始在全国进行宣讲。各地的责任书里所列出来的各项行动、各项计划都在稳步推进。

王登峰最后补充，现在是7月中旬，到年底还有五个月，希望通过这一年的努力，《实施方案》印发后的第一年近视防控的目标能够实现。