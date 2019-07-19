南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

规范民办学校招生破解择校热

2019-07-19 08:20 来源：光明日报
字号减小 字号增大

　　日前，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）。在完善招生考试制度方面，《意见》提到，要推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，严禁以各类考试、竞赛培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。此外，《意见》还强调，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

　　招生考试制度是教育工作和教育发展中一个至关重要的环节，它不仅关系到人才选拔、教育公平，同时对学校教育、人才培养乃至整个社会的教育观念都具有非常强的指挥棒作用。近年来，围绕破解义务教育阶段择校热问题，进行了一系列改革。从2014年开始，教育部启动了义务教育免试就近入学改革，要求按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标，推动各地形成公平完善的就近入学规则。2018年年底，教育部公布的一份数据显示，24个大城市义务教育免试就近入学比例达98%，择校热明显降温。

　　相对于公办学校严格实行免试就近入学，并且严禁以各类考试、竞赛培训或证书证明作为招生依据，民办学校因为有招生自主权，在招生方面有很大的优势，于是“择校到民校”成为不少家长的选择。一些地区民办学校受到当地家长追捧，甚至想出了“考家长”的招数，简历“查祖宗三代”、调查问卷中考行测等，不仅引发了舆论的关注和质疑，也刺激了家长和社会敏感的教育神经。

　　虽然民办学校表面上没有用考试选拔学生，但是所谓的面谈、评测，实际上发挥着考试的作用，一些“牛校”的竞争激烈程度堪比高考。为了进入这些“牛校”，家长把孩子送进各类培训班，甚至不惜一切代价培养“牛娃”，以让孩子在激烈的面试、测评中获胜。而这也是校外培训热、减负推进困难的重要原因。民办学校的招生“特权”不仅刺激了教育焦虑，加重了家庭教育负担，同时也对教育生态产生了不良影响。

　　公办学校只能免试就近入学，但是民办学校却拥有选拔优秀生源的权利，由此造成了公办学校和民办学校之间的不平等竞争。生源在很大程度上影响学校的教育质量，招生层面的不平等竞争也是导致地方出现了不同程度“公弱民强”现象的原因。由此形成的恶性循环，将使教育公平受损。有教育学者撰文指出，要警惕基础教育阶段的公办学校逐渐成为低质量机构的“代名词”，而中高等收入群体纷纷逃离公办学校，选择民办学校的“拉美化”现象。

　　实践证明，此前一些地方出台的规范民办学校招生措施，具有不错的降温作用。上海于去年启动“公办民办同招”，第一年效果就很明显。上海市教委公布的上海民办中小学报名人数结果显示，2018年，上海市民办小学报名录取比为1.4∶1，而上一年的报名录取比为3∶1，2015年更是高达4∶1。《意见》明确民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。将地方的探索经验推向全国，将进一步规范民办学校招生，使公办学校与民办学校平等竞争，不仅有利于维护教育公平，也将在破解择校热，减轻中小学负担，构建健康的基础教育生态上产生连锁反应。

　　日前，媒体报道，屡次被上海教育行政主管部门叫停、处罚的“小五班”，今年暑假又出现死灰复燃的迹象。随着《意见》的出台，这些由培训机构举办的，为配合民办学校“掐尖”举办的培训班将慢慢失去其吸引力，社会培训机构与优质学校联合“掐尖”的利益链条也有望被打破。招生方式的改变，还将促使民办学校转变过度依赖生源质量的办学模式，倒逼民办学校重视课程质量，办出特色。

　　当然，解决择校问题，最关键的还是加大教育投入，优化教育资源配置，办好家门口的每一所学校。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第13期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235