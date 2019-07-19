规范民办学校招生破解择校热

民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

日前，中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）。在完善招生考试制度方面，《意见》提到，要推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，严禁以各类考试、竞赛培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。此外，《意见》还强调，民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。

招生考试制度是教育工作和教育发展中一个至关重要的环节，它不仅关系到人才选拔、教育公平，同时对学校教育、人才培养乃至整个社会的教育观念都具有非常强的指挥棒作用。近年来，围绕破解义务教育阶段择校热问题，进行了一系列改革。从2014年开始，教育部启动了义务教育免试就近入学改革，要求按照“学校划片招生、生源就近入学”的目标，推动各地形成公平完善的就近入学规则。2018年年底，教育部公布的一份数据显示，24个大城市义务教育免试就近入学比例达98%，择校热明显降温。

相对于公办学校严格实行免试就近入学，并且严禁以各类考试、竞赛培训或证书证明作为招生依据，民办学校因为有招生自主权，在招生方面有很大的优势，于是“择校到民校”成为不少家长的选择。一些地区民办学校受到当地家长追捧，甚至想出了“考家长”的招数，简历“查祖宗三代”、调查问卷中考行测等，不仅引发了舆论的关注和质疑，也刺激了家长和社会敏感的教育神经。

虽然民办学校表面上没有用考试选拔学生，但是所谓的面谈、评测，实际上发挥着考试的作用，一些“牛校”的竞争激烈程度堪比高考。为了进入这些“牛校”，家长把孩子送进各类培训班，甚至不惜一切代价培养“牛娃”，以让孩子在激烈的面试、测评中获胜。而这也是校外培训热、减负推进困难的重要原因。民办学校的招生“特权”不仅刺激了教育焦虑，加重了家庭教育负担，同时也对教育生态产生了不良影响。

公办学校只能免试就近入学，但是民办学校却拥有选拔优秀生源的权利，由此造成了公办学校和民办学校之间的不平等竞争。生源在很大程度上影响学校的教育质量，招生层面的不平等竞争也是导致地方出现了不同程度“公弱民强”现象的原因。由此形成的恶性循环，将使教育公平受损。有教育学者撰文指出，要警惕基础教育阶段的公办学校逐渐成为低质量机构的“代名词”，而中高等收入群体纷纷逃离公办学校，选择民办学校的“拉美化”现象。

实践证明，此前一些地方出台的规范民办学校招生措施，具有不错的降温作用。上海于去年启动“公办民办同招”，第一年效果就很明显。上海市教委公布的上海民办中小学报名人数结果显示，2018年，上海市民办小学报名录取比为1.4∶1，而上一年的报名录取比为3∶1，2015年更是高达4∶1。《意见》明确民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取。将地方的探索经验推向全国，将进一步规范民办学校招生，使公办学校与民办学校平等竞争，不仅有利于维护教育公平，也将在破解择校热，减轻中小学负担，构建健康的基础教育生态上产生连锁反应。

日前，媒体报道，屡次被上海教育行政主管部门叫停、处罚的“小五班”，今年暑假又出现死灰复燃的迹象。随着《意见》的出台，这些由培训机构举办的，为配合民办学校“掐尖”举办的培训班将慢慢失去其吸引力，社会培训机构与优质学校联合“掐尖”的利益链条也有望被打破。招生方式的改变，还将促使民办学校转变过度依赖生源质量的办学模式，倒逼民办学校重视课程质量，办出特色。

当然，解决择校问题，最关键的还是加大教育投入，优化教育资源配置，办好家门口的每一所学校。