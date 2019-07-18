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成人培训降温 低龄化编程大热

2019-07-18 08:14 来源：广州日报
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　　随着暑假的到来，各种素质教育培训也热起来，其中少儿编程成为大热之选。日前，记者获悉，不少针对成人的专业IT培训机构也开始重金布局少儿编程，而传统IT培训因套路多为人诟病，竞争更加激烈，新的服务和模式也在不断推出。业内人士表示，无论是少儿编程还是成人IT培训，都可以从师资以及课程设置的系统性来判断培训质量的优劣。

　　少儿编程培训大热

　　引IT培训机构纷纷布局

　　在国外读高中的张同学想利用暑假回国的时间，在广州学习一些编程方面的课程，然而在IT培训市场，查到的大多是针对低龄少儿的编程课程，或者是针对加薪就业工作技能提升的培训，一时间难以找到适合的课程。

　　事实上，这个暑假少儿编程热度还在持续上升。日前，狼码教育集团品牌升级发布会在广州集团总部召开，宣布了狼码教育集团升级为拥有小码哥教育、叩丁狼教育、程心蔚来少儿编程三大子板块，打造“线上+线下”IT终身学习生态闭环的教育集团。而一直以成人IT培训为主业的上市公司达内科技早已重金投入儿童编程，加速业务扩张，其去年年底公布的2018年三季度财报显示，增加了93个儿童编程教育中心，成人业务招生34870人，同比增速为7.2％，而儿童业务招生14670人，同比增长达到308.6%。

　　为何针对成人的专业IT培训机构纷纷布局少儿编程赛道？业内人士表示，相比较近些年成人IT培训的降速，少儿编程领域则特别热闹，编程猫、小码王、VIPCODE等项目相继获得融资。相较于成人培训，儿童编程培训带来了良好的现金流。“编程要从娃娃抓起”开始被接受，“培养孩子思维能力”渐渐流行起来。近期各方面更是出台了一系列的政策支持少儿编程教育，例如在浙江、山东信息类的学科可能慢慢要纳入高考。

　　拥有线上、线下课程体系的编程猫，最新推出的线上课程体系进行了很多方面的创新。基于新课标以不同年级为起点，研发了包含从幼儿至高二共11条课程线的矩阵式课程体系，解决了当前少儿编程行业中，课程体系与儿童认知匹配不统一的教学难题。编程猫的有关负责人表示，少儿编程教育的培训热有好也有坏，坏处是不乏一些投机者扰乱编程培训秩序，而好处是让更多人知道编程。少儿编程教育越来越被国家重视的同时，行业师资不足、系统性教学内容缺失等问题也越加明显。并且，教师在教授编程课程时，会出现大班授课有难度、作业批改效率低下等问题。对于家长而言，选择少儿编程教育时需注意课程设置是否具备一定系统性，而不是单纯让孩子报个班学个编程，就结束了。少儿编程行业的老师既要求编程技能，也要求教学技能，所以还是要看这个老师具不具备这样的综合实力。

　　据悉，目前少儿编程的学习年龄多集中在6~12岁，7~12岁的孩子主要学习的是图形化编程，12岁以上课程多是围绕python进行的，python作为人工智能领域应用极为广泛的语言，应用场景非常丰富。也可以与成人IT培训的内容逐渐衔接。

　　成人IT培训竞争激烈

　　新服务模式不断推出

　　“IT教育市场巨大， IT技术有三大学习阶段：一、K12阶段：小学+初中+高中，通常称为少儿编程；二、面向就业技术阶段：此阶段包含大学学计算机专业的学生和毕业多年想转行从事IT行业的社会人士；三、在职学习阶段：时代在进步，技术需要不断更新，IT技术并非一劳永逸，而要不断学习，不断进阶”。狼码教育集团董事长、小码哥创始人李明杰表示，“一入IT深似海，学习IT就需要从小学到老，即终身学习”。

　　不过可以看到，相比较少儿编程的热度，成人IT培训近年来有些降温，尤其是有些机构涉及低门槛报读高薪就业、高就业率、贷款低学费等宣传而被指信息不实，使得IT培训行业被诟病套路多。业内人士表示，尽管近期IT企业裁员的消息不断，不过IT培训并不完全受制于IT就业市场。即便受经济形势影响，技术壁垒高的行业，也不会受制，而IT正是技术壁垒高的行业。从目前就业观察来看，企业的招聘需求并没有明显的下降，只是增速没有扩大而已，但整体来看，对岗位的综合要求确实在提升。近年来IT技术变革加快，用人单位对IT人才的专业化、精细化要求不断提高，这就要求IT教育培训企业不断更新授课内容，使之符合IT行业实践的发展，对不同的人才因材施教，提升培训课程的专业化、精细化。

　　据中信证券研究所数据显示，近年来IT行业的人才需求超过300万人，2019年IT培训市场规模预计到达410亿元。同时，当前通过在线平台进行学习的人群在大幅度增加，而超过一半的在线学习者主要目的是为了升职加薪。因IT技术更新迭代速度快，IT开发者如不坚持学习，很容易被淘汰，这类人群在线学习的需求更盛。

　　要进行IT培训，又不希望被套路，业内人士表示，需要了解IT学习的特点，明白一些机构容易误导报读者的地方。比如，将高薪就业容易化，造成只要参加培训，就能获得高的薪酬的错觉。对此，狼码教育集团线下业务主管、叩丁狼联合创始人任小龙表示，一般IT培训机构在招收学员时多是没有门槛的，不过大家要明白，通过数个月的学习就掌握一门技术从而提升薪资并不是件容易的事，是需要付出巨大努力的。要对学习的艰苦和用功程度有心理准备。关于就业，则要注重考查师资能力，老师是否有项目开发经验，带领学生实操项目。对一些机构提出的先就业后付款，狼码教育集团总经理、叩丁狼创始人吴嘉俊表示，其实这是通过给学员办理贷款，分期支付学费，综合费用是提高了的。而“0付费入学”承诺“工作不满意不交钱”，当然也是有条件的，比如报读起点，学历等。

　　业内人士表示，虽然一些机构的宣传有模糊必要条件的做法，但激烈的竞争让整个行业不断推出新的服务方式和模式。“IT培训不应该再是一锤子买卖。”李明杰认为，IT培训行业发展了十几年，一直是学员学完课程，高薪就业了，服务就算结束。可是这些学员就业后面对陌生的职场和工作要求，很多都是迷茫的。尤其是走上技术工作岗位，不断需要进一步技术提升，因此，线下+线上教育的模式得到了更多应用，能突破地理、时间的局限，满足在职学员进一步学习的渴求。如何才能快速升职加薪，对IT从业者来说尤为重要。

编辑： 罗予岐

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