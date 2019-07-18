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广州中考第一批录取13995人

2019-07-18 08:14 来源：南方日报 马立敏 钟哲
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　　7月16日，2019年广州市普通高中第一批招生学校录取工作进行，共录取13995人，其中公办学校录取11247人，民办学校录取2748人。以户籍生看，广州市培正中学、广州市天河外国语学校和广州市第五中学录取最低分数分别为681分、680分和674分，是分数线前三。

　　广州市招考办相关负责人介绍，今年广州中考普通高中第一批招生录取中，公办学校计划完成率高。第一批58所公办高中（含校区）总计划完成率达83%，共有13所公办高中在第一批高分优先投档线上完成招生计划，老三区（越秀、海珠、荔湾）、天河区、黄埔区公办高中计划完成率为100%。

　　以户籍生看，广州市培正中学、广州市天河外国语学校和广州市第五中学录取最低分数分别为681分、680分和674分。培正中学录取最低分数比提前批提高了27分；广州市第113中学录取最低分数为666分，较去年大幅提高，表现出彩。其他学校如广州市第十三中学、华南师范大学第二附属中学录取最低分数分别为583分、574分，生源质量稳定。北京师范大学广州实验学校录取最低分数605分，首年招生取得良好开局。

　　同时，民办学校生源充足。18所民办学校在第一批招生，共录取2748人，其中户籍生604人，非户籍生2144人，计划完成率为96%。共有10所学校在高分优先投档线上完成计划，其中在第一志愿完成计划的有5所。广东实验中学附属天河学校、广外附设外语学校和黄冈中学广州学校的录取最低分数分别为678分、667分和662分。

　　广州市招考办相关负责人介绍，第一批共录取非户籍生2894人，其中符合公办普通高中报考条件的随迁子女2426人，其他非户籍生468人。在该批次未完成招生计划的学校中，有1所学校缺口计划将并入下一批次进行录取，有12所学校缺口计划将按录取规则统一安排补录。

编辑： 罗予岐

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