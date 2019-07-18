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本科批次已录取9.7万多人

2019-07-18 08:18 来源：南方日报 钟哲
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　　7月16日下午，省教育考试院举行2019年普通高校招生录取工作开放日活动。

　　笔者获悉，本科批次文理类院校高优线上及艺术类、体育类考生的投档录取工作正在进行，进度比预定日程提前半天。截至16日中午12时，本科批次已录取9.7万多人。

　　根据招生录取日程安排，高分优先投档线上考生录取已于17日结束，本科院校普通文理类最低分数线上将开始投档。

　　686所本科院校

　　投出高优考生档案

　　省教育考试院副院长范韶彬表示，从今年投档录取情况看，考生档案的投出率与高校预期契合度大大提高，大部分院校一次投档即满档，录取工作平稳有序，呈现“三高两低一突出”特点，即投档率高、录取率高、满意度高、退档率低、需要征集志愿的院校数量低、党建工作突出。

　　范韶彬介绍，今年954所在粤招生的本科院校中，有686所投出了高优线上考生档案，比以往大幅增加。军检院校、非军检院校、专项计划几乎100%满档，今年招到1名空军女飞行学员，是2013年以来的第3名。

　　往年省内投档分数较高的院校今年依旧保持领先，远超高分优先投档线，但差距逐步缩小，如华南理工大学理科投档线仅比中山大学少3分。

　　省内不少本科院校异军突起，如广东财经大学、广东金融大学理科分别超出高优线12分、2分；广东技术师范大学、广东第二师范学院、岭南师范学院高优线投档人数较去年大幅增加；东莞理工学院、佛山科学技术学院投档人数较去年翻倍。

　　省外院校高优线生源充足，如兰州大学、内蒙古大学、西北农林科技大学均实现一次满档，投档分较高，反映出我省考生越来越愿意到外省就读。

　　退档率

　　比去年明显降低

　　今年提前批次本科院校投档录取已于12日结束，该批次共录取1.4万多人，自主招生等院校共录取1800多人。提前批次的教师专项计划、卫生专项计划及音乐、美术、体育等招生院校100%完成招生计划。

　　投档录取工作开始以来，省教育考试院和省教育厅官微、官网第一时间向考生、社会推送投档情况、录取信息，做到录取公开透明，及时回应关切，缓解焦虑，考生、家长、招生院校普遍对招生录取情况表示满意。

　　今年录取期间，省教育考试院要求高校在正式投档前将计划调入，提前批次、本科批次分别增加1700多和1500多个计划，计划到位后，按计划数1∶1投档。截至16日中午，高优线上仅退档399人，退档率0.46%，比去年的0.58%明显下降。大部分院校一次投档即满档，参加志愿征集的院校数量大幅下降。

　　今年，省招办在高校招生录取现场成立8个临时党支部，由各业务组长任支部书记，以党建促录取平稳，不断提升考生和家长获得感和满意度。

编辑： 罗予岐

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