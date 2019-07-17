南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

全面提高义务教育质量 为孩子未来发展奠基

2019-07-17 08:09 来源：人民网
字号减小 字号增大

　　日前，中共中央、国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》）。在9日举行的国务院新闻发布会上，教育部副部长郑富芝指出，这是中共中央、国务院印发的第一个聚焦义务教育阶段教育教学改革的重要文件，是新时代我国深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的纲领性文件。

　　义务教育学段跨度长达9年，是在读规模最大、学龄最长的教育阶段，是与每个家庭、每个孩子的命运息息相关的教育阶段。为更好理解这份纲领性文件，人民网近日就有关话题采访了多位专家，对《意见》进行了深入解读。

　　树立科学的教育质量观

　　解决素质教育落实不到位问题

　　近年来，党和国家在教育改革中始终强调发展素质教育，但从多年的教育实践来看，各地素质教育落实不到位的现象也确实存在。《意见》要求，要树立科学的教育质量观，深化改革，构建德智体美劳全面培养的教育体系。

　　《意见》在突出德育实效、提升智育水平、强化体育锻炼、增强美育熏陶、加强劳动教育等方面提出了针对性举措。北京师范大学教授顾明远谈到，树立科学的教育质量观，就要坚持“五育”并举，把推进素质教育作为教育改革的战略主题。

　　“关于素质教育的问题，是整个基础教育包括义务教育当中最重要的一个问题。党的十九大报告中明确强调要发展素质教育，从现实来看尽管发展素质教育会遇到一些困难和问题，但我们推进的决心不能动摇、推进的步子不能停下来。”郑富芝回答媒体提问时指出。

　　谈及素质教育为何在推进过程中“落实难”，不少专家指出，与过去的应试教育评价方式相比，素质教育存在难以量化，操作性不强的问题。

　　可以看到，为建立更科学的质量评价体系，《意见》在德智体美劳五个方面都提出了具体、可量化的指标要求。例如，体育锻炼方面“让每位学生掌握1至2项运动技能”，美育方面“帮助每位学生学会1至2项艺术技能、会唱主旋律歌曲”，劳动教育方面要“确保劳动教育课时不少于一半”等。

　　下大力气解决好“减负”问题

　　坚决防止学生学业负担过重

　　“减负既是一个老问题也是一个很难的问题，必须下大力气逐步解决好。”郑富芝在新闻发布会上强调，在减负问题上，大家基本上有两点共识：学生学习会有一定学业负担，以确保基本的教育教学水平和基本教育质量；但这一负担不能过重，否则不利于孩子的长远发展和身心健康。

　　《意见》明确提出，各地要加强监测和督导，坚决防止学生学业负担过重。“减负的思路很明确：综合施策，系统减负。”郑富芝指出，具体而言，要从提高学校教学质量、优化课程结构和教学内容、规范校外培训、建立科学评价体系以及家校协同等方面持续发力。

　　长期以来，“唯分数论”、“唯升学论”等是影响我国义务教育质量的两大痼疾。《意见》明确要求，要建立以发展素质教育为导向的科学评价体系，国家制定县域义务教育质量、学校办学质量和学生发展质量评价标准；党政有关负责人要牢固树立科学教育观、正确政绩观，严禁下达升学指标或片面以升学率评价学校和教师。

　　“义务教育招生政策必须坚持非选拔性的特点。义务教育阶段过早的升学考试竞争压力，非常不利于营造自由宽松的成长环境，严重影响学生的全面发展和综合素质培养。”全国人大代表、民进中央教育委员会主任张志勇说。

　　从现实情况来看，减负除了从学校、校外培训机构着手治理，家庭的作用也至关重要。近期，教育部组织了“家校协同育人的攻坚行动”，引导家长树立科学的育人观念，理性地帮助孩子确定成长目标。“希望通过家校共育，使学校和家庭在减负问题上同向同行，形成合力。”郑富芝说。

　　强化教师权益和待遇保障

　　教师教育惩戒权被写入文件

　　“国将兴，必贵师而重傅。”一直以来，提高教师队伍建设水平都是义务教育发展必须直面的问题，也是义务教育改革的核心内容。《意见》从大力提高教育教学能力、优化教师资源配置、依法保障教师权益和待遇、提升校长实施素质教育能力等方面，明确了新时代教师队伍建设的方向，也进一步保障了教师群体的权益和待遇。

　　“唯有在国家层面明确赋予教师的地位，才能将尊师重教落到实处；唯有切实提高教师的职业吸引力，通过国家和社会层面对广大教师的尊重和优待，才能唤发广大教师‘为党育人’‘ 为国育才’的职业热情和教育使命。”山东师范大学教授张茂聪说。

　　此外，“明确教师教育惩戒权”被纳入《意见》也引发广泛热议。“按照我国《教育法》《教师法》的有关规定，教师在教书育人过程中，具有批评和抵制有害于学生健康成长现象的义务。也就是说，教师有义务对学生进行管理和教育。”教育部基础教育司司长吕玉刚在新闻发布会上指出，由于这些年出现一些程序性的规定不严密、不规范甚至有所缺失的现象，影响了教师正确行使教育惩戒权。比较突出的表现就是，教师对学生不敢管、不愿管。实际上这是对学生一种不负责任的态度。

　　同时，专家们也强调，赋予教师教育惩戒权，绝对不是给体罚学生找借口。还需要尽快制定具体实施细则，明确教育惩戒权的边界是什么、内容和形式又是什么，哪些行为不属于教育惩戒的范畴，以保证教育惩戒不过度。

　　据教育部网站数据，2018年我国九年义务教育巩固率达到94.2%，我国义务教育已经进入由基本均衡向优质均衡迈进的新阶段。 “在整个教育体系中，义务教育具有奠基性作用，被视为现代国民教育体系的基石。《意见》是朝着新时代教育发展总体目标迈进的战略决策，旨在为办好人民满意教育铺好基石，也为学生未来发展奠定基础。”中国教育学会会长钟秉林说。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第13期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235