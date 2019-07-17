南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

粤高校招生格局“洗牌” 省内前十竞争“白热化”

2019-07-17 08:05 来源：南方日报 姚瑶 钟哲 杜玮淦 吴少敏
字号减小 字号增大

　　15日凌晨1时，广东省教育考试院对高分优先投档线上的考生进行正式投档，全省投出87613名考生。

　　一所大学办得好不好，其高考投档线是考生和家长最有诚意的投票。南方教育智库分析发现，广东高校新一轮招生格局“洗牌”已悄悄开始：随着全省新建学校增多、优质学位增加，考生上名校的机会更大了。而高校最低投档排位普遍下降，竞争优质生源进入“白热化”阶段。

　　各高校录取最低排位整体下降

　　今年初，省政府印发《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019—2021）》，计划未来3年全省高校将增加8万个左右学位。今年全省高校普遍扩招，文理科各高校录取最低排位整体下降，意味着有更多学生有机会考上名校。

　　今年省内热门高校投档分数保持领先，远超高分优先投档线，其中，中山大学文607分、理595分，华南理工大学文599分、理592分，暨南大学文589分、理563分，深圳大学文576分、理559分，华南师范大学文573分、理554分。

　　近几年，广东高校文理投档线前5位比较稳定，分别是中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、华南师范大学。然而，这些高校之间的较量愈加激烈，华南理工大学的理科投档线仅比中山大学少了3分；后起之秀深圳大学发展势头迅猛，正在加快追赶老牌侨校暨南大学。

　　从今年的投档信息可以看出，暨南大学理科招生计划为1698人，投档线为563分，最低排位为22092名，而深圳大学理科招生计划为2788人，比暨大多1090人，但其投档线仅比暨大少4分，最低排位比暨大低1914位。

　　因为学位增加，在全省理科前10位中，汕头大学、广东外语外贸大学稳居前列，但最低排位下降1.1万至1.2万位，华南农业大学最低排位下降1.9万位。在全省文科前10位中，排名则较为稳定，广东外语外贸大学、汕头大学、南方医科大学、华南农业大学、广州大学在列。

　　广财广金广警优分线满档

　　今年是广东第一、第二批本科批次合并的第二年，高校的投档线进一步打破了重点本科、普通本科高校的界限。

　　其中，今年是广东财经大学第二年在理科优分线满档，第一年在文科优分线满档，文理双双满档；广东金融学院在理科也首次实现优分线满档；广东警官学院在文科优分线满档，也成为广东高校的“口碑担当”。

　　为进一步比较高校的吸引力，南方教育智库针对未满档高校专门设置了优分投档比例，以此分析哪些高校受到高分考生青睐。

　　理科方面，东莞理工学院2677个招生计划经过本轮投档只剩余291个，优分投档比例高达89.13%，广东警官学院64.63%、佛山科学技术学院57.33%位列前3位。文科方面，广东金融学院82.9%、广东技术师范大学57.32%、广东第二师范学院15.44%位列前3位。

　　此外，五邑大学、广东医科大学、岭南师范学院等也录取了部分优分线考生，这充分说明，地方高校在广东高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划中取得了良好的效果。

　　哈工大北师大在粤校区势头迅猛

　　在今年投档高校中，不少广东高校的新面孔势头迅猛，引起社会关注。

　　哈尔滨工业大学（深圳）、北京师范大学珠海校区这两所“双一流”大学的在粤校区投档线进入全省高校前列，但招生人数较少。

　　今年是哈工大（深圳）第二年以独立代码招生，北师大珠海校区是第一年。其中，哈工大（深圳）招生191人，理科投档线622分，最低排位是3575名，比2018年提高近2000名；北师大珠海校区理科招生139人，投档线556分，最低排位25856名，文科招生105人，投档线574分，最低排位7598名。

　　深圳技术大学今年首年招生658人就实现满档，其中投档线521分，高于本科理科优先投档线26分，排位50886名，较2018年（分数512分，排位59063名）的分数和排位分别提高9分、8177名。

　　独家分析

　　我省2.4万名考生能上“双一流”大学

　　今年，全国“双一流”大学在广东高分优先投档线上投放了多少个招生计划？南方教育智库对投档数据进行了独家分析。

　　“双一流”大学理科计划数占80%

　　南方教育智库梳理发现，文科方面，一流大学建设高校（含校区、分校、医学院等，下同）在广东招生计划数1534个；一流学科建设高校（含校区，下同）在广东招生计划数3163个；共计4697个招生计划。

　　而在理科方面，一流大学建设高校达9302个计划；一流学科建设高校为10072个计划，共计19374个招生计划。

　　从“双一流”高校文理科招生计划数看，文科计划占19.5%，理科计划占80.5%，理科计划是文科计划的4倍多。这个比例与广东文理科高分优先投档线以上考生的比例接近，因此高优线上的文理考生在报读“双一流”高校时没有显著的优劣势。

　　今年，广东有75.8万名考生参加高考，其中参加夏季高考的有50.8万人。以24071个“双一流”招生计划计算（提前批中有部分“双一流”招生计划），有超过4.7%的广东考生能就读“双一流”高校。

　　省内华师、中大、华工招生计划最多

　　省内高校中，一流大学建设高校包括中山大学、华南理工大学，还有北京师范大学（珠海校区）、哈尔滨工业大学（深圳）；一流学科建设高校包括暨南大学、广州中医药大学、华南师范大学。

　　24071个招生计划中，文科部分有3110个在省内，占比66.2%；理科部分有10906个在省内，占比56.3%。

　　今年省内“双一流”高校中，文科招生最多的学校依次为华南师范大学1293个，中山大学668个，暨南大学457个；理科招生最多的学校依次为华南理工大学2694个，中山大学2631个，华南师范大学2332个。

　　在省外“双一流”高校中，文科方面，招生计划数较多的有中南财经政法大学（101个）、武汉大学（61个）、河南大学（60个）、中国政法大学（54个）、中国人民大学（52个）。

　　理科方面，招生计划数较多的有中南大学（305个）、吉林大学（274个）、武汉理工大学（242个）、武汉大学（225个）、湖南大学（216个）、长安大学（213个）。

　　从数据上看，一流大学建设高校深受广东考生欢迎，省内外、文理科均已满额。

　　文科方面，相对“冷门”的有兰州大学（585分）、郑州大学（583分）、云南大学（576分）、西北农林科技大学（572分）。理科方面，相对“冷门”的有中国海洋大学（565分）、兰州大学（565分）、郑州大学（557分）、西北农林科技大学（550分）、云南大学（548分）。

　　独家统计

　　读本科还有机会

　　剩7.9万个计划数

　　经过一轮投档之后，省内外高校还有多少优质本科学位“虚位以待”？缺档高校的类型、分布有什么特点？

　　南方教育智库独家统计，目前仍有79372个本科计划数空缺，其中理科61453个，文科17919个。

　　省内：粤东粤西粤北高校和独立学院缺档较多

　　今年，广东高校共有76228个本科计划数空缺，其中，缺档高校主要分布在粤东粤西粤北地区。从文科来看，广东海洋大学、佛山科学技术学院、惠州学院、韩山师范学院等高校缺档都在1000人以上。五邑大学缺档748人，东莞理工学院缺档972人。部分独立学院也在缺档高校行列中，如北京师范大学珠海分校、广东外语外贸大学南国商学院、吉林大学珠海学院等。

　　从理科来看，广东海洋大学、五邑大学、嘉应学院和广东石油化工学院缺档较多，都在3000人以上。部分独立学院如吉林大学珠海学院、华南理工大学广州学院、东莞理工大学城市学院、北京理工大学珠海学院等缺档也较多。

　　省外：农林医学建筑类高校较为冷门

　　除了广东高校以外，省外高校共有3144个计划数空缺。从地域上看，这些高校主要分布在东北、湖南、福建和江西等省份。其中缺档最多的高校依次是哈尔滨理工大学、南华大学、长春理工大学和黑龙江大学，缺档都在100人以上。从类型上看，农林类、医学和中医药类、建筑工程类和技术师范类高校的缺档情况比较普遍。

　　部分“双一流”建设高校也存在缺档情况，如河北工业大学理科缺档16人、石河子大学理科缺档11人、西藏大学文理科均有缺档。

　　此外，在广东省高校地方专项和部分高校中外合作办学专业上，也存在不少缺档情况。如广东金融学院和广东工业大学的文科中外合作办学专业，各有1人投档，广东技术师范大学与深圳信息职业技术学院合作办学专业只有1人投档。广东海洋大学、佛山科学技术学院和广东医科大学的理科地方专项也都有缺档。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第13期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235