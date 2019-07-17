粤高校招生格局“洗牌” 省内前十竞争“白热化”

广东高校新一轮招生格局“洗牌”已悄悄开始：随着全省新建学校增多、优质学位增加，考生上名校的机会更大了。

15日凌晨1时，广东省教育考试院对高分优先投档线上的考生进行正式投档，全省投出87613名考生。

一所大学办得好不好，其高考投档线是考生和家长最有诚意的投票。南方教育智库分析发现，广东高校新一轮招生格局“洗牌”已悄悄开始：随着全省新建学校增多、优质学位增加，考生上名校的机会更大了。而高校最低投档排位普遍下降，竞争优质生源进入“白热化”阶段。

各高校录取最低排位整体下降

今年初，省政府印发《广东省进一步提高高等教育毛入学率实施方案（2019—2021）》，计划未来3年全省高校将增加8万个左右学位。今年全省高校普遍扩招，文理科各高校录取最低排位整体下降，意味着有更多学生有机会考上名校。

今年省内热门高校投档分数保持领先，远超高分优先投档线，其中，中山大学文607分、理595分，华南理工大学文599分、理592分，暨南大学文589分、理563分，深圳大学文576分、理559分，华南师范大学文573分、理554分。

近几年，广东高校文理投档线前5位比较稳定，分别是中山大学、华南理工大学、暨南大学、深圳大学、华南师范大学。然而，这些高校之间的较量愈加激烈，华南理工大学的理科投档线仅比中山大学少了3分；后起之秀深圳大学发展势头迅猛，正在加快追赶老牌侨校暨南大学。

从今年的投档信息可以看出，暨南大学理科招生计划为1698人，投档线为563分，最低排位为22092名，而深圳大学理科招生计划为2788人，比暨大多1090人，但其投档线仅比暨大少4分，最低排位比暨大低1914位。

因为学位增加，在全省理科前10位中，汕头大学、广东外语外贸大学稳居前列，但最低排位下降1.1万至1.2万位，华南农业大学最低排位下降1.9万位。在全省文科前10位中，排名则较为稳定，广东外语外贸大学、汕头大学、南方医科大学、华南农业大学、广州大学在列。

广财广金广警优分线满档

今年是广东第一、第二批本科批次合并的第二年，高校的投档线进一步打破了重点本科、普通本科高校的界限。

其中，今年是广东财经大学第二年在理科优分线满档，第一年在文科优分线满档，文理双双满档；广东金融学院在理科也首次实现优分线满档；广东警官学院在文科优分线满档，也成为广东高校的“口碑担当”。

为进一步比较高校的吸引力，南方教育智库针对未满档高校专门设置了优分投档比例，以此分析哪些高校受到高分考生青睐。

理科方面，东莞理工学院2677个招生计划经过本轮投档只剩余291个，优分投档比例高达89.13%，广东警官学院64.63%、佛山科学技术学院57.33%位列前3位。文科方面，广东金融学院82.9%、广东技术师范大学57.32%、广东第二师范学院15.44%位列前3位。

此外，五邑大学、广东医科大学、岭南师范学院等也录取了部分优分线考生，这充分说明，地方高校在广东高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划中取得了良好的效果。

哈工大北师大在粤校区势头迅猛

在今年投档高校中，不少广东高校的新面孔势头迅猛，引起社会关注。

哈尔滨工业大学（深圳）、北京师范大学珠海校区这两所“双一流”大学的在粤校区投档线进入全省高校前列，但招生人数较少。

今年是哈工大（深圳）第二年以独立代码招生，北师大珠海校区是第一年。其中，哈工大（深圳）招生191人，理科投档线622分，最低排位是3575名，比2018年提高近2000名；北师大珠海校区理科招生139人，投档线556分，最低排位25856名，文科招生105人，投档线574分，最低排位7598名。

深圳技术大学今年首年招生658人就实现满档，其中投档线521分，高于本科理科优先投档线26分，排位50886名，较2018年（分数512分，排位59063名）的分数和排位分别提高9分、8177名。

独家分析

我省2.4万名考生能上“双一流”大学

今年，全国“双一流”大学在广东高分优先投档线上投放了多少个招生计划？南方教育智库对投档数据进行了独家分析。

“双一流”大学理科计划数占80%

南方教育智库梳理发现，文科方面，一流大学建设高校（含校区、分校、医学院等，下同）在广东招生计划数1534个；一流学科建设高校（含校区，下同）在广东招生计划数3163个；共计4697个招生计划。

而在理科方面，一流大学建设高校达9302个计划；一流学科建设高校为10072个计划，共计19374个招生计划。

从“双一流”高校文理科招生计划数看，文科计划占19.5%，理科计划占80.5%，理科计划是文科计划的4倍多。这个比例与广东文理科高分优先投档线以上考生的比例接近，因此高优线上的文理考生在报读“双一流”高校时没有显著的优劣势。

今年，广东有75.8万名考生参加高考，其中参加夏季高考的有50.8万人。以24071个“双一流”招生计划计算（提前批中有部分“双一流”招生计划），有超过4.7%的广东考生能就读“双一流”高校。

省内华师、中大、华工招生计划最多

省内高校中，一流大学建设高校包括中山大学、华南理工大学，还有北京师范大学（珠海校区）、哈尔滨工业大学（深圳）；一流学科建设高校包括暨南大学、广州中医药大学、华南师范大学。

24071个招生计划中，文科部分有3110个在省内，占比66.2%；理科部分有10906个在省内，占比56.3%。

今年省内“双一流”高校中，文科招生最多的学校依次为华南师范大学1293个，中山大学668个，暨南大学457个；理科招生最多的学校依次为华南理工大学2694个，中山大学2631个，华南师范大学2332个。

在省外“双一流”高校中，文科方面，招生计划数较多的有中南财经政法大学（101个）、武汉大学（61个）、河南大学（60个）、中国政法大学（54个）、中国人民大学（52个）。

理科方面，招生计划数较多的有中南大学（305个）、吉林大学（274个）、武汉理工大学（242个）、武汉大学（225个）、湖南大学（216个）、长安大学（213个）。

从数据上看，一流大学建设高校深受广东考生欢迎，省内外、文理科均已满额。

文科方面，相对“冷门”的有兰州大学（585分）、郑州大学（583分）、云南大学（576分）、西北农林科技大学（572分）。理科方面，相对“冷门”的有中国海洋大学（565分）、兰州大学（565分）、郑州大学（557分）、西北农林科技大学（550分）、云南大学（548分）。

独家统计

读本科还有机会

剩7.9万个计划数

经过一轮投档之后，省内外高校还有多少优质本科学位“虚位以待”？缺档高校的类型、分布有什么特点？

南方教育智库独家统计，目前仍有79372个本科计划数空缺，其中理科61453个，文科17919个。

省内：粤东粤西粤北高校和独立学院缺档较多

今年，广东高校共有76228个本科计划数空缺，其中，缺档高校主要分布在粤东粤西粤北地区。从文科来看，广东海洋大学、佛山科学技术学院、惠州学院、韩山师范学院等高校缺档都在1000人以上。五邑大学缺档748人，东莞理工学院缺档972人。部分独立学院也在缺档高校行列中，如北京师范大学珠海分校、广东外语外贸大学南国商学院、吉林大学珠海学院等。

从理科来看，广东海洋大学、五邑大学、嘉应学院和广东石油化工学院缺档较多，都在3000人以上。部分独立学院如吉林大学珠海学院、华南理工大学广州学院、东莞理工大学城市学院、北京理工大学珠海学院等缺档也较多。

省外：农林医学建筑类高校较为冷门

除了广东高校以外，省外高校共有3144个计划数空缺。从地域上看，这些高校主要分布在东北、湖南、福建和江西等省份。其中缺档最多的高校依次是哈尔滨理工大学、南华大学、长春理工大学和黑龙江大学，缺档都在100人以上。从类型上看，农林类、医学和中医药类、建筑工程类和技术师范类高校的缺档情况比较普遍。

部分“双一流”建设高校也存在缺档情况，如河北工业大学理科缺档16人、石河子大学理科缺档11人、西藏大学文理科均有缺档。

此外，在广东省高校地方专项和部分高校中外合作办学专业上，也存在不少缺档情况。如广东金融学院和广东工业大学的文科中外合作办学专业，各有1人投档，广东技术师范大学与深圳信息职业技术学院合作办学专业只有1人投档。广东海洋大学、佛山科学技术学院和广东医科大学的理科地方专项也都有缺档。