广州中考提前批共录取29372人

普通高中提前批“指标到校”计划和统一计划录取结束，共录取29372人，其中“指标到校”录取13385人、统一招生录取15987人。

15日，普通高中提前批“指标到校”计划和统一计划录取结束，共录取29372人，其中“指标到校”录取13385人、统一招生录取15987人。

录取分数方面，广东实验中学以录取线715分（户籍生）占据提前批统一计划高分首席；华南师范大学附属中学、广东广雅中学、广州市第二中学以705分（户籍生）并居第二；广州市执信中学录取线则为699分（户籍生）。

“指标到校”录取较去年增加6896人

今年广州中考“指标到校”招生学校范围从公办国家级示范性普通高中扩大到公办市示范性普通高中，指标分配比例从30%提高到50%。全市65所公办示范性普通高中（69个校区）的指标计划共19243个，录取13385人，较去年增加6896人，计划完成率达70%。

国家级示范性普通高中方面，43所学校（46个校区）提供指标计划14455个，录取9813人，计划完成率约为68%。省、市属国家级示范性普通高中指标在越秀、海珠和天河3个区的完成率超过70%。区属国家级示范性普通高中方面，海珠、黄埔、花都3个区计划完成率超过80%；南武中学、仲元中学等9所国家级示范性普通高中的指标计划完成率超过90%。

今年，广州市示范性普通高中首次参加“指标到校”录取，22所（23个校区）提供指标计划4788个，共录取3572人，计划完成率约为75%，其中南沙东涌中学、增城区郑中钧中学的指标计划完成率超过90%。

此外，广州今年还增加面向集团的直接指标分配，集团核心校面向集团直接分配指标共180个。广州市第三十三中学分得南武中学10个指标，并全部完成；白云区人和第三中学分得6个广州大同中学指标，完成5个，该校总指标计划完成率达到97%。集团核心学校牵头引领作用进一步发挥，定向分配，精准输出，补短板、促均衡，推进集团办学融合发展。

指标计划录取的考生中，5011人的录取分数低于招生学校前3年录取最低分平均分，占比约为37%。广州市招考办相关负责人介绍，“指标到校”进一步深化供给侧结构性改革，扩大优质教育资源的覆盖面，让周边城区及农村地区的学生享有“看得见、摸得着”入读优质高中的机会，深入推进基础教育优质均衡发展。

统一招生录取中公办学校有15277人

广州市招考办相关负责人介绍，广州持续推进示范性普通高中建设，进一步增强优质学位的供给能力。今年提前批统一招生计划共录取15987人，其中公办学校15277人，民办学校710人。

省、市属示范性普通高中生源质量良好，录取分数保持领先。执信中学等9所学校（含校区）在提前批高分优先投档线686分以上完成招生计划，较去年增加2所。广东实验中学录取最低分数为715分，华南师范大学附属中学、广东广雅中学、广州市第二中学录取最低分数同为705分。

区属示范性普通高中办学质量稳步提升。广州市第七中学、天河外国语学校同在提前批高分优先投档线686分以上完成招生计划，表现亮眼。广州中学录取最低分数为681分，广东仲元中学、广州市第十六中学录取最低分数超过670分。考生跨区升学踊跃，区属示范性普通高中的外区计划共计4508个，录取1091人。

同时，民办学校录取整体情况良好，黄冈中学广州学校在提前批高分优先投档线686分上完成计划。在未完成招生计划的学校中，有30所学校的缺口计划将并入下一批次进行录取，有5所学校缺口计划将按录取规则统一安排补录。