全省技工院校 “校园之星”欢聚汕头共迎世界青年技能日

7月16日，由广东省职业培训和技工教育协会主办，广东省粤东技师学院协办的2019年广东省技工院校“校园之星”颁奖暨夏令营开营仪式在美丽的广东省粤东技师学院北山湾校区举行。

敲响铿锵有力的“潮汕大锣鼓”、体验优雅美妙的工夫茶艺表演、亲手制作潮汕传统小吃红桃粿......在第五个“世界青年技能日”来临之际，从广东省50多万技工院校学子中经层层选拔脱颖而出的150多名 “校园之星”欢聚在粤东海滨汕头市，开启了多姿多彩的夏令营之旅，共同讲述和演绎技能扶贫的精彩故事，展现当代南粤工匠英才投身技能成才、立志技能报国的青春风貌。

开营仪式现场

7月16日，由广东省职业培训和技工教育协会主办，广东省粤东技师学院协办的2019年广东省技工院校“校园之星”颁奖暨夏令营开营仪式在美丽的广东省粤东技师学院北山湾校区举行。来自广东人社厅、汕头市人社局等相关部门领导及技工院校的师生共300余人参加了此次活动。省人社厅副厅长杨红山到会讲话。

领导嘉宾参观

今年世界青年技能日主题为“技能扶贫”，广东省各地技工院校开展了丰富多彩的系列宣传活动，着力于广泛宣传党和政府的好政策，引导和调动更多的青年接受技工教育，走技能成才之路，树立技能报国的远大抱负。校园之星夏令营活动，也是广东省开展“世界青年技能日”系列活动的重要项目之一。

从2010年起，广东省职业培训和技工教育协会每年举办一次“校园之星”评选活动，从全省技工院校中选拔出百余名品学兼优学生成为省级“校园之星”，并在暑期开展“校园之星”拓展夏令营。今年，“校园之星”夏令营迎来了“十年之约”。

方潮贵会长和杨红山副厅长为校园之星颁奖

在为期一周的“校园之星”夏令营活动中，将结合“世界青年技能日”的宣传，开展多种技能展示和互动活动。营员们将走进汕头非物质文化遗产展览馆、在广东最美岛屿南澳岛进行沙滩拓展意志磨练、表演一台精彩的文艺晚会……通过展示新时代技能青年多才多艺、奋发有为的精神风貌，将技能扶贫、技能成才、技能报国的理念向全社会和广大青少年进行广泛传播。

潮汕大锣鼓特色表演

技工教育是技能教育。近年来，国家和省委省政府出台了一系列大力发展技工教育的政策措施，广东技工教育锐意进取、改革创新，取得了快速发展。目前，全省技工院校有156所，其中技师学院36所，在校生54.3万人，约占全国的1/6，近五年来为社会培养输送了超过一百万名技能人才。目前全省技能人才总量达1190万人，其中高技能人才达365万人，为广东经济高质量发展和粤港澳大湾区建设提供坚实的人才支撑。

在办好技工教育的同时，省人社厅带领全省技工院校学习贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫工作的重要论述，积极承担技能扶贫任务，在精准施策上出实招，在精准推进上下实功，在精准落地上见实效，组织开展了“百千万”精准技能扶贫工程、创造条件帮助建档立卡贫困家庭子女就读技工院校等措施，着力提升贫困家庭青少年技能水平，加强精准扶贫力度，帮助实现技能成才、技能脱贫。

以省粤东技师学院为例，该校作为省人社厅在饶平县新圩镇长彬村的扶贫联络站和技工院校“百千万”精准技能扶贫工程指定单位，为扶贫村的贫困家庭子女提供免费就读机会，并为他们发放生活补助。2016年至今，共接收长彬村贫困生27名，仅2019年上半年就发放补助金4.04万元。同时，还结对帮扶单位潮州市饶平县技工学校、惠州市工贸技工学校，在教育教学、教师队伍、专业建设等方面进行帮扶，主动承担社会责任，助力我省脱贫攻坚。

（来源：广东省职业培训和技工教育协会）