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粤东西北新建7所、迁建1所高校！高校+地市结对帮扶

2019-07-16 08:03 来源：南方日报
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　　近日，广东省粤东西北地区新建迁建高校对口帮扶工作推进会在广州举行，并举行粤东西北地区新建迁建高校对口帮扶签约仪式。

　　记者了解到，为配合及时完成粤东西北7个地市新建7所和迁建1所高校的任务，经省教育厅研究决定，广东8所高水平大学建设高校和高水平高职院校“一对一”结对帮扶粤东西北7个地市和1所迁建高校，结成“组团式”帮扶。

　　省委教育工委书记、省教育厅厅长景李虎介绍，这次加快推进粤东西北地区新建迁建高校对口帮扶工作，是落实省委开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动的重点工作部署，有利于助力我省加快构建“一核一带一区”区域发展格局、破解区域协调发展难题，是扩大我省高等教育规模的重要抓手，对解决我省高等教育发展不平衡不充分问题、提高我省高等教育发展水平具有重要意义。

　　针对有关地市工作推进过程中的困难问题，省教育厅建立了粤东西北地区新设高校对口帮扶工作机制，明确了8对对口帮扶关系，分别是：华南理工大学帮扶阳江市，广州中医药大学帮扶云浮市，广东工业大学帮扶揭阳市，深圳大学帮扶汕尾市，广东省外语艺术职业学院帮扶汕头市，广州番禺职业技术学院帮扶梅州市，广东食品药品职业学院帮扶潮州市，广东机电职业技术学院帮扶广东松山职业技术学院迁建。

　　同时，省教育厅还明确了对口帮扶工作的目标任务、帮扶措施、对口帮扶关系和时间、帮扶人员安排和主要任务、帮扶人员管理和工作要求。帮扶措施包括编制规划帮扶、选派帮扶队伍、师资队伍建设帮扶、学科专业建设帮扶、科学研究和社会服务帮扶等。华南理工大学副校长李正说：“这次帮扶体现了广东对华工的信任和厚爱，我们一定集中优势力量确保完成任务！”

编辑： 罗予岐

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