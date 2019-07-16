穗中考独立批录取1620人

自主招生工作坚持正确育人导向，打破“唯分数论”，有效探索了综合评价多元录取方式，激活学校的办学活力，也满足有学科特长和创新潜质学生的发展需要。

7月14日，广州进行2019年普通高中独立招生学校录取工作，共录取1620名考生。其中示范性普通高中自主招生录取1161人，外语类学校、美术类学校、广州市第二中学和广州大学附属中学宏志班的独立招生共录取459人。

今年，广州首年在华南师范大学附属中学等22所示范性普通高中试点自主招生，共有自主招生计划1274个。考生报考踊跃，参加报名考生共有11388人，报名人数最多的学校为广州市第二中学，达2348人。

经招生学校审核，共有4825名考生取得自主招生综合能力考核资格。学校结合学生综合表现评价，通过材料审核、面谈、无领导小组讨论等方式对考生的个性特长、综合素质等进行考核，确定预录取考生1198名。根据投档规则及学校自主招生简章要求，正式录取1161人，计划完成率达91%，完成率为100%的学校有13所。

广州市招考办相关负责人表示，自主招生工作坚持正确育人导向，打破“唯分数论”，有效探索了综合评价多元录取方式，激活学校的办学活力，也满足有学科特长和创新潜质学生的发展需要。

独立招生还包括了外语类学校、美术类学校、广州市第二中学和广州大学附属中学宏志班招生计划。其中，广州外国语学校统一招生计划录取最低分数为705分。

独立招生学校录取完成后，仍有9所学校的自主招生计划、广州市第二中学和广州大学附属中学的宏志班、广州美术中学、岭南画派纪念中学的招生计划未录满。

根据投档录取规则，若学校有缺口计划（宏志班除外）且有后续批次的，缺口计划将并入后续批次进行录取；如在后续批次没有安排计划的，则对缺口计划统一安排补录。

每批次录取结束后，广州市招考办将通过广州招考网、“广州招考”微信公众号和官方微博发布当天批次各学校的录取分数，还将向已录取的考生发送录取结果短信，考生也可通过“广州招考”微信公众号查询录取结果。

广州市招考办提醒，被录取的考生须登录广州招考网高中阶段学校招考服务平台的个人信箱查收电子录取通知书，按学校《新生注册报到须知》准时到校注册报到。

广州市招考办介绍，截至7月13日17时，全市共受理9745名考生的中考文化课成绩复查申请，累计30900科次。广州市招考办同步组织专人开展成绩复查工作，复查考生答题卡是否张冠李戴、是否漏评、成绩统计是否有误。经复查，所有申请考生的文化课成绩无一例因答题卡扫描或评卷工作有误需更正。