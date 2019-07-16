广东13所高职院校今年9月将新设学前教育专业

按照幼儿教师与学生1:15的比例推算，2017年我国缺幼儿教师71万，随着“全面二孩”政策实施，预计到2020年缺口将达100万。

今年9月，广东南华工商职业学院将开设学前教育专业，首批招生200人。7月10日，该校举办学前教育学院成立仪式和高职院校学前教育发展论坛，学前教育专家、学者和幼儿教育工作者齐聚，围绕学前教育改革和职教改革进行研究与交流。

广东13所高职院校新开设学前教育专业

按照幼儿教师与学生1:15的比例推算，2017年我国缺幼儿教师71万，随着“全面二孩”政策实施，预计到2020年缺口将达100万。

面对幼师缺口，广东已经“出招”。今年，在广东高职院校新增专业中，学前教育专业成为“大热门”，包括广东南华工商职业学院在内，今年广东9月共有13所高职院校将新开设学前教育专业。

论坛上，广东南华工商职业学院党委书记、校长马栩生正式宣布该校学前教育学院成立，并为华南师范大学教育科学学院博士生导师、教授袁爱玲颁发广东南华工商职业学院学前教育学院名誉院长、客座教授聘书。

“我们希望构建‘校园双元’人才培养模式。”广东南华工商职业学院党委副书记、副校长郭记中表示，学前教育学院将坚持“校-园-企”多主体混合办学，使“校-园-企”三方在工作机制、管理模式等方面实现创新，打造良好的育人环境，增强办学活力、丰富办学内涵，将研究成果进一步转化成生产力，为完善广东省幼教师资培养体系作出贡献。

广东南华工商职业学院党委委员、副校长严新介绍，该校学前教育学院将围绕产业链实现深度产教融合，院园企多主体混合，在“三教”（教师、教材、教法）上实现“数字化转型”，直接在真实工作情境中实现人才培养，在人才培养的源头设计上不留“缝”，真正实现“无缝对接”。目前学前教育学院已与广东教育出版社旗下的3所全资幼儿园、广州军区司令部幼儿园等建立产学研合作关系。

幼教老师要懂孩子、亲孩子

论坛上，多名学前教育专家、学者和幼儿教育工作者围绕“高职院校学前教育人才培养的实践探索与改革路径研究”“园企视角下学前教育专业人才培养体系的建构”等专题献言献策。

“目前幼儿教师存在缺口大、质量不高这两个突出问题。”凤凰城碧桂园幼儿园园长杨敏表示，多所高职院校开设学前教育专业将在一定程度上填补幼儿教师缺口。同时，在培养幼儿教师的过程中，要注重课程的标准型建设，对标用人单位的需求，深化产教融合、校企合作，不断提高人才培养质量。

“作为一名幼儿教师，最重要的是要有高尚的师德。”广州市天河区体育西幼儿园园长胡冰建议，高职院校在培养幼儿教师时，要强化师德教育。同时，她建议，要拓宽幼儿教师的专业知识，如学习基本的医学知识、体育卫生知识等。“此外，还要培养幼儿教师的创新性思维能力，让他们对课程内容、自主游戏等有更多的探索和创新。”胡冰说。

“学前教育专业要培养懂孩子的老师、亲孩子的老师。”袁爱玲表示，幼儿教师既要有扎实的专业知识，更要有师德、有对孩子们的爱。