“宣讲会+直播” 尚德机构MBA教育节现场为学员答疑解惑

来自京津地区的众多知名商学院莅临现场，面对面为过千名备考MBA的学员介绍最新招考信息，帮助他们答疑解惑，并提供备考指导。

7月13日下午，成人教育机构尚德机构在深圳南山国际会议中心举行 “MBA教育节”，邀请来自京津地区的众多知名商学院莅临现场，面对面为过千名备考MBA的学员介绍最新招考信息，帮助他们答疑解惑，并提供备考指导。本届教育节通过线下和线上为7000多名学员答疑解惑，务求带给备考学员第一手MBA资讯。

2016年，尚德机构首届MBA教育节一经推出，就以其专业性和服务性备受与会商学院和学员们的认可。有了前些年成功的经验和品牌影响力，今年的“MBA教育节”吸引了众多商学院的参与和支持，其中就包括了来自深圳大学、中南大学、西北工业大学、中国地质大学深圳研究院、兰州大学、北京理工大学等商学院。

教育节活动当天，尚德机构特设了互动环节，为学员提供专业的MBA备考服务。与会的商学院有关负责人除了现场介绍了本校MBA项目最新的招考政策以及特色优势等以外，学院的招生负责人还围绕如何科学择校以及全日制和非全日制的选择等问题，为学员们答疑解惑。现场咨询者们纷纷表示，此次活动让他们收获颇丰。

同时，本次教育节还采用现场直播的形式，全程全国线上直播，弥补未到场学员的遗憾，来自尚德机构的学习规划师在线为学员面对面解答疑问，让未能到场的学员也能更直观地通过互联网观看当天的教育节的情况，了解更多考试的最新动态及资讯，提前感受沉浸式直播的优势，增加学员的真实体验感。

据介绍，尚德机构的MBA课程专为上班族制定，采用业内首创的“伴随式”面试通关训练，面试培训采用全真实战形式，有效应对面试通过率低的难题。尚德机构根据学员自身特点，制定个性化就读方案，大大提升了学员录取率。

目前，尚德机构已发展成为国内最专业的管理类教育培训机构之一，打造出学员备考、笔试、面试一站式服务平台。尚德机构有关负责人表示，尚德机构师资力量强，有着极为严格的教师选拔标准及考核制度，保障教学教研持续精进并保持较高水准。 针对成人学习普遍存在时间少，碎片化、难坚持、价格昂贵的学习痛点，尚德机构2014年从线下培训转型互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式，不断尝试技术为教育赋能的各种可能性。