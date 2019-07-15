小学生依然未摆脱“家长作业”？

一些家庭作业变得越来越难，花样层出不穷，超出了正常少年儿童的理解能力，学生只得靠家长帮助才能完成作业。家庭作业变成了“家长作业”，引发社会关注。

听写、手抄报、废品手工……是中小学生时常会遇到的家庭作业。这类作业的初衷旨在巩固学生课业的基础上，提高孩子灵活应用知识和动手等能力。然而近些年，一些家庭作业变得越来越难，花样层出不穷，超出了正常少年儿童的理解能力，学生只得靠家长帮助才能完成作业。家庭作业变成了“家长作业”，引发社会关注。

近日，中共中央、国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》。其中就提到“杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业，不得布置惩罚性作业”。一时间，舆论聚焦“家长作业”，不少家长网友称，自己都曾为这些作业头痛过。

暑假初至，中小学生们也会收到“家长作业”吗？他们平时的作业量又是如何呢？南方日报记者走上广州街头，随机采访了多位中小学生及家长。

“我们老师英语经常布置听写作业，需要家长帮忙，平时爸爸在家的话，他就帮我听写，他不在家，就妈妈帮我，如果两个人都不在的时候，就没法听写，我就只能自己默写。”暨南大学附属小学三年级的林同学说。

在采访过程中，记者了解到，一般“家长作业”容易出现在小学阶段。几位初中生告诉记者，以前读小学时，会时常遇到“家长作业”。除了听写外，常见的“家长作业”还有手抄报、手工等作业。

对于家庭作业的量，学生们的反映则差异较大。一些学生认为作业很多，有时甚至要做到凌晨，暑假作业更是平时的数倍，天河区龙口西小学的欧同学说，有时候作业要做到十一点，甚至更晚；而另一些学生认为作业量适当，“一般回到家很快就能做完，晚上很早就可以睡觉了。”暨南大学附属中学的初二学生周同学说。

与此同时，家长们对孩子家庭作业的态度也是见仁见智。家长王女士告诉记者，家庭作业是必须要有的，而且家长最好还能辅导。“孩子课堂的时间那么少，那怎么练习和巩固呢？只能是家里做作业，还需要家长的辅助，我觉得这个是很有必要的。”她说。

但也有不少家长认为，现在孩子的作业太多，负担过重，完成不了的时候还需要家长帮忙，实在压力很大。“孩子的书包非常沉重，我们大人拎着都费劲。我认为现在的作业太多了，很多作业都应该在学校完成，学校不应该把课堂教育弄到家里，更不应该搞学生无法独立完成的‘家长作业’，学校不要把责任推给家长！”家长李先生说。