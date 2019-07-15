我省本科批次高分优先投档线上考生正式投档

省招生办对高分优先投档线上考生进行正式投档，比预定日程提前，共投出考生87613人，其中，文科17990人，理科69623人。

7月14日晚，随着我省本科院校自主招生录取结束，省招生办对高分优先投档线上考生进行正式投档，比预定日程提前，共投出考生87613人，其中，文科17990人，理科69623人。从进档考生总量来看，今年我省本科批次高分优先投档线上投出的考生数量比上年增加两万多，反映出考生志愿填报更加合理，院校生源更加充裕。主要呈现以下三个特点：

一是高水平大学深受考生青睐，投档分数高。国内“双一流”建设高校等院校考生报考踊跃，考生一次投档即满档。特别是名校投档分数远超高分优先投档线，其中文、理科投档线，清华大学分别为658分、679分，北京大学分别为652分、679分，上海交通大学分别为649分、676分，中国人民大学分别为637分、654分，复旦大学分别为636分、675分，浙江大学分别为631分、663分等，基本都超出高分优先投档线一百多分。生源情况理想，有相当部分高校模拟投档预测生源时就提出增加计划录取高分考生。

二是省内高校持续火爆，投档分数线大幅提高。往年省内投档分数较高的院校今年依旧保持领先，远超高分优先投档线，如文、理投档线，中山大学分别为607分、595分，华南理工大学分别为599分、592分，暨南大学分别为589分、563分，华南师范大学分别为573分、554分。往年属于二本院校的高校异军突起，如广东财经大学、广东金融学院理科投档线分别超出高分优先投档线12分、2分，特别是广东财经大学文理科投档线均超高分优先投档线，相比去年进度更大。

三是考生报考去向总体较为均衡，考生越来越愿意出省就读。今年，从院校投档情况看，不但外省名校生源充足,一般的普通院校生源也较为充裕,到外省就读逐步被我省考生所接受。

同日，我省艺术类统考、体育类本科院校也正式开始投档，共投出考生22338人。从投档情况来看，音乐类本科院校满档，美术类和体育类本科院校基本满档；首次实行省统考的舞蹈类和广播电视编导类公办院校也基本满档。

根据招生录取日程安排，7月17日高分优先投档线上考生录取结束，同日本科院校普通文理类最低分数线上也将进行投档。

（来源：广东省教育考试院）