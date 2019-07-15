暑期国学班，要提高教育水平

每到暑期，各种夏令营、培训班就蜂拥而起。其中有一种国学班，挺受家长欢迎，虽然收费不菲，但一推出就火爆得很，成为暑期培训市场的香饽饽。 先不说这国学名目自诞生之日起就备受争议，就说当前市场上这些打着国学旗号的培训班，到底能不能普及国

每到暑期，各种夏令营、培训班就蜂拥而起。其中有一种国学班，挺受家长欢迎，虽然收费不菲，但一推出就火爆得很，成为暑期培训市场的香饽饽。

先不说这国学名目自诞生之日起就备受争议，就说当前市场上这些打着国学旗号的培训班，到底能不能普及国学、能不能让孩子增加国学知识？是值得商榷的。

现在市面上常见的国学班，往往包含以下内容：穿汉服、拜孔子，背诵《三字经》《弟子规》之类的古籍；吃素食、练太极，学习孝道茶道中医之道。这样的课程学下来，对于孩子吸收传统文化有帮助吗？有。但关键和前提在于怎么教。

国学很庞杂，传统文化的方方面面几乎都能囊括其中。对于中小学生这个群体来说，教他们什么、怎么教，是需要仔细甄别的、是需要结合现代教育规律来教的。

适合青少年学习的国学内容首先要能引发他们的兴趣，《三字经》《弟子规》《声律启蒙》这种所谓国学标配，显然不在此列。这三本书（尤其《三字经》）是高度浓缩过的书，是古人把他们认为重要的东西——简直是希望样样占全——编成韵文。它们一方面在浓缩过程中把很多内容、背景舍弃，一方面为了押韵，表达上有时要迁就。所以，对于这些书来说，不讲解的话根本不能理解，只能是机械背诵；讲解的话，一千多字的《三字经》拆开来能讲一个月，很多历史知识需要初高中水平的学生才能理解。

如果内容不搞懂，这些古代美文，在今天念起来就会因为理解障碍而失去了美感，还不如背诵李白、苏轼、白居易的诗词。就算搞懂了，其中一些远离现代生活的内容，他们也未必能接受和认同吗，倒不如好好读读《论语》中充满生活化、场景化的篇章，《韩非子》里的寓言故事，更容易让学生理解、代入。

再者，市面上形形色色的国学培训机构中的老师，到底有多少是有扎实的国学根底并善于讲解的人呢？有资料显示，很多培训机构有完善的流程和课件，老师照本宣科即可，一旦有学生的发问离开大纲就如坠十里云烟。

中国传统文化博大精深，普及和传授传统文化任重道远。无论是培训机构的从业者，还是学校的老师或者家长，光靠一腔热情是不够的，想着投机取巧更是不行，还要更深入地思考研究，找到一条真正适合这个时代青少年的、有效的国学教育之路。