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让体测“神药”远离青少年

2019-07-14 09:07 来源：中国教育报 赵清源
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　　近段时间，随着中考、高考以及公务员考试体育测试的陆续进行，记者调查发现，少数身体素质不佳的考生通过吃所谓的“神药”来提高体测成绩，网上不法商家的兴奋剂生意火热。记者看到，药盒上标注欧洲生产，没有中文标识。

　　在中考、高考中加入体育测试，部分高校在自主招生考试中增设体育测试，一些高校规定大学生毕业体测达标才能发放毕业证，目的原本在于倒逼学生加强锻炼，提高自身的身体素质。可一些考生通过“神药”来提高体测成绩，显然与体测的初衷背道而驰。

　　其实，这些所谓的体测“神药”就是在各类体育比赛中臭名昭著的兴奋剂。联合国教科文组织《反对在体育运动中使用兴奋剂国际公约》和《反兴奋剂条例》（国务院令第398号）中均规定，严格禁止任何体育运动参加者使用兴奋剂。对于正处于发育阶段的青少年来说，使用兴奋剂后，可能产生十分严重的人体器官和功能异常，随意服用可能因为身体条件缺陷而出现心率过快现象，甚至导致猝死，铸成终生遗憾。更何况，使用所谓的体测“神药”本身就涉嫌多种违法。

　　首先，销售兴奋剂涉嫌非法经营罪。国家对兴奋剂目录所列禁用物质实行严格管理，任何单位和个人不得非法生产、销售、进出口。但记者调查发现，卖家手里的药品均出现在国家相关部委公布的2019年兴奋剂目录公告中。而且，这些药品很多都是从国外进口的，“是从欧洲走私带回来的”，在国内正常渠道很难买到，这涉嫌走私罪。因此，监管部门应切实加强对兴奋剂黑市的打击力度，切断违禁药物的流通渠道，加强对网络平台的监管，对被发现、被投诉的平台要严肃追究审核责任。网络销售信息可谓一封封举报信，监管部门完全可以按图索骥，顺藤摸瓜，打击惩治违法违规人员。

　　其次，在体育测试中服用“神药”，是明显的考试舞弊行为，是对正常考试秩序的破坏，对遵纪守法的考生严重不公，涉嫌考试作弊。基于公平与健康的诉求，对于中考、高考以及公务员考试体育测试，应旗帜鲜明地反对使用所谓的“神药”。考虑到体测人数较多，大规模进行违禁药物检测成本太高，并不现实，建议对考生进行抽检，尤其是检查体测成绩与平时成绩差异较大的考生。一旦发现，便取消其体测成绩，并进一步追究其他责任。

　　再其次，有的兴奋剂属于毒品，过量反复用药，会出现精神抑郁、神志不清等症状。而中考、高考考生多为未成年人，这涉嫌侵害未成年人的权益。

　　还要看到，一些考生之所以服用“神药”，与平时缺乏体育锻炼导致体质下降有关。有的学校体育课时间被大量占用，学生几乎将全部时间用于学习，根本没有时间和精力锻炼身体。在这种背景下，教育部规定的“保证学生每天锻炼一小时”、保质保量上好体育课等细则，往往就成了一纸空文。因此，依靠有效手段，强制学校重视体育锻炼，让学生不用“神药”也能体测达标，这恐怕才是让“神药”远离青少年、增强青少年体质的根本之策。

编辑： 罗予岐

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