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让诗意激活孩子内心的“文化密码”

2019-07-14 09:07 来源：南方日报 杨克
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　　2010年，广东小学生诗歌节的种子在广东建设文化强省的春风中发芽。小朋友们的诗歌，恰如中华文化这棵大树上新生的绿叶嫩芽，代表新生、代表未来、代表希望。在繁华的岭南，应该有一个清幽的会客厅来盛放这些未来与希望，让诗意如花一般绽放，朵朵清圆，芳香袭人；让岭南的每一座城市里，留住更多纯粹的童心童真童趣；让祖国的文字和母语在孩子们的心中投射下最初的文化印记，引领他们去用心观察身边的春暖花开、星河摇曳，并化作笔底的黼黻烟霞，以及一颗颗希望的种子。

　　从2010年至今，广东小学生诗歌节已走过10年。

　　10年光阴，放在时光的长河中很短很短，如白驹过隙，惊鸿一瞥；10年光阴，放在一个活动的承续之中，则是很长很长：上千所学校参与其中，50多万名学子在诗海中俯仰拾得，翻卷出许多闪亮的浪花。

　　10年来，许多小诗人，从诗歌节中成长、扬名，以诗歌为人生锦上添花；许多诗作，被收录进各种诗集、诗歌年鉴中，录制成曲，广为流传。

　　2010年，以一首《夏天到了，春天还没来》参赛并走红的王芗远，相继登上湖南卫视“天天向上”、江苏卫视“非常了得”等节目，并出版诗集。2013年9月，时年15岁的王芗远参加了中国作家协会第七次全国青年作家创作会议，成为本届会议最年轻代表。他17岁成为湖北省文学院签约作家，2018年被北京大学元培学院录取，成为世人眼中的“诗歌天使”。

　　另一位小诗人朱夏妮用纯净的目光和干净的文字，描述草原与城市之间的迥异景象，相继写下了《七月》《小黑羊》等参赛作品。“小小年纪，不小的诗思！”她清澈如水的诗心，让诗人杨炼、作家张炜、德国汉学家顾彬、波士顿大学教授哈金、钢琴家郎朗、学者易中天等纷纷为之惊叹。

　　2012年，在黄花小学读三年级的何星仪，以一首短诗《春》获得了一等奖，之后这首作品被著名歌手华晨宇所演唱，并在大型原创音乐节目《Hi歌》中夺得年度最佳冠军单曲，何星仪亦在《Hi歌》年度盛典中领取了“最年轻作词人”奖……

　　所有的诗意成就，源自于最初的坚守。

　　从创立初始，小学生诗歌节就树立了“让孩子真实、自由、有趣地表达”的宗旨，并提出了“致力培育诗心，不负责培养诗人”的标准，保护孩子不受拘束的想象力和创造力。

　　不忘初心，方得始终。

　　小学生诗歌节的坚守，获得了众多文化名人的肯定。严力、翟永明、于坚、王小妮、欧阳江河、邱华栋、伊沙、黄灿然、何小竹、骆英、田原、蓝蓝、马莉、谢有顺、黄礼孩、郑小琼、董宏君、彭程、张东明等众多著名诗人、批评家先后担任过终评委，著名诗人谢冕、舒婷、叶延滨等多次出席活动并颁奖，诗歌界泰斗余光中、洛夫亲笔题词，莫言、贾平凹、苏童等文化名人纷纷鼓励创作。

　　小学生诗歌节的努力与成果，亦赢得了社会的认可。2016年1月9日，《人民日报》在副刊头条，以《窗外的世界》为题眼，刊登了6首2015年小学生诗歌节获奖作品。

　　十年磨一剑，霜刃自带华。

　　在出发整整10年后，诗歌节活动在2019年开启新的历史篇章。今年，广东小学生诗歌节升级为粤港澳大湾区小学生诗歌季，并被纳入首届粤港澳大湾区文化艺术节的11个专项活动之一，以“诗意湾区，童心点亮”为年度主题，将开展“人文湾区少年行”“粤港澳诗歌名家进校园”“诗歌作品音乐会”等系列品牌活动。粤港澳大湾区受同一江珠水哺育，地缘相近、人缘相亲、语言相通、习俗相类。在诗歌季这个平台，孩子们将用童稚的诗歌搭建起心灵的桥梁，以诗歌的名义互通互联、共享共融。

　　我们期望小朋友们能够在粤港澳大湾区小学生诗歌季这个平台，用诗歌享受春天、倾听美好。希望在岁月的流逝中，诗歌能够如一股美妙的清泉，时时荡涤小朋友真诚的心灵。我们也期待，大湾区小学生诗歌季成为粤港澳孩童保持诗心、陶冶诗兴的平台，成为孩子们诗意的栖居地。

　　我们还期待，参加诗歌季能让孩子明白一件事：所有的炎黄子孙，同根同源，文脉相承，那些从诗经楚辞、唐诗宋词等经典诗词中迤逦而来的华美文韵，穿行于每一个人的心间，成为共同的基因；共写诗歌，共用粤语读诗，将激活孩子们内在的“文化密码”，让传承千年的诗歌吟哦声重新响在耳畔，让流传不绝的诗歌文韵续入孩子的心田，哪怕隔着伶仃洋，粤港澳的孩子们都能找到心灵相通、灵魂共鸣的感觉。

　　2019年粤港澳大湾区小学生诗歌季现正扬帆起航，预计有数以十万计的孩子将乘渡其中，一起去看最美的风景，体验最诗意的童年。

　　童年作诗，诗耀童年，这本身就是最美的风景，最诗意的人生体验。

编辑： 罗予岐

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