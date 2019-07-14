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以科普为主题的研学产品增多

2019-07-14 09:07 来源：南方日报 蔡华锋
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　　7月，暑假拉开帷幕，游乐、科普等不同主题的文化旅游产品百花齐放，催热了暑期经济。以主题活动吸引游客的景区、融合红色文化的演出和研学产品、搭建交流平台的夏令营等不断增多，文化旅游市场供给侧结构性改革走向纵深，使得粤港澳大湾区暑期文化旅游消费新热点不断涌现。

　　以主题活动吸引游客

　　随着新景区不断增多，以主题活动吸引游客成为粤港澳大湾区各大景区的新常态。7月13日，长隆欢乐世界正式拉开“泡泡狂欢节”的序幕，变身为一座彩色的“泡泡之城”，成功吸引了大批毕业生。记者了解到，这是该园的第三个主题活动，此前已成功推出了“欢乐万花节”和“欢乐尖叫节”。不仅于此，长隆旗下的水上乐园还推出了“嘉年华电音秀”，野生动物世界推出了“全国自然笔记大赛”，珠海长隆海洋王国推出了“环球星厨美食节”。

　　长隆集团相关负责人介绍，今年暑期广州和珠海两大度假区预计会推出不少于20场的主题活动，今年6月长隆水上乐园突破55万人次，预计暑期人数将再创新高，全年接待游客继续稳占全球第一。据统计，长隆旅游度假区2018年接待游客超3400万人次，其中长隆欢乐世界年接待游客468万余人次，年增长达12%。多家OTA（在线旅游）的热度数据普遍显示，长隆旗下多个景区均是全国主题公园前十排行榜的常客。

　　粤港澳大湾区以及省内各大景区持续发力，主题化玩乐项目层出不穷。广州正佳极地海洋世界日前推出了“海洋梦想+”计划；6月正式开业的广州融创文旅城，旗下拥有华南最大室内滑雪场——融创雪世界；赶在暑期7月正式开园的珠海横琴星乐度·露营小镇，是广东省第一个休闲露营地国家标准试点营地。

　　大湾区文旅活动层出不穷

　　由广东省文化和旅游厅发布的《广东文化旅游活动指南》显示，7月和8月暑假期间，粤港澳大湾区推出的文旅活动近百项，暑期文化活动层出不穷。日前正式启动的第五届深圳图书馆暑期缤纷季，包括了7项重点活动的130余场各具特色的读者活动，与去年相比数量上增长了20%。

　　特别值得一提的是，红色文化旅游活动开始走向纵深。7月5日广州起义纪念馆上演了广州首部红色主题沉浸式话剧——《1927·广州起义》，用创新的形式将静态的展览与动态的话剧表演相结合，突破了以往博物馆较为单一、线性的参观模式，加入多元立体话剧表演，使观众零距离观看、感受和体验剧情。记者了解到，今年7月该剧演出场次已约满，8月的演出预约尚未开放，目前正筹备在7月14日与7月21日加演两场。

　　大湾区学生加深了解

　　与此前的暑期游学产品不同的是，粤港澳大湾区的青少年研学游方面出现了新的探索。位于横琴的星乐度·露营小镇依据区位优势，通过研究性学习和体验式旅行相结合的形式，研发了更多创新型的研学产品，为粤港澳大湾区乃至全国的青少年搭建了一个认识大湾区、体验大湾区、融入大湾区的交流平台。

　　此外，以科普为主题的研学产品不断增多。长隆野生动物世界推出的自然科普“超级动物探索营”，广之旅推出的科技创新科普“致敬港珠澳大桥建设者”等，都受到了学生的喜爱。

　　业内人士表示，广东各类旅游资源丰富，以特定主题设定的研学旅行或夏令营产品，不仅吸引广东本地的学生参与，同时对港澳青少年也有很强的吸引力，通过自然科普、科技展示等营造青少年感兴趣的环境，对加深大湾区青少年相互了解起到了很好的促进作用。

编辑： 罗予岐

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