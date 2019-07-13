助力学员备考 尚德机构2019版系列自考丛书出版

距2019年自考10月考期仅剩3个月，尚德机构推出了“尚考通”系列自考丛书。

距2019年自考10月考期仅剩3个月，尚德机构推出了“尚考通”系列自考丛书。该丛书在对原有四门公共课内容优化迭代的基础上，又新增了12本行政管理学专业丛书，助力学员冲刺十月自考。早在去年9月，尚德机构就推出了“自考一点通”丛书，内容涵盖毛概、近现代史、思修、马原四大公共课。

据尚德机构学术中心相关负责人介绍，为筹划出版这一丛书，尚德机构发动了北京、武汉和广州三大研发基地的数百名教研人员参与了此项工作。经过深度调研教学实践、用户需求，并在自学考试大数据的支持下，最终完成了这套系列丛书的编写工作。

针对全国考委公共课课程指导委员会制定的新版公共课考试大纲和新版公共课教材，尚德机构同步更新了今年新版公共课丛书的内容。同时，为反映学科的发展变化，还增补了近年来的研究成果，对明显陈旧的内容进行了删减，并增加了“黄金十套卷”等新内容。通过这些举措，保证了新版丛书的严谨性、前沿性与创新性。

在具体内容和形式方面，新版丛书具有四大特色。首先是使用了思维导图，捋顺脉络，串联复习，由整体到局部、由线到点建构学习记忆框架，脉络清晰；其次，分析历年真题数据，摸清重点难点，对知识点和考点进行对比，帮助学员节省大量复习时间，在减轻学习压力的同时提高了复习效率；三是为了让学员深刻理解考官用意，熟悉考试套路，推出真题演练以检测学习效果，加深学员记忆；四是针对考点推出了模拟套卷，既帮助学员巩固练习，又让他们提前感受考试形式，避免临考时慌乱。

尚德机构学术中心有关负责人表示，追求线上教育与线下学习有机“融合”，通过两者的交互式场景以提高学生的考试通过率，一直是尚德机构追求的目标。“尚考通”丛书是线下学习的重要场景，它提供的知识维度能与尚德的线上教育起到“互补”作用。

除此，官方教材是知识的“提供者”，而“尚考通”丛书则瞄准成为知识的“解读者”。“我们将考试大纲、学习场景、知识内容、历年真题作为四重变量，对知识内容进行了‘逻辑重构’。这使我们的丛书拥有了五大优势，即内容简明，提高了学员的学习效率；重点分明，降低了学员的学习成本；图画结合，丰富了学员的学习体验；边学边练，提升了学习效果；去芜存菁，减少了学员的学习时间。”上述负责人指出。