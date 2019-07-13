多方携手共探室内空气治理研究，为幼儿成长保驾护航

“托幼机构室内空气评估和提升研究课题”在广州市第二幼儿园组织召开了现场工作启动会议暨授牌仪式。

7月12日上午，以广东省科学技术实验室联合会及中山大学公共卫生学院陆家海课题组为主的“托幼机构室内空气评估和提升研究课题”在广州市第二幼儿园组织召开了现场工作启动会议暨授牌仪式。记者了解到该课题旨在深入开展托幼机构室内空气质量研究，提升空气品质、降低传染疾病的传播。广东省室内环境卫生行业协会、广州市标准化促进会、广州市天河第二实验幼儿园、广州市番禺实验幼儿园等相关代表出席会议。

会议现场

进入幼儿园是孩子第一次长时间离开监护人的怀抱，融入一个小集体，面对一个大环境。广东省科学技术实验室联合会秘书长郑绍珍谈到，“孩子长时间在室内活动，空气质量是决定其健康的重要因素，由于室内空气质量优劣受到很多因素的干扰，其治理手段具有较高的复杂性，目前尚未找到公认有效保持室内空气质量持续符合相关要求的方法”。作为空气质量敏感人群和季节性聚焦性传染疾病的易感人群，如何评估托幼机构室内空气与幼儿身体发育相关性，并有效提升空气质量，保障孩子们的健康成长，不只家长、幼儿园关切，也是社会的焦点。

托幼机构空气品质评估和提升联合研究基地正式揭牌

据介绍，本课题充分利用物联网、大数据和机器学习等前沿信息技术，在实验课室安装室内空气质量态势感知系统，对实验课室的空气质量数据进行全天候在线采集，通过比对和分析各种空气净化设备处理前后的数据信息，构建出科学评估模型，并通过这些模型评估出各种空气清洁处理方法对实验课室的空气质量提升效果。同时，根据空间环境微生物对幼儿的影响机理，结合实验期间儿童相关疾病情况，运用机器学习对采集的大数据进行分析，最终建立室内空气质量&健康风险大数据预警模型，从而达到科学管理室内空气质量，减少儿童相关疾病的发生，为幼儿安全健康成长保驾护航。

在谈及为何选择广州市第二幼儿园作为托幼机构空气品质评估和提升联合研究基地时，各方代表纷纷肯定了该园在幼儿空气健康管理方面的积极尝试和探索。广州市第二幼儿园园长张秀英告诉记者，市二幼非常重视信息科技的使用，目前已通过大数据、人工智能、物联网、视频与传感器技术，构建了完整的室内空气质量态势感知系统，为幼儿提供安全、健康的学习生活环境。