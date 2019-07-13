教育部：紧抓暑假关键时点，防止出现新一轮“培训热”

巩固校外培训机构专项治理成果，教育部5月下旬印发《关于开展校外培训机构专项治理“回头看”活动的通知》，要求各地逐级组织开展“回头看”活动，对行政区域内校外培训机构再次进行全面摸排，及时发现问题解决问题。

为巩固校外培训机构专项治理成果，教育部5月下旬印发《关于开展校外培训机构专项治理“回头看”活动的通知》，要求各地逐级组织开展“回头看”活动，对行政区域内校外培训机构再次进行全面摸排，及时发现问题解决问题。6月下旬，教育部派出调研组对10个省份开展校外培训机构专项治理“回头看”实地调研。具体调研情况如何？对校外培训机构治理提出哪些要求？

教育部派出调研组赴北京、天津、辽宁、浙江、山东、湖北、广东、重庆、四川、陕西等10省份，通过召开座谈会、随机抽查了解区县制度建设情况、走访培训机构等方式，重点调研各省份专项治理总体效果、培训机构规范经营、长效机制建立和全国校外培训机构管理服务平台使用情况。

从调研情况来看，10省份按照相关工作部署，扎实推进治理工作，积极构建长效机制，全面用好管理服务平台，取得了阶段性成效，积累了有益经验做法。

广东省海珠区和花都区

探索规模化经营，利用闲置商场建立“教育培训联合体”，重点发展素质教育类培训，统一集中管理，防控风险。

北京市

充分发挥“街乡吹哨，部门报道”机制作用，市区两级教委会同市场监管、应急管理等部门累计开展近5万次校外培训市场执法，采取坚决措施降温社会反映强烈的26个热点地区。

天津市河西区

建立“三个联防员”制度，即校外培训机构设立党务联络员、消防安全联络员、信访联络员，每月到所在社区党群服务中心领取当月党建计划，定期到区消防支队汇报消防安全工作，及时处理家长和学生的投诉。

辽宁省抚顺市新抚区

建立民办教育党委，加强党对校外培训机构的领导，不断加强基层党组织建设，扩大支部覆盖面，以党建促发展。

浙江省

将校外培训机构治理工作纳入清廉教育体系，引导广大教师自觉遵守师德规范，不违规组织或参与有偿补课，不到校外培训机构兼职上课。

山东省

建立了县（市、区）—镇街—社区三级联动的综合治理体系，各县区均已明确联合执法方案、建立联合执法队伍。

湖北省武汉市

制定了培训机构5门学科“超纲教学”“提前教学”“强化应试”负面清单，作为备案、检查和整改标准。

重庆市

依托市、区（县）两级民办教育协会，发起签订和发布校外培训机构行业自律公约等活动，推动行业自律。

四川省

派出联合调研组赴其他省份学习交流工作经验，实地调研培训机构的培训内容、进度、教学方式等经营情况。

陕西省

通过网站、微信、报纸、电视等媒体，面向社会开展广泛宣传，各区县将“十不准”发到每一个培训机构，并在显著位置张贴，引导各培训机构规范办学，自觉接受社会监督。

总体来看，校外培训机构专项治理取得重要阶段性成效，但一些地方仍然存在违规培训行为更加隐蔽且容易反复、超前超纲判别较难且屡禁不止等问题。

校外培训机构专项治理工作下一步重点是什么？

■ 加快构建长效监管机制，用好全国中小学生校外培训机构管理服务平台，及时查处群众投诉并通报相关情况，保持高压态势，形成全社会共同监督的氛围；

■ 将加快组建备案审核专家团队，制订审核、研判办法，做好学科类培训是否超前超标教学的认定工作；

■ 同时，将紧抓暑假关键时点，严格审核备案学科类培训班，重点巡查校外培训机构集中的热点区域，严肃查处超前超标培训等违规行为，防止出现新一轮“培训热”。

进入7月，如何抓紧暑假关键时点,做好校外培训机构监管？

近日，教育部办公厅印发了《关于做好2019年中小学生暑假有关工作的通知》，对加强暑期校外培训监管作出明确要求——

县级教育行政部门要对校外培训机构假期开展的中小学生学科类培训班严格进行审核备案。一经发现有超标超前培训内容的，要求培训机构立即整改，整改不到位的直接取消培训班次，拒不整改的依法依规进行处罚，直至吊销办学许可。务必做到学科类培训班全部备案并向社会公示。各地教育行政部门要联合市场监管、公安、消防、民政、人力资源社会保障等部门以及街道、居委会等，在暑假前对行政区域内校外培训机构专门开展一次排查，并在暑假期间不定期进行专项巡查监测，重点巡查培训机构集中的热点区域以及学校周边地区，一旦发现培训机构违规开展培训，坚决予以严肃查处并及时向社会通报。

对无证无照经营、存在重大安全隐患的培训机构实行“零容忍”，现场予以取缔或责令其立即停业整改。

对拒不整改、屡教不改的机构，要依法依规进行处罚并吊销办学许可，同时提请市场监管等部门吊销执照。

（来源：教育部政务新媒体“微言教育”）