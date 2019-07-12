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教育部打造“金课” 2020年将有3000门精品网络课程

2019-07-12 09:33 来源：科技日报 马爱平
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　　随着5G通讯技术应用的加速推进，网络高速公路畅通无阻，视频课堂将迅速普及。在线课程成为优化教育资源，提升高等教育教学质量和国民科学素养的主要抓手。近日，教育部高等教育司发布《关于开展2019年国家精品在线开放课程认定工作的通知》（以下简称《通知》），推动我国在线开放课程建设与应用共享。很显然，今年的认定工作将成为视频课堂优化教育资源的拐点。

　　“大力推动在线开放课程建、用、学，是实现中国高等教育质量特别是人才培养质量‘变轨超车’的关键一招。”教育部高等教育司司长吴岩接受科技日报记者采访时说。

　　我国慕课数量和应用规模位居世界第一

　　《通知》明确，鼓励体现多学科思维融合、产业技术与学科理论融合、跨专业能力融合、多学科项目实践融合的新工科、新医科、新农科、新文科等高水平课程申报；鼓励有利于对外传播的双语课程申报。

　　教育部日前表示，截至目前，共有12500门慕课上线，超过2亿人次学习者，我国慕课的数量和应用规模位居世界第一，并成为提高教育质量、推进教育公平的重要战略举措。

　　慕课也叫大型开放式网络课程，依托互联网，它能让不同地区每一个热爱学习的人享受到优质课程资源。

　　“中国慕课建设自2013年起步，经过6年的快速发展，形成了‘大带小、强带弱、同心同向、共同发展’的良好局面。数据显示，国内高校和机构陆续建成10余个各具特色的慕课平台，截至目前已有1000余所高校在网上开设慕课，44000人次的西部高校教师接受了慕课应用培训。来自国内19所高校的200余门优质慕课先后登陆美国、英国、法国、西班牙、韩国等国家的著名课程平台。”吴岩表示。

　　我国很早就开始推动在线开放课程建设与应用。

　　2012年是世界慕课元年，教育部于当年8月派出了考察团赴美国、日本进行考察。2013年4月，中国多所高水平大学，包括北大、清华，开始在国际著名的课程平台上开课。2013年5月，教育部召开了网络开放教育与高等教育改革研讨会，在顶层设计方面做了制度安排。2013年10月，中国第一个慕课平台上线。2014年4月，教育部在清华大学成立了教育部在线教育研究中心，多家慕课平台也开始上线服务。

　　用2万门精品课程提升人才培养质量

　　一系列政策和指导性文件也促进了慕课的开展。

　　2015年，《教育部关于加强高等学校在线开放课程建设应用与管理的意见》提出慕课建设要以“高校主体、政府支持、社会参与”为方针，加强应用共享，加强规范建设。2016年6月的《关于中央部门所属高校深化教育教学改革的指导意见》明确要求部属高校大力推进在线开放课程建设，并提供专项资金和政策保障。2016年9月的《关于推进高等教育学分认定和转换工作的意见》提出要将学生有组织地学习在线开放课程纳入学分管理。

　　2017年，首批国家精品在线开放课程认定工作启动。2018年1月，教育部发布了首批490门国家精品在线开放课程。

　　高岩说，我国的慕课建设从一起步开始就明确了要促进高校的教学改革，因此其主要定位于大学内的教育，在此基础上兼顾社会学习者，跟国际上发达国家慕课主要应用于社会学习者不一样。考虑到我国区域发展水平差异大，不宜采取统一的模式，因此中国的慕课既借鉴发达国家慕课“大规模”的特点，也采取大规模开放和小规模定制并重多种模式建设。

　　“专业是人才培养的基本单元，课程是人才培养的核心要素。”高岩表示，到2020年，教育部要认定3000门国家精品在线开放课程，再认定7000门线下精品课程，合计推出1万门国家级的一流精品课程。同时推动各地因地制宜，推出1万门线上线下省级一流的精品课程，用这两个1万门，来推动我国高等教育人才培养质量跃上新的台阶。

　　有挑战性、前沿性的课才是最好的课

　　《通知》明确了课程要求，提出课程教学设计，要遵循教育教学规律，体现现代教育思想，符合《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》等要求，具有大规模在线开放课程教学特征。注重以学生为中心建立教与学新型关系，注重学生批判性思维、合作能力、复杂问题解决能力的培育，构建体现信息技术与教育教学深度融合的课程结构和教学组织模式，课程知识体系科学，资源配置、考核评价方式合理，适合在线学习和混合式教学。

　　“我们集中了中国最好的大学、最好的团队、最好的教师制作出最好的课，我们形象地把它称为这是中国的‘金课’。”吴岩说。

　　什么是“金课”？吴岩说，可以归结为“两性一度”：高阶性、创新性和挑战度。

　　“高阶性，就是知识、能力、素质有机融合，培养学生解决复杂问题的综合能力和高级思维。课程教学不是简单的知识传授，是知识、能力、素质的结合。对本科生毕业认证的一个关键要求，就是毕业生解决复杂问题的综合能力和高级思维。教学过程中没有标准答案，更多的是能力和思维的训练。”吴岩说，创新性体现在三个方面，课程内容有前沿性和时代性；教学形式体现先进性和互动性；学习结果具有探究性和个性化。挑战度是指课程要有一定难度，需要学生和老师一起，跳一跳才能够得着，老师要认真花时间花精力花情感备课讲课，学生课上课下要有较多的学习时间和思考做保障。

　　吴岩表示：“这个‘最好’不是说一定要是研究型大学，一定是985、211大学，而是指学校在这方面有很好的教学团队，有非常棒的老师。不是说高水平大学就一定有高水平的课，新建本科院校或者地方大学的课就不好。我们要的是老师用心的课，有挑战性的课，有前沿性的课，符合这些的课就是我们所说的‘最好的课’。”

　　中国已经成为世界慕课大国，正在用中国方案参与并主导国际慕课标准的制订。

　　“慕课实现了时时、处处、人人都可以享受这样的共享资源。我们建慕课就是要把最好的资源、最好的课、最好老师的课，让全中国的人民分享、全中国的大学分享，乃至让全世界的学习者分享。”吴岩说。

编辑： 罗予岐

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