广州成为毕业生奋斗向往的第二大城市

据教育部消息，2019年全国普通高校毕业生预计达834万，再创新高。随着毕业季的到来，租赁市场也周期性火爆起来。近日，贝壳找房发布《2019毕业季租赁报告》（以下简称《报告》）。

据教育部消息，2019年全国普通高校毕业生预计达834万，再创新高。随着毕业季的到来，租赁市场也周期性火爆起来。近日，贝壳找房发布《2019毕业季租赁报告》（以下简称《报告》）。

《报告》通过对北京、广州、深圳、成都、杭州、南京、天津、武汉、西安、重庆等10个一线及热门二线城市的数据研究发现，一线城市目前仍是毕业生首选的就业城市，其中，广州成为仅次于上海的最受毕业生欢迎城市，这与其丰富的就业机会、便利的生活环境密切相关。

在毕业后期望的薪资方面。一线城市中，49%毕业生预期薪资范围是5000到10000元，热门二线城市中，45.1%毕业生预期薪资范围是3000到5000元，一线城市预期薪资更高。学位与收入方面，本科学位毕业生中，50.6%期望薪资在3000到5000元，硕士学位毕业生中，42.2%期望薪资在5000到10000元。即收入与学位有关，学位越高，期望薪资越高。性别与收入情况，42.7%的男生与48.9%的女生，期望薪资范围是3000到5000元，由此也可看出，性别与预期收入不相关，男女生的期望薪资范围相同。

值得注意的是，《报告》分析了毕业季期间20-29岁的租客平均年龄发现，一线城市租客平均年龄比热门二线城市约高出两岁；一线城市租客平均年龄约27.7岁，热门二线城市约为25.8岁。而广州租客平均年龄较高，约27.5岁，排在第二位，低于北京的27.9岁，高企的房价延长租客的购房年龄。

此外，在十个城市整租形式租金对比方面，广州平均租金每平米42.9元，排在第四，低于北京、深圳和杭州。值得注意的是，广州平均房租收入比高达32.9%，位于十城之首。同时，无论整租还是合租，广州毕业生的平均租赁面积均为十个城市中最低，分别为43.1平米和12.4平米。

而在城市级别与房租收入比方面，一线城市毕业生期望房租收入比多集中在20%-30%，即愿意拿出月收入的20%-30%去租房子。热门二线城市中，期望房租收入比多集中在10%-20%，与一线城市相比，热门二线城市就业的毕业生房租收入比期望更低。此外，无论是一线城市，还是热门二线城市，一居室均为首选租房户型。

此外，《报告》还显示，期望在一线城市就业的毕业生中，63.7%的毕业生选择先租房再买房，同上，热门二线城市的比例约为69.1%。无论是一线还是热门二线，先租房后买房均是主流。值得注意的是，一线城市约11.6%、热门二线城市约8.6%的受调毕业生表示，选择毕业后让父母买房。