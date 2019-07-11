华南师范大学举行“广东省重点领域研发计划项目”启动仪式

7月9日，2018年度广东省重点领域研发计划网络安全专题项目——“新型去中心化网络计算的监管和安全防护”项目启动会于华南师范大学召开。

项目启动会现场

南方网讯（记者/柯丹洁）7月9日，2018年度广东省重点领域研发计划网络安全专题项目——“新型去中心化网络计算的监管和安全防护”项目启动会于华南师范大学召开，广东省科学技术厅高新技术处副处长文晓芸、广东省科学技术情报研究所所长曾祥效、华南师范大学副校长马卫华出席会议并讲话，广东省国家安全厅、广东省信息安全测评中心、广东省人民检察院、华南师范大学、广州大学、国家计算机网络与信息安全管理中心、北京邮电大学、中国科学院信息工程研究所、北京理工大学深圳研究院等单位的有关领导及老师参加会议。

马卫华首先对华南师范大学的发展现状作了整体介绍，并指出计算机学科是华南师范大学重点建设学科，具有强大的师资力量与研究技术。该项目的成功获批为我校积极推进高水平研究型大学建设取得了重要进展，标志着华南师范大学计算机学科的建设迈上了一个新台阶，希望各单位领导继续给予支持，课题组各成员共同努力，确保项目高质量按期完成。

据了解，本批项目是广东科技计划管理体系深化改革的一大重点，是落实国家及省委省政府重大战略部署以及省委网信办对网络安全的要求、围绕核心技术规划将我省建立成为网络强省的重要举措。“网络信息安全”作为十二个重点专项之一，将区块链技术与网络安全问题相结合，汇聚了国内各大中坚研究力量，希望项目团队根据省科技厅项目管理专业机构的要求，高效完成项目并形成标志性成果。

曾祥效代表省科技厅项目管理专业机构，对本项目的实施提出四点要求：一是项目牵头单位与参与单位要加强协调，共同推进项目实施;二是各单位要严格执行省重点研发计划的管理规定，建立健全内部管理制度;三是项目承担单位要担负好项目资金管理的主体责任，规范经费的使用;四是课题组要建立健全项目联系制度，及时汇报与沟通科研主要进展。情报所将全程跟进，确保项目圆满完成合同任务。

项目启动会现场

项目负责人赵淦森教授代表项目团队从项目立项背景、主要研究内容、实施计划、前期工作基础、实施预期效果等七大部分出发，对该项目的主体内容进行了详细汇报。

广州大学等参与单位逐一对项目中各自承担的研究内容、任务、前期基础、技术方案、进度等情况进行了详细的汇报和热烈的交流。

当天下午，项目团队于计算机学院101报告厅举行了区块链安全学术论坛。北京理工大学深圳研究院针对《区块链数字货币交易溯源机制》、广州大学针对《区块链靶场技术》、国家计算机网络与信息安全管理中心针对《区块链内容安全监管研究与实践》、中国科学院信息工程研究所针对《区块链网络测量及行为分析》、北京邮电大学针对《Topology Measurement and Analysis on Ethereum P2P Network》等最新的学术研究进展进行了详细汇报与讨论。

此次，华南师范大学牵头承担的“新型去中心化网络计算的监管和安全防护”通过广东省科学技术厅评审立项，由华南师范大学赵淦森教授作为项目负责人，联合广州大学、国家计算机网络与信息安全管理中心、中国科学院信息工程所等全国6家具有领域优势的科研单位和龙头企业共同申报，立项经费1000万元。项目成果有望在国家重要部门开展应用示范，促进我国网络信息行业健康有序发展。项目负责人赵淦森教授为华南师范大学计算机学院副院长、广州市云计算安全与测评技术重点实验室主任、唯链区块链技术与应用联合实验室主任等。赵淦森教授长期从事云计算、信息安全和区块链等方面的研究，主持和承担多项国家、省部级重大项目，曾获3项广东省科学技术奖、广东青年五四奖章、广东五一劳动奖章、全国归侨侨眷先进个人等。赵淦森教授目前为广东省计算机学会区块链专委会主任委员、广东省政协委员、广东省青联副主席、广东省数字政府改革建设专家委员会专家委员等。