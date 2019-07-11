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五种途径减轻学生过重的课业负担

2019-07-11 07:42 来源：人民网 郝孟佳
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　　近日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，教育部副部长郑富芝介绍《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》有关情况，并答记者问。

　　郑富芝表示，减负是基础教育方面热度最高的一个问题，既是一个老问题也是一个很难的问题，因此必须下大力气逐步解决好。

　　郑富芝说，根据调查，在减负问题上，对学生课业负担有两点共识度比较高，大家普遍认为，第一，学生学习会有一定的学业负担，以确保基本的教育教学水平和基本教育质量。

　　第二，负担不能过重，不能超出孩子们的承受能力，更不能损害孩子们身心健康发展。因此过重的课业负担一定要减，这是坚定不移的。

　　为了孩子们的长远发展和身心健康，过重的负担一定要减下来。去年出台了“减负30条”，在这个基础上《意见》进一步提出了减负的要求。

　　郑富芝介绍，下一步，首先要明确减负思路：第一，综合施策。第二，系统减负。通过五种途径来减轻过重的课业负担：

　　一是通过提高质量来减负，在提高学校教学质量上下功夫。换句话说让学生在学校里、在课堂里就能够学懂、能够学好，尽量少留作业，把功夫下在校园内、下在课堂上。如果课堂讲不清楚，为了加深理解，那就拿着作业回家做。治本之策是提高课堂效率。

　　二是通过优化课程来减负。要从中小学生的学习特点和认知规律出发，优化课程结构和教学内容。要严格执行国家课程标准，义务教育阶段的课程标准对学什么、学多少、学到什么程度有基本规范和要求。因此要严格按照课程标准来教学，不能增加教学难度。同时时间上也不能赶超进度，本来是一个学期的学习内容，放到半个学期来学习，那孩子负担肯定很重。

　　三是通过规范校外培训减负。校外培训机构的治理已经进入第二阶段，下一步要深化校外培训机构专项治理，特别是对违规行为和做法，要加大处罚力度，严格按照国务院的文件要求来执行，要规范。在校外培训治理的第二阶段，关键是坚决杜绝超前、超标的培训行为，防止层层加码。孩子们在学校已经很辛苦了，到校外再加一层，负担是叠加的，越来越重。

　　四是通过科学评价来减负。健全义务教育质量评价标准体系，要纠正唯考试成绩唯升学率的片面做法，解决好“指挥棒”的问题。如果所有的东西都看学科的学业成绩，就盯着分数，这个负担是下不来的。如果按照素质教育、全面发展的标准评价，那学生们就会生动活泼地发展。

　　五是通过社会协同来减负。减负不光是学校、不光是校外培训机构，家庭的作用也是非常大的。因此，我们最近组织了一个“家校协同育人的攻坚行动”，引导家长树立科学的育人观念，理性地帮助孩子确定成长目标。该不该报哪个班？适合报什么样的班？一定要非常客观、很理性地帮助孩子。通过家校共育，使学校和家庭在减负问题上同向同行，形成合力。

编辑： 罗予岐

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