不得以面试评测等名义选拔学生

《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》近日印发。意见分别对义务教育和高中阶段的招生考试提出了相关要求，在义务教育阶段，要推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，精准做好控辍保学工作。

《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》近日印发。意见分别对义务教育和高中阶段的招生考试提出了相关要求，在义务教育阶段，要推进义务教育学校免试就近入学全覆盖，精准做好控辍保学工作。

民办学校与公办学校同步招生

教育部有关负责人介绍，针对义务教育，意见规定，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生。根据民办教育促进法相关规定，意见按照公办民办学校同等对待、互不享有招生特权的原则，明确“民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取”。这样既满足招生人数要求，又确保客观公平，维护正常招生秩序。

对于高中阶段，意见就招生和考试分别提出了要求。一是强调高中阶段学校实行基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取模式，落实优质普通高中招生指标分配到初中政策，公办民办普通高中按审批机关统一批准的招生计划、范围、标准和方式同步招生。二是稳步推进初中学业水平考试省级统一命题，坚持以课程标准为命题依据，不得制定考试大纲，不断提高命题水平。

制定细则明确教师教育惩戒权

9日，教育部基础教育司司长吕玉刚在国务院新闻办新闻发布会上表示，将按照日前印发的《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》相关要求，研究制定实施细则，明确教师教育惩戒权。

吕玉刚说，教师担任教书育人过程中，具有批评和抵制有害于学生健康成长现象的义务。由于过去程序性规定不严密、不规范甚至缺失，影响了教师正确行使教育惩戒权，有的对学生“不愿管、不敢管”，有的过度惩戒甚至体罚学生。有的家长对教师批评教育学生也不理解，甚至造成家校矛盾。因此，非常有必要对教师教育惩戒权出台细则进行规范和明确。

为此，意见提出，制定实施细则，明确教师教育惩戒权。依法依规妥善处理涉及学校和教师的矛盾纠纷，坚决维护教师合法权益。

吕玉刚介绍，下一步，教育部将按照意见要求，一是明确实施教育惩戒权的基本原则。教育惩戒重在教育，是出于对学生的关爱、保护，从促进学生健康成长的愿望出发来实施。二是研究制定实施细则。明确教师教育惩戒权实施的范围、程度和形式，规范行使，促进广大教师对学生既热情关心又严格管理要求。三是抓紧修订教师法有关规定，从法律规定上进一步保障教师有效行使教育惩戒权，促进教师敢管、善管，保障教师的合法权益不受侵害，维护师道尊严。