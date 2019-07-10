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满足学员多元化学习需求，尚德推出2019版CPA系列丛书

2019-07-10 16:30 来源：南方网
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在距离2019年注册会计师（简称“CPA”）考试还有三个月之际，尚德机构推出了CPA《轻松过关600道》系列丛书。该丛书充分发挥尚德机构在线教育模式的优势，通过线上与线下的交叉式学习，提升学习的效果和效率。

丛书分为《审计》、《经济法》、《会计》、《税法》、《公司战略与风险》、《财务成本管理》六本。尚德机构学术中心有关负责人表示，不少学员习惯于通过传统书本的方式阅读，采取线上线下相结合的互通式学习方式，学员们可以一边看书，一边通过线上电子课件进行交叉学习。另外，一些偏远地区网络和电子设备使用不便，纸质教材将便于这些地区的学员完成学习。

据介绍，该丛书是第三年修订出版，最新版的内容紧扣2019年CPA考试大纲进行编写，凸显今年考察的重点。在编写上，该丛书采取专题形式，每个章节都包括了“教材变化解读”、“思维导图”、“专题训练”、“答案详解”四大板块，能够帮助学员迅速构建知识框架，并站在宏观角度掌握各大章节、板块之间的内在逻辑联系。

为助力学员高效备考，该丛书每科都附带有一本《高频考点锦囊》小册子，根据出现频率和考纲要求，尚德机构挑选出含金量最高的十大知识点，配以形象生动、图文结合的形式，帮助学员高效记忆。而手掌大小的开本，也便于学员随时随地进行复习。该丛书还随书配备了对应科目的每日一练以及考前冲刺卷，汇集了市面上最新的试题和历年真题。其中，最独具特色的是尚德机构名师按照真题和考纲制作的自编题目，不仅针对性强，而且含金量高。

据了解，为了发挥尚德机构在线教育模式的优势，更好地实现线上与线下的互动，该套丛书还匹配了相关的考前规划、难题解析等视频课程。同时，为满足学员的“刷题”需求，尚德机构还在自己的小程序、公众号等平台上推出了可以随时随地在线刷题的功能。每位学员还可以根据书内的二维码，获取除教材以外更多的增值服务。

编辑： 罗予岐

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