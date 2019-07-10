2019尚德MBA教育节将举办 现场支招如何备考

7月13日，尚德机构将举行 “MBA教育节”，邀请来自京津地区的众多知名商学院莅临现场，面对面介绍招考信息。

2019年考研人数达到290万人，在报考学科中工商管理硕士（简称“MBA”）更受到职场人士的青睐。7月13日下午，成人教育机构尚德机构将在深圳南山国际会议中心举行 “MBA教育节”，邀请来自京津地区的众多知名商学院莅临现场，面对面为3000多名备考MBA的行业精英介绍最新的招考信息，帮助他们答疑解惑，并提供最有价值的备考指导。

2016年，尚德机构首届MBA教育节一经推出，就以其专业性和服务性备受与会商学院和学员们的认可。有了前些年成功的经验和品牌影响力，今年的“MBA教育节”吸引了众多实力雄厚的商学院的参与和支持，其中就包括了来自北京理工大学、深圳大学、兰州大学、山东大学等知名985和211院校的商学院。教育节活动当天，尚德机构特设了互动环节，为学员提供专业的MBA备考服务。与会的商学院有关负责人也将介绍本校MBA项目最新的招考政策以及特色优势等。

据介绍，尚德机构的MBA课程专为上班族制定，采用业内首创的“伴随式”面试通关训练，面试培训采用全真实战形式，有效应对面试通过率低的难题。尚德机构根据学员自身特点，制定个性化就读方案，大大提升了学员录取率。

目前，尚德机构已发展成为国内最专业的管理类教育培训机构之一，打造出学员备考、笔试、面试一站式服务平台。仅2019年研究生考前培训，尚德机构就创造出数学知识点覆盖率高达95%、逻辑和写作知识点达到全覆盖的佳绩。

尚德机构有关负责人表示，尚德机构师资力量强，并有着严格的教师选拔标准及考核制度，保障教学教研持续精进。 针对成人学习普遍存在时间少，碎片化、难坚持、价格昂贵的学习痛点，尚德机构2014年从线下培训转型互联网教育，率先建立起国内领先的在线直播学习模式。不断尝试技术为教育赋能的各种可能性。