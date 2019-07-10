从化仙娘溪村幸福书屋落成 教育+文化助力乡村振兴

7月9日，从化仙娘溪村新龙围岭南幸福书屋正式揭牌亮相。该书屋的筹建由广东省岭南教育慈善基金会倡议发起、广州天河区岭南中英文幼儿园资助。

南方网讯（记者/陈伟峰）7月9日，从化仙娘溪村新龙围岭南幸福书屋正式揭牌亮相。该书屋的筹建由广东省岭南教育慈善基金会倡议发起、广州天河区岭南中英文幼儿园资助。

仙娘溪村是从化市良口镇长流村的一个自然村，地处良口镇北部山区，距离从化市区60公里，是广州市流溪河水源保护区域。村中人口共约400人，常住人口只有一百余人。仙娘溪村深藏在山中，即使车到了山脚，绕进山也要40分钟，而且山路十八弯，出行非常不便。

对于远离市区的仙娘溪村村民们来说，他们非常希望有一处公共文化空间，也盼望着能有一所建在家门口的图书馆。揭牌仪式当天上午，一位老爷爷带着小孙子早已在幸福书屋内安静阅读，孜孜不倦地翻阅着新来的书籍，吸收着书中的营养。村民表示，村里总共有二十几名小朋友，书屋刚建好时就有好几名小朋友前来看书。目前很多小朋友还在学校上课，相信到了暑假，幸福书屋能吸引到更多小朋友来阅读。

教育+文化 书屋助力乡村振兴

据介绍，从化仙娘溪村幸福书屋的落成源于岭南教育基金会打造的乡村振兴品牌项目——岭南幸福书屋项目。该项目通过“一村一书屋，一乡一传承”的模式，以书屋为载体，立足家乡，打造具有本地乡土元素的阅读空间，并结合乡村特色资源，开展口述史、社区学堂、自然导赏等系列文化教育活动，同时加强城乡互动，逐步建立起以书屋为平台的社区营造体系，重新激活乡村的文化生命力，助力乡村振兴。

记者发现，目前从化仙娘溪村除了可供村民阅读的书屋以外，还有农耕展示馆、健身广场，以及由传统老房改造而来的和安巷仙娘溪乡村旅社等社区文旅平台。

岭南幸福书屋项目负责人卢志芳表示，岭南教育基金会一直关注教育公益，也积极通过各种方式助力儿童教育公益事业，除了助学公益以外，也想从乡村振兴建设的系列小项目着手，把教育和文化整合起来，由此确定了该书屋项目的方向。她希望未来能够整合更多社会资源，建设更多的“幸福书屋”，联动政府、乡村、企业、其他社会机构，多方共同推动书屋项目发展，未来让幸福书屋能够遍地开花，让更多乡村的村民能够满足日益增长的文化上的需要。

岭南教育基金会副秘书长黄义认为，书屋本质上是公共文化空间，当地老人能在书屋进行文化传承，比如口述历史，分享人生故事和经验给下一代，让书屋成为一个祖辈和孙辈交流的平台。其次，书屋也可以作为一个公共的学习空间，中青年可以在这里学习实用技术，比如生态种养技术。大家共同阅读书籍，相互交流，提升生活实用技能。最后，乡村里的留守儿童能够在阅读中获得人生中极为重要的精神力量。构建书屋的时候，项目组不把它设置在学校里，而是放在社区里，旨在增加书屋的人情味，促进村民之间的情感连接。

“书屋里不仅能阅读有形的书籍，更重要的是还能阅读‘人生’这本书，讲述人的故事、分享人的经验、展现人的丰富性，这些都是我们建设幸福书屋想传递的价值意义。”黄义说。

多方合力 大山深处书屋终落成

据卢志芳介绍，幸福书屋的选点有三个标准：一是该乡村真正有这方面的需求，二是有合适的场所，三是村民一起共建，三者缺一不可。真正有需求能避免资源浪费，他们会优先选择目前还没有优质书屋的乡村；合适的场所是书屋的硬件需求，书屋未来也要成为开展文化交流活动的平台；村民共建是因为村民是书屋的使用者也是管理者，项目团队希望通过书屋，能调动村民参与社区营造的积极性，同时借助各方力量培育一批优秀的村民领导者，培养乡村振兴本土人才。

今年年初广府庙会期间，岭南中英文幼儿园小朋友和家长发起义卖活动，以筹集项目资金，随即开始在广东省内各乡村考察调研寻找合适的书屋落地点。幸福书屋揭牌当天。一位家长表示，参与义卖捐赠可以让自己的孩子知道书本是通向世界的大门，也让他知道对于很多乡村里的小孩子而言书籍是很珍贵的。而且父母是孩子最好的老师，父母这种以身作则的捐赠行为能给孩子树立一个榜样。

书屋的选址并不是一帆风顺，经过多地的调研对比，直到5月份，广东省岭南教育慈善基金会幸福书屋项目团队才找到了广东绿耕社会工作发展中心（以下简称绿耕），并对接了仙娘溪村小组。绿耕自2009年起，即扎根从化市良口镇仙娘溪村及乐明村。当时，年轻的大学毕业生选择了这份职业，来到了仙娘溪村，坚持10年时间陪伴着村庄的发展，助力仙娘溪村各方面的建设工作。

今年5月，岭南教育慈善基金会协同捐赠方代表广州天河区岭南中英文幼儿园老师，现场考察沟通幸福书屋落地的可能性。最终，项目组一致认为仙娘溪村完全符合援建幸福书屋的条件。

2019年6月，岭南幸福书屋项目设计团队开始入驻仙娘溪，建设幸福书屋。设计团队负责人表示，由于仙娘溪村藏在山的深处，仅仅建设物资运往村中就花费了整整5天时间。村民们齐心协力，积极参与书屋的建设，包括清理书屋现场、搬运物资、刷墙、喷漆、装柜等。目前，幸福书屋已经收藏有约800册图书可供村民阅览。

年轻劳动力外流到大城市工作是仙娘溪村以及很多乡村的现状。阿峰和阿新作为年轻一代，坚守家乡仙娘溪村，为家乡的振兴奉献自己的一份力量。幸福书屋也是他们积极关注和推动的项目之一。

阿峰表示，书屋的建成不仅让仙娘溪村多了一处公共文化空间，让大人和小孩子有了阅读和增长知识的地方，而且还给到村民一个交流和增进感情的地方，让村民关系更加和谐，通过书籍的魅力，潜移默化地提升村民凝聚力。此外，他还认为，以书屋为代表的文化空间建设能让村里和城里的朋友间有更多的连接，进一步促进乡村与外界的交流。他希望，未来仙娘溪村能打造更为丰富的文化教育空间，让村民生活更加美好，奋力迈出乡村振兴新步伐。

幸福书屋里的一本本书如同一支支柴火，点燃起乡村振兴的希望。参与幸福书屋建设每位劳动者，眼睛都闪烁着执着和坚定，而这种执着和坚定，在书屋内孜孜不倦翻阅书籍的小孩子眼里，也能捕捉得到。