广东教育援藏，铺就教育现代化“新天路”

自1995年开展对口援藏工作以来，广东打出选派支教师范生、精准培训等教育援藏组合拳，开展“输血”“造血”并重的组团式教育援藏，助力藏区教育事业改革发展，为雪域高原构建更加公平更有质量的教育添柴加薪。

日前，2019年首期粤藏同心幼教培训工程启动。受广东省教育厅委托，广东省外语艺术职业学院组织9名幼教专家，向西藏7个地市100名幼儿园青年教师精准施训。粤藏同心幼教培训工程自2017年4月启动以来，计划对全藏4700多名幼儿教师进行全员轮训，目前已惠及西藏7个地市，超过2000名幼儿园教师受益。

自1995年开展对口援藏工作以来，广东打出选派支教师范生、精准培训等教育援藏组合拳，开展“输血”“造血”并重的组团式教育援藏，助力藏区教育事业改革发展，为雪域高原构建更加公平更有质量的教育添柴加薪。

对接需求选派支教师范生

自2009年起，岭南师范学院“联姻”西藏林芝工布江达县，先后选派5批94名大学生到该县支教。自2015年起，由当地教育行政部门“按需点单”，韶关学院精准选派专业对口的高年级优秀师范生支教。这既补充了当地短缺学科的师资，支教学生专业素养也同步提升。

“急当地所需、尽广东所能。我们开展教育援藏供给侧改革，精准调研藏区教育发展需求，把基础教育‘点灯人’送到雪域高原。”广东省委教育工委书记，省教育厅党组书记、厅长景李虎介绍，广东引导各高校、各地市根据对口帮扶县(区)学校结构性短缺的师资需求状况，成批次选派专业对口的优秀师范生进藏支教、送教。

2017年，广东省教育厅将岭南师院、韶关学院开展的援藏工作，提升为全省11所高校共同参与的政府援藏项目，并与林芝市有关单位共建大学生思想政治教育实践基地。目前，广东各高校选派的498名优秀大学生进藏顶岗实习，支教点遍布林芝六县一区60多所学校。

在巴宜区中学支教期间，广州市美术中学教师何登辉把藏族民俗文化融入到美术课堂，学生在寓教于乐中掌握色彩方面的知识。

自2016年，广东正式实施“组团式”教育人才援藏工作以来，累计派出699名干部教师支援林芝教育事业，其中组团式援藏教师93人。

“支教教师为受援学校带来了‘教育新风’，进一步加强了民族团结。”时任林芝市教育局副局长冯成志欣喜地发现，支教教师所带班级的综合评价水平位居前列。这引发蝴蝶效应，促使当地教师贯彻落实教育新理念。

此外，援藏教师与当地教师还通过共同承担教学任务、备课等方式，引领当地教师提升专业素养和课堂教学能力。

精准施训提升教师素质能力

“在家门口就能享受到优质的教学培训，讲课设计科学、高效实用，讲课教师启发有效、引导得法。”参加完广东省外语艺术职业学院组织的培训后，林芝墨脱县幼儿园教师次仁曲珍的教学水平又上了一个新台阶。

“老师是提升教育质量的‘金钥匙’。我们牢牢牵住这个‘牛鼻子’，多措并举，协助受援地打造一支高素质专业化创新型教师队伍。”景李虎介绍，广东精准对接受援地教师专业能力发展需求，探索分层分类、分科分段的培训模式，锻造教师素质能力提升的利器。

精准培训，授之以渔，让受援地教师逐渐实现自我“造血”，是广东在林芝等地开展教师培训的重点。广东多次选派专家学者进藏，对关键少数采用一对一、一对多、多对一等带岗帮扶机制，向他们传授先进的教学、管理理念。此外，广东还将林芝部分师资培训纳入广东省教师“强师工程”培训项目，组织受援地教师、教育管理者等来粤培训。

“雁飞千里靠头雁。”广东省教育厅副厅长那佳介绍，广东着力为受援地培养一批名管理人才、名班主任、名教师，培育高水平的藏区教育专业领路人，辐射引领更多的藏区教师。

据统计，广东已组织78批671人次教育专家赴林芝开展教育交流，培训当地7500多人次教师和教育管理干部;组织安排47批449人次林芝教育工作者到广东学习考察或挂职锻炼。当地教师专业能力成长迅速，在“一师一优课，一课一名师”评选中，林芝获评的教育部部级优课和西藏省级优课数连续4年蝉联西藏第一名。

问题导向提升教育改革内驱力

2018年，巴宜区中学中考成绩取得突破，居全市前列。这背后是广东援助团队以问题为导向，帮助该校打造了制度化、优质化、精细化的管理模式，推动学校优化教育教学、中考备考等工作。

近年来，林芝等受援地教育正转向内涵发展，广东教育援藏工作也与时俱进，各援藏团队各展所长，紧抓学校管理、课堂教学、教育科研等关键变量，积极推行导学案进课堂、建立完善学科电子教案库，创建高效课堂。通过组建教学联盟、科研帮扶等新引擎，提升受援地教育发展内驱力，让更多西藏学生在家门口也有好学校。

“教科研是破解学校发展‘卡脖子’难题的利器，我们教育援藏团队找问题、教方法，提升受援学校教师教科研的积极性和能力。”景李虎说。在广东援藏教师带领下，受援学校教师将日常教学作为课题研究的广阔天地，巴宜区中学、工布江达县中学等学校实现了省级课题零的突破。

“广东教育援藏如同催化剂，加速了我市教育现代化‘质变’，助力林芝市教育质量再创新高。”林芝市教育局党组书记雷振鹏表示，在广东教育援藏团队助力下，林芝市顺利通过国家县域义务教育均衡发展督导评估、国家素质教育督导评估，率先基本实现“五个100%”教育目标。