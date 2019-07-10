暑期气温越来越高，病毒也进入活跃期，家长要想真正帮助孩子抵御各类儿童“暑期病”，并防止儿童意外伤害的发生，各类预防知识得早早备好。

暑期气温越来越高，病毒也进入活跃期，家长要想真正帮助孩子抵御各类儿童“暑期病”，并防止儿童意外伤害的发生，各类预防知识得早早备好。

手足口病高发期

勤洗手是预防关键

每年5-7月是儿童手足口病的高发期，作为家长又该如何进行早期识别和预防呢？

北京儿童医院急诊科主任王荃在接受本报记者采访时表示，手足口病属于消化道和呼吸道传染病，主要见于5岁以下的孩子，尤其是3岁以下的婴幼儿。该病系肠道病毒引起的疾病，表现为口痛、厌食、低热，此外常常会在手、足、口腔、肛周等部位出现一些皮疹或者小疱疹。多数患儿一周左右自愈。少数患儿可引起心肌炎、肺水肿、无菌性脑膜脑炎、脑干脑炎等并发症,当宝宝出现持续高热、惊跳或肢体抖动、精神萎靡、呕吐、抽搐等症状时，需要及时到医院就医，以尽早处理。

值得注意的是，该病的预防十分关键，良好的个人卫生习惯和环境卫生措施是预防手足口病的关键。让孩子勤洗手正确洗手，饭前便后、外出后都要给儿童洗手。

由于该病是传染性疾病，可以通过消化道、呼吸道、日常接触传播，因此流行时期尽量不要带孩子到人群密集，空气流通差的公共场所，家里要保持良好通风、及时晾晒衣被、定期对玩具、儿童个人卫生用具（水杯、毛巾等）、餐具等物品进行清洗消毒。对已经得了手足口病的儿童，应进行隔离，避免接触其他儿童，以减少疾病的传播。隔离时间为自患儿被发现起至症状消失后l周父母要及时对患儿的衣物进行晾晒或消毒，对患儿粪便及时进行消毒处理。建议对适龄儿童进行预防接种。

远离腹泻及呼吸系统疾病

重点是莫“贪凉”

夏天气温升高，酷暑难耐，事实上，连我们大人也非常喜欢“贪凉”，更别说小孩子了，比如贪食过凉的食品或者长时间地呆在空调屋里，而一些消化及呼吸系统疾病的根源往往就在这儿。

王荃表示，夏天天气比较热，一些食物很容易变质，滋生一些杆菌，食用后很容易引发胃肠炎，导致腹痛、腹泻和呕吐，因此要保证食品的卫生。此外，儿童的胃肠道正处于生长发育阶段，若过多食用冷饮、冰镇水果等过冷食物，更容易造成他们的胃黏膜损伤，这正是近年来儿童期胃病高发的一个重要原因。因此儿童的夏季饮食更需要以清淡易消化为主，保证水分的摄入，饮食品种多样、荤素搭配，营养合理，最重要的是别贪凉贪食。

除了嘴上贪凉，许多家庭也往往过度依赖空调，而这很可能会让孩子患上过敏、咳嗽、哮喘等呼吸系统疾病。尤其是，孩子在外面玩得大汗淋漓，回家猛吹空调，一冷一热间，最容易出现感冒、发热等症状。因此专家提醒大家，空调温度不应太低，特别要注意空调的风不能直接对着宝宝吹，并建议间断地使用空调，注意房间的通风换气。

值得注意的是，尤其是婴幼儿体温调节中枢和血液循环调节中枢没有发育完善，因此其体温调节功能较差，特别是小肚子，很容易会着凉引致腹泻或感冒。而人的双脚离心脏的距离较远，血液循环比较差，一旦宝宝的小脚受凉，宝宝局部抵抗力下降，原来潜伏在鼻咽部的细菌、病毒，就会乘机大量繁殖，就容易使宝宝患感冒等病。因此在空调屋里要注意做好宝宝小肚子与双脚的保暖工作。

提防儿童意外伤害

秘诀是有效陪伴

孩子们进入暑假后外出玩耍的机会增加，而且夏天孩子们穿着较少，活动范围不断加大、活动能力明显增强，因此夏季又是儿童意外伤害的高发期。而有效防止儿童意外伤害的发生，对父母的要求并不是练就一双“火眼金睛”，也并不需要掌握“十八般武艺”，最重要的是提前规避风险，用心、有效地陪伴。

溺水。现在许多家长都会做到严格禁止孩子去水塘或者河流游泳，但事实上，游泳池溺水的新闻也时常见诸报端，因此家长同样不可掉以轻心，尤其不要让孩子独自进入深水区，要时刻做到监护。此外，如果家里有稍大的盛水容器，也需要做加盖或排水处理，以防止较小的孩子发生意外。

跌落伤。儿童天性好动，喜欢爬上爬下，很容易造成跌落伤，轻者可能出现坠床或桌椅，重者可能发生坠楼。作为监护人，切记不要将孩子单独留在家里，住楼房的家庭窗户应安装安全门窗，窗边阳台等地方不要堆放杂物，防止孩子攀爬。

烧烫伤。应注意将暖水瓶、热汤等放在远离孩子的地方，尤其是不能放在有桌布的桌子上，以免被孩子拉动桌布碰翻。此外给孩子准备洗澡水时，应先放凉水，后加热水。

触电。电源插座应有一定高度，电源插孔应用专用绝缘片保护好，并要反复教导孩子不要用手去捅插座头。一旦触电，要立即用不导电的干木棍等将孩子与电源分开，再切断电源，同时将孩子移到通风的地方，松解衣领和腰带，必要时进行心肺复苏。

中毒。孩子的好奇心很重，很可能因误吃误食造成中毒。因此需要家长将药物、洗涤用品、杀虫剂等放置在孩子接触不到的地方，从源头上杜绝孩子误食。

被动物咬伤。对于饲养宠物的家庭来说，即便宠物非常乖巧可爱，也不可让孩子和宠物单独呆在一起。此外要教育孩子不可随便逗弄动物，并避免其他动物接触到孩子，防止被咬伤。一旦被动物抓伤或咬伤，要及时到防疫部门注射狂犬疫苗并前往医院进行伤口处理。

走失。带孩子外出时，一定要时刻紧盯孩子，尤其是在人较多的公共场所，一定要牵好孩子的手，以防被人流冲散。此外可以提前教孩子牢记家庭成员的名字、电话及住址，也可以在孩子的口袋中放置一张家长联系方式卡。

晒伤、中暑。暑天炎热，外出活动还要防止孩子晒伤、中暑，一旦发生中暑药立即将孩子送到阴凉通风处，进行补水降温处理。

我们不难发现，孩子们可以肆意玩耍的快乐暑假，需要监护人多做功课，处处小心。

“最重要的是，大人的监护一定要是有效的监护与陪伴，不是人在就可以了，很多意外或许就发生在你低头玩手机或其他不注意的瞬间，有效地监护可以及时对孩子进行保护或者制止他们危险的行为。”王荃表示。