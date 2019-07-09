手握数个OFFER、毕业起薪过万成广东技校学子新标签

近日，由广东省人力资源和社会保障厅主办的“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育高质量就业”——中央、省、市媒体采风行顺利结束。

南方网讯（记者/刘倩）前往发达国家、就职一流企业、手握数个OFFER、毕业起薪过万、创业身价过亿、成为大师级人物、获得世界冠军……这些往往与“走上人生巅峰”连在一起的词语，过去总是很少让人想到技校生。而记者通过数日实地走访发现，这些词汇对广东的技校学子而言并不陌生，反而成为广东技工教育的新标签，成为无数技能人才正在践行之路。

近日，由广东省人力资源和社会保障厅主办的“技能新时代 圆梦正青春——解码广东技工教育高质量就业”——中央、省、市媒体采风行顺利结束。活动历经将近一周，记者足迹从大湾区的穗、深、莞走向粤东的潮、汕，深入校园、企业、车间、农村、家庭，见证从学校的理论、技能一体化培训到企业的求才若渴，从2020届毕业生大型预订签约到世界技能大赛冠军的精彩分享，深刻地感受到在就业导向办学、广泛国际合作、深度校企合作等系列举措的加持下，“高质量就业”已成广东技工教育的一块金字招牌。

国际合作让技校学生“逆袭”

22岁的何坤林正在东莞市技师学院接受口语训练，在700个课时的口语课程之后，他将于12月前往德国戴姆勒（奔驰）总部工作。仅在实习期间，他便可获得每个月2500欧元（税后）的工资，如果换算成人民币接近2万元。“德国作为一个工业大国，其所拥有的技术和知识都是世界顶尖的，这正是一份心仪的工作。”何坤林告诉记者。

这得益于2013年起东莞市技师学院开创的国际合作办学模式，该模式通过引进职业教育发达国家的培养标准、培训方法以及资格证书，走“技能+学历+国外证书“之路。该学院目前已开办中德、中英、中美、中加、中澳等国际合作班和台湾课程班共计84个，涉及专业25个，在校生人数达到2292人。

东莞市技师学院的做法并非孤例，东莞全市10所职业（技工）院校开设国际班137个，涉及机电一体化、数控技术、智能化控制等45个专业，在校生4119人。省机械技师学院、珠海市技师学院与西门子公司共建国际学院，均已实现招生开班教学，深圳技师学院开设的中德智造学院在校生已达2500人，例子不胜枚举。

其实，国际合作班只是广东职教进行国际合作的途径之一，广东以职教发达国家为标杆，不断拓展与德国、美国、英国、加拿大等10多个国家和地区的合作，除共建国际合作学院（班）外，还开展师资培训、世赛交流或国际培训鉴定等方面的交流合作。

国际合作办学的德国就业通道也已打开。2018年6月19日，广东省人社厅与德国联邦劳动局签署了《关于中德合作培养高技能人才的备忘录》，双方共同合作培养具有国际化水准的高技能人才，取得德国IHK职业资格证书学员，可到德国就业，享有当地国民同等的工作环境和薪资待遇。

何坤林并不孤单，与他同行的还有他的33名同班同学。在德国，他还有机会与他的师兄于吉东相遇，因为早在今年2月26日于吉东等10名毕业生就已顺利抵达德国萨克森州，作为机电师正式入职戴姆勒全资子公司AC公司。他们将在带薪进行两个月的德语强化学习后正式上岗工作，并享有和德国当地员工同等的晋升深造机会。

不仅是国际化就业，国际合作班毕业生也深受国内企业欢迎，在数控设备操作员、应用工程师、工程研发管理师等岗位，有些企业甚至开出8000-12000元的实习月薪试图招揽他们。

月入过万、身家上亿不是梦

通信专业的何少喜参加完华为ICT双选会后，收获了数份OFFER。最终他选择了在华为合作企业蓝德信诺从事云计算相关工作，试用期月薪9500元，转正后可达10500元左右，还可享受年终奖。“同级通过华为HCIE的同学，实习阶段平均薪资达到7000+元。” 他告诉记者。

“当学生达到行业最高标准的认证时，即使无法进入华为这样的行业龙头工作，在整个华为生态圈也是非常抢手的。”深圳技师学院校长李滔表示。该学院引入华为的通信工程师认证体系和人才评价标准，今年该学院有8名2019届毕业生通过华为HCIE专家认证。

起薪过万并非偶然，“高端引领、深度融合”的校企合作理念让技校学子获得高薪的愿望变为现实。“非行业前三名无法成为深圳技师学院校企合作的企业，”李滔告诉记者，“银宝山新模具班”、“比亚迪新能源精诚英才班”、“周大福珠宝电商运营基地”等都是该理念的产物。学院还与智汇谷集团共建“校内企业基地”，基地毕业生入职起薪亦达10000元，部分学生还被腾讯提前录用。

深圳技师学院签约的150多家合作企业中，世界500强达到11家，比如华为、腾讯、亚马逊、宝马等，还包括多家深圳行业龙头企业，比如华大基因、周大福、深圳园林、盈天下等公司。

校企合作“高端引领”在广东已成常态。目前与广东省技工院校合作的世界500强企业已达到85家。比如，东莞技师学院与戴姆勒股份公司、Celesta天弘集团、京东等优质企业开办了81个冠名班。再如，汕头针对国内每年8万名的高级机务人才缺口，投入2亿元与以色列航空合作创办的汕头民用航空职业技能培训学院已开始招生，预计5年内将达到2000人的招生规模，而汕头技师学院正是中方合作主体。

图片说明：李振全（右三）和他的技校毕业生创业团队。

高质量创业也成技校毕业生的一大亮点。18年前，以29岁的“高龄”进入深圳技师学院卡通动画专业的李振全，如今其创办的广告公司营业额接近1亿元，成为华为公司多媒体展览展会广告领域最大的供应商，公司核心团队全部来自深圳技师学校，“学校根据社会需求设计的课程，以及技校学生务实的心态和扎实的技能，是他们成为公司核心团队的原因”，李振全如此解释。

近年来创新创业风靡省内各大技工院校，广东已涌现出了陈立硕（所创立的游戏公司目前估值21亿元）、龙琪（所创立的互盟科技公司在新三板上市）、李岩（攻克珠宝领域独门技术，打破日本企业的技术垄断，公司年产值超亿元）等一批技能创业明星。

招聘高技能人才基本靠抢

长城网科是一家华为生态圈的企业，董事长刘徽近日情绪显得有点激动。去年下半年一开学他便来到深圳技师学院，向获得HCIE认证的2019届毕业生提供每人2万元的奖学金，承诺的待遇也不低于竞争对手，以期能够把这些人才招揽到企业就职，然而却没有一名毕业生选择他们。如此诚意满满却没有抢到人才，这令刘徽大失所望。

原来，在刘徽去年来校之时，2019届毕业生早已被预订一空。事实上职校人才需要提前1~2年预定，在行业内早已不是一个秘密。如广州地铁提前两年到广州市轻工技师学院招聘，组建2020、2021届广州地铁订单班，每年招聘人数超过100人。而当记者到达汕头技师学院时，广州长隆集团等正在与学校签订2020届毕业生预定协议。

事实上，随着广东产业转型升级，高技能人才变得紧缺，求人倍率达2左右，即平均每个高技能人才就有2个企业岗位“争抢”。 而对一些热门专业或紧俏人才而言，数字远远不止如此，比如广州市轻工技师学院2016—2018年企业求人倍率就达到1:7.8、1:8.1、1:8.2。2018年，广东省共有技工院校毕业生总数16.14万人，就业人数15.91万人，就业率98.57%，不少专业更是达到100%。

为何广东技工学子如此抢手？广东省人社厅副厅长杨红山告诉记者，这得益于广东技工教育以就业导向的办学理念，“市场需要什么样的人才，我们就培养什么样的人才”。广东面向现代产业需要开展专业建设，扶持建设了163个省级重点专业、特色专业，大力发展工业机器人、3D打印技术、新能源汽车、信息网络技术、机电一体化等新兴专业。

比如身处建筑之乡的汕头技师学院，室内设计专业开设短短3年内，人数便已超过1000人，前年已设立工业机器人专业，明年还将开设物联网应用技术（针对智慧家居、交通等趋势）、网络安全（跟华为合作）等专业。深圳技师学院今年也新增6个专业，取消5个专业，其“跨境电商专业”，原计划只招一个班，最后应市场需要开设了3个班。

此外，深度的“校企合作”也是广东技能人才供不应求的法宝。其实校企合作一直是技工院校基本办学制度，但广东的校企合作除了传统的招生即招工的 " 冠名班 "、" 订单班 " 外，还以其与时俱进地打通了“从学校到企业的最后一公里“而深受企业欢迎。

东莞市技师学院就是一个例子。东莞市技师学院便将企业的工厂、车间 " 搬 " 进了校园内，又把课堂 " 搬 " 进这些 " 学习型工厂 " 中，让学生在校期间便可在企业实训岗位上 " 上班 " 实践。如去年该校便与东莞市华研电子科技在校内合作 " 办厂 "。

深圳技师学院校企合作已进入3.0模式。来自深圳技师学院的学生叶伟鹏，是该院与深圳园林股份公司 " 新型学徒班 " 的学员之一。入读第二年，他便来到公司 " 上班 "，由老员工作担任 " 导师 "，一年后已经能独立完成项目的后期配合。该企业相关负责人表示，相较于传统模式，如此合作能帮企业节省 3 个月至半年的人才入职培养时间，同时在这个过程中发生多次双向选择，也可减少企业和人才的磨合成本。

据了解，广东省技工院校73%的专业与企业、行业有合作，平均每个专业与7家企业合作。其中，38所技工院校与150多家大型骨干企业对接合作，10所技校与500家企业或协会建立校企联盟，86所技工院校与36个省级产业转移工业园区全面对接合作，为园区企业培养培训技能人才10多万人。

“其他学生到企业后要2年之后才能上手，而高技能人才毕业即可用。” 刘徽如此解释其对技校学生的青睐。根据美诺公司统计，2015年企业组织35名技工到东莞市技师学院培训，随后企业生产效率提升了18%；2017年再次组织12名技工培训，即便受中美贸易战影响，依然提升了12%。

“没想到读技校还能夺世界冠军”

一栋3层半的白色小楼伫立在潮州饶平，这是世界技能大赛冠军钟世雄的老家，他拿出70万元参赛奖金回乡建了这栋房子。94年出生的他是省机械技师学院的一名毕业生，也是第43届世界技能大赛团体综合项目的金牌得主。获奖不仅为他带来了丰厚的奖金，也让他获得了回校担任高级讲师、享受副教授待遇的机会。

图片说明：钟世雄一家在家中接受记者采访。

世界技能大赛被誉为“技能界奥林匹克”，是最高层级的国际性职业技能赛事，代表了职业技能发展的世界先进水平。而广东正是一片培养世界技能冠军的热土。广东选手代表国家参加4届世界技能大赛，累计获得7金7银11铜13个优胜奖，奖牌总数超过中国代表团的一半。

省机械技师学院就是一个典型的例子，院办副主任盛国荣告诉记者，冠军的产生离不开培育的土壤，学院设立了专门的竞赛科，教练团队已达30多人，其中留校的获奖选手达80%以上；同时还成立了世赛班，采取逐步淘汰制等一系列举措，保障学校比较稳定地出台获奖选手。

事实上，不仅世界技能大赛获奖牌人数，广东的在校生人数、高技能人才年培养量、国家级职业技能竞赛、获全国教学成果一等奖数量等多项主要指标也均位居全国第一，广东技工教育已被人力资源和社会保障部誉为全国的“一面旗帜”。

提起儿子，钟世雄的父亲总是很自豪：“没想到读技校还能夺世界冠军！还能做副教授！不一定要上大学，技能人才同样也能圆梦和出彩。”如今，钟世雄加入到了世界技能大赛国家集训队教练组，正带领项目组为第45届世界技能大赛而不断冲锋着。

在整个采访期间，“只有适合自己的才是最好的”、“大学并不是唯一的出路”、“条条大路通罗马”这样的话语不绝于耳。通过对一个个技校学子的实地考察和对其人生的观察，我们发现这并不是一句空话，而是对其人生经历的阶段性总结。无数个技校学子用自己的亲身经历证明了一个人成才的途径是多种多样的，而正是广东技工教育让其成为非常有效的一条。